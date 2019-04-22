【東京美食】仲食松屋？池袋10大早餐推介：必試芝士半熟蛋多士

來到日本的早餐，你除了買便利商店，還在吃松屋早餐、YAYOIKEN やよい軒嗎？除了這些店之外，池袋還有更多的早餐選擇！有來自紐約的「Egg TOKYO」、來自法國的「MAISON KAYSER（メゾンカイザー）」這些西式的早餐，也有划算的日式蕎麥麵可以選擇喔！

在「池袋」這個美好的大都會，繁忙的節奏讓你覺得每天都很匆忙嗎？不妨花一點時間，用心體會在這個城市裡的悠閒時光吧！一天的活力來源就從早餐開始！這篇文章介紹了從紐約來的「Egg TOKYO」、法國巴黎來的「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)」、文青們一定會喜歡的特色咖啡廳「COFFEE VALLEY」，或者你可以嘗試來自名古屋的「Komeda coffee(コメダ珈琲店)」，特殊的買咖啡送早餐就是在地的名古屋流！也有在車站附近的速食店以及日式蕎麥麵店，趕快接著看下去吧！

池袋早餐豐富地圖

1. Egg TOKYO

「Egg TOKYO」來自紐約，店如其名，以蛋料理為主，採用來自廣島的雞有精卵，招牌料理是Eggs Rothko（エッグ ロスコ），將吐司中間挖個洞，再將半熟蛋放進去，撒上芝士，如此簡單的料理就完成了，能夠吃到最單純的美味，配菜可以選擇培根、有機蔬菜等，自由搭配！此外鬆餅（Pancake）也是不可錯過的美食之一，簡單將鬆餅（Pancake）煎到著色，放上兩塊奶油，再自行淋上楓糖，鬆軟的口感，開啟朝氣的一日早晨！

官網：https://www.eggrestaurant.tokyo/ 地址：東京都豊島区西池袋 2−37−4 營業時間：8：00－18：00 公休日：毎月 最後禮拜一 交通方式：池袋車站西口徒歩6分

2. COFFEE VALLEY

「COFFEE VALLEY」裝潢走文青風，簡約不華麗，卻富有設計感，藏身在小巷子內的COFFEE VALLEY，店內並不大，但位置的排列方式不會讓人感到壓迫感，很適合找個悠閒不趕行程的一天，在店裡放鬆地喝個咖啡，品嘗鬧區內的嫻靜。餐點有簡單的吐司、三明治等，招牌是他們的三杯組咖啡，用同一種咖啡豆，組合出三種不同風味的咖啡，感受其中口味的變化。無論是一人旅或是三五好友，都能在這裡度過一個美好的早晨喔！

官網：https://coffeevalley.jp/ 地址：東京都豊島区南池袋2-26-3 營業時間：一至五8:00-22:00 六日假日9:00-22:00 公休日：無 交通方式：池袋車站徒歩4分

3. Komeda coffee（コメダ珈琲店）

你是否幻想過「如果有一間在街上的客廳就好了」這件事呢？Komeda coffee（コメダ珈琲店）就是以這個發想而生，店內布置溫馨舒適，就如同自己家的客廳般。來自名古屋的Komeda coffee（コメダ珈琲店），當然有知名的名古屋流「買咖啡送早餐」，是的，你只要點一杯咖啡，就會送上一份簡單的餐點，相當划算！咖啡嚴選世界各地產的豆子，自家焙煎，麵包也是產地嚴選的小麥，細心烘焙而成，給你最高的招待！

官網：http://www.komeda.co.jp/index_en.php 地址：東京都豊島区西池袋1-24-1 營業時間：07:00〜23:00 公休日：無 交通方式：池袋車站西口徒歩3分

4. MAISON KAYSER（メゾンカイザー）

「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)」來自「法國巴黎」，招牌當然是法國麵包了！18世紀時，為了更快速至做法國麵包，採用高密度的酵母菌，但這樣會將麵包好吃的來源－小麥香給消滅掉，於是麵包之父Eric Kayser用新的技術重現18世紀以前的麵包工藝。MAISON KAYSER（メゾンカイザー）位於「池袋太陽城」裡的一樓，可以來這裡品嘗傳統的法國麵包當早餐，配上一杯咖啡或是紅茶，用餐完還能繼續逛池袋太陽城，相當方便！

官網：http://maisonkayser.co.jp/ 地址：東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティアルパ1階 營業時間：《平日》8：00～22：00（L.O. 21：00）、8：00～10：30（自助式）、11：00～14：00（午餐）；《土日祝》11：00～22：00（L.O. 21：00）、11：00～15：00（午餐） 公休日：不定休 交通方式：東池袋車站徒歩3分

5. 口袋吐司｜ランチパックSHOP

「ランチパックSHOP」就位於「JR池袋站」內，是山崎麵包的直營店之一，販賣許多種口味，當然還有全國限定口味，最著名的就是它們的口袋三明治，將兩片吐司，內包餡料後直接熱壓封口，一口咬下，恰到好處的分量，單就一個成為早餐也可以，或是再搭配其他餐點如飯糰等，變成簡易午餐也行，適合通勤族或是要跑行程的旅人，在車站內買了，可以再搭車的時候快速吃完，將時間利用到極致，而且價位便宜，口味選擇極多，搭配咖啡等飲品輕鬆解決一餐！

