【香港好去處】KAWS:HOLIDAY今日飄到維港　小飛象空降時代廣場

《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，第3站來到香港喇！經歷了首爾、台北站之後，KAWS 3月來到維多利亞港與香港Fans見面，今次更變大了，成為37米長、歷來最大型的KAWS橫躺在維港，屆時仲有香港KAWS獨家精品發售，唔只遠望，還可以帶回家！探完KAWS，仲可以去埋時代廣場探望《小飛象》， 成6米闊嘅可愛小飛象更會在2樓空中飛翔，Fans不能錯過！

最新更新：《KAWS:HOLIDAY》離開青衣 向維港進發！

期待已久的《KAWS:HOLIDAY》大型吹氣公仔 COMPANION，經過多次充氣測試後，昨日（3月21日）已在青衣下水，現時向維多利亞港進發！唔講唔知，COMPANION比之前曾經在維港嬉水的「黃色小鴨」更巨型，身長足足有37米！由今日起（3月22日）在中西區海濱長廊（中環段）對開海面展出，展期至31日完結。

按下圖看更多COMPANION更新相片：

+ 2

同場加映：PMQ 《KAWS：ALONG THE WAY》展覽

除了到中環海濱探訪巨型 KAWS，打完卡後要以順到去埋PMQ，參觀最新的《KAWS：ALONG THE WAY》展覽！現場有逾37件精選作品展出，最搶眼的當然是全球首次展出、5.5米高的Companion巨型雕塑《ALONG THE WAY》！還可以慢慢觀賞KAWS近期及早期創作。

按下圖看更多《ALONG THE WAY》雕塑相片：

《KAWS：ALONG THE WAY》 地址：中環鴨巴甸街35號PMQ 展期：3月25日至4月14日 需預先登記入場（費用全免）：www.ticketflap.com/kaws

歷來最大37米長 《KAWS:HOLIDAY》來維港展覽

2018年7月藝術家 KAWS開始與 「AllRightsReserved」 合作推出新雕塑「KAWS:HOLIDAY」，並舉辦世界巡迴展覽，第一站的KAWS，身長只有 28 米並選址首爾石村湖展覽。到今年1 月，去到第2站台北，變成身長 36米的坐姿KAWS，坐在台北中正紀念堂門前展示，立即變成打卡朝聖熱點。

而到了今年3月的「香港藝術月」，「KAWS:HOLIDAY」選擇了來香港作為第三站，今次更「長大」了變身成最大的塑雕，37米身長、有成10層樓咁高的灰色KAWS，躺卧於香港地標維多利亞港上。

▼按圖看更多KAWS來港展覽的照片▼

想知更多香港本地遊好去處，可留意：【香港好去處】3-4月六大展覽活動 花卉展、潑水節、梵谷體驗展

首爾第一站的巨型 COMPANION KAWS充氣雕塑身長 28 米，躺卧於首爾石村湖。（圖片來源：All Rights Reserved）

KAWS漂浮在首爾石湖村上。（圖片來源：All Rights Reserved）

36米長巨型KAWS坐在台北中正紀念堂前。（圖片來源：All Rights Reserved）

加埋夜晚的燈效，感覺更有型。（圖片來源：All Rights Reserved）

各位Fans除了可以到維港欣賞巨型《KAWS:HOLIDAY》之外，更可購買香港限定的 KAWS主題商品，包括浮床、cushion、T 恤、tote bag等等。大家可以在3月22日至31日期間趕到中西區海濱長廊探望巨型KAWS；而同樣在3月22日起可在「Ding Dong 宅配店」網上購買有關商品。

▼按圖看更多香港限定KAWS精品▼

+ 5 + 4 + 3

「KAWS:HOLIDAY」香港站 日期：3月22日至31日 地址：香港維多利亞港

時代廣場地面有隻巨型帳幕，內裡是25平方米的互動專區，可以同小飛象貼身打卡。

巨型小飛象 空降時代廣場

迪士尼《小飛象》電影3月28日上映，但Fans可以盡早見到小飛象真身，因為佢已經飛到去時代廣場！在3月20日至4月28日去到時代廣就可以探訪《小飛象》世界，現場有繽紛馬戲團、可愛小飛象可以盡情打卡，玩埋互動遊戲超開心！

按下圖看更多《小飛象》相片：

6米闊的Dumbo在會在2樓空中飛翔

+ 3 + 2