官網：https://www.yamazakipan.co.jp/lunch-p/index.html 地址：東京都豊島区南池袋1丁目 營業時間：平日 7:00〜20:00 六日假日 9:00〜20:00 公休日：無 交通方式：JR山手線池袋車站內

6. LOTTERIA（ロッテリア）

「LOTTERIA（ロッテリア）」在日本各地都有連鎖店，在池袋車站附近就有北口店與東口店，這次介紹有WIFI可以使用的東口店，從池袋車站東口徒步5分即可抵達，LOTTERIA（ロッテリア）簡單來說是一間連鎖速食店，招牌當然是它們的漢堡了！漢堡口味相當多樣，也時常會推出數量限定的口味來吸引買氣，早上07:00就開始營業，習慣早起或是行程緊湊的朋友們不妨來這體驗一下，除了日式早餐外，換換口味也不錯，不是嗎？

官網：https://www.lotteria.jp/ 地址：東京都豊島区東池袋1－11－4 營業時間：07:00～23:00 公休日：無 交通方式：JR山手線池袋車站東口徒步5分

7. R‧BECKERS池袋

「R‧BECKERS池袋」就位於「池袋車站」東口，跟車站同一建築內，交通方便，住在池袋東口附近或是要到池袋東口附近遊玩的人，都可以來這家R‧BECKERS池袋享用美味的早餐，餐廳共有兩層樓，不管是內用或是外帶都非常方便，特別的是它有鹿肉餐點，想品嘗鹿肉的朋友們不妨來這此嘗試一下！早餐還推出一枚500円（約港幣35元）硬幣就能解決的套餐，對於想控制預算，又想吃到熱騰騰的早餐的人來說，真是一大福音！R‧BECKERS是連鎖速食餐廳，你也可以在其他車站找到它的蹤跡喔！

官網：https://www.jefb.co.jp/beckers/ 地址：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 營業時間：05:00 - 25:00 公休日：無 交通方式：JR山手線池袋車站東口徒步3分

8. 蕎麥麵｜生そば玉川

「生そば玉川」位於池袋東口附近，徒步1分鐘即可抵達，特別的是，它是一間24小時營業的蕎麥麵店，不管你多早出門或是多晚回去，都能在這裡飽腹，招牌是肉蕎麥麵，在蕎麥麵上鋪上滿滿的肉片，讓你充滿飽足感！580円（約港幣41元）就可以吃得很滿足，或是想要讓荷包好過一點的朋友們，你也可以點上冷蕎麥麵（もりそば），才290円（約港幣20元），荷包表示：很可以！此外也有牛丼SET，也是它們的人氣餐點，可以同時吃到牛肉、米飯、和蕎麥麵（溫湯麵形式）喔！

官網：https://sfpdining.jp/brand/tamagawa/ 地址：東京都豊島区東池袋1-3-3 入船ビル1F 營業時間：24時間 公休日：無 交通方式：JR山手線池袋車站東口徒步1分

飯店早餐不用外出的好選擇

9. 第一inn池袋｜Restaurant Pino

「第一inn池袋」飯店本身就有餐廳Restaurant Pino提供早餐，採自助餐方式，餐點有和食和洋食可以選擇，一天的開始就由好吃的早餐啟動吧！有著如此概念的第一inn池袋提供房客新鮮美味的餐點，從米飯、蔬菜、麵包都精心烹煮，即使不是房客也可以付費用餐，一人1400円（約港幣98元），就能吃到飽，營業時間只到9:30，請注意時間喔！飲料也很豐富，有牛奶、紅茶、咖啡、豆漿、以及果汁，補充一早所需要的熱量，給你滿滿的活力來源！

地址：東京都豊島区東池袋1-42-8 營業時間：6:30〜9:30 公休日：無 交通方式：池袋車站東口徒歩2分

10. Sakure Café & Restaurant

Sakure Café & Restaurant」如果是搭紅眼班機抵達東京，早上店家開得不多怎麼辦？夜貓子的你來到東京這裡店家早早關了怎麼辦？別擔心，告訴你一個24小時，全年無休的好去處！這裡擁有池袋最大的露臺，可容納百人，並且隨時隨地都在營業，這裡有超過60種世界各地的啤酒，多樣的選擇讓你體驗不同的異國風情。這裡有每周輪流的不同國際美食，可以享受下午茶，夜晚可以在露臺裡喝著不同國家的啤酒或是紅酒，這裡同時也會有外國人來此用餐喔！讓你不怕沒地方去！

官網：https://www.sakura-cafe.asia/ 地址：東京都豊島区池袋2-39-10サクラホテル池袋別館1F 營業時間：24時間 公休日：無 交通方式：JR・東京メトロ・西武線・東武線「池袋站」徒步約3分鐘

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【池袋早餐】除了在地日式早餐外，還有來自國外的名店！想吃什麼就吃什麼】