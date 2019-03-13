【韓國交通】首爾搭地鐵8個必知小常識　Tmoney、行李寄存、轉車

不少人都喜歡自由行，自在彈性得來又能四處探索，但在行程規劃、交通安排上就要好好事先準備了。以韓國為例，雖然首爾地鐵站內指示及服務已支援英文及中文，但當中一些文化差異還是會令不少遊韓新手在乘搭時感到疑惑，以下8個在首爾搭地鐵的小知識絕對能幫到你！

到韓國自由行的話，的士收費偏貴，所以地鐵是旅客最常搭的公共交通工具。（圖片來源︰Pinterest）

01. T-money轉乘優惠

T-money不僅可在首爾的主要公共交通設施上使用，也能用在平常購物，相等於香港的八達通。乘客在乘坐地鐵、市內巴士、首都圈鐵路等公共交通工具時，若達到某些條件即可享有轉乘優惠。注意若轉乘同一車號，如乘7011號巴士由明洞去弘大，跟住於轉乘優惠時限內又搭翻7011號巴士，是不能享有優惠的。

按圖輯查看轉車優惠條件▼

享受T-momey卡轉乘優惠時，卡內餘額需多於該程車的基本費用（即如該程車的基本車費為5韓圜，若轉乘優惠後車費為3韓圜，T-money卡餘額都最少要有5韓圜才可），使用前請先確認。（圖片來源︰NAVER）

02. 進閘後想去洗手間

首爾的地鐵站幾乎全都設有洗手間，根據不同地鐵站有些設在閘內、有些設在閘外。若刷交通卡後才想去洗手間，而不幸地洗手間正設在刷交通卡處外的話，可以怎樣解決呢？這時大家可到閘口旁的特殊通道門，按下「通話」按鈕與站務員說明情況，對方會打開這特殊通道門。跟住按同樣步驟返回月台即可。

首爾地鐵各站幾乎都設有洗手間，一時急起上嚟都唔使驚！（圖片來源︰NAVER）

有些大站的洗手間還特別寬敞，除廁格外還有化妝台和插頭，不時會看見韓妹在夾頭補妝呢！（圖片來源︰NAVER）

03. 還沒到站就要刷卡？

到過首爾自由行的朋友應該都體會過首爾地鐵站是有多大吧！特別是連接多條線的地鐵站如首爾地鐵9號線、新盆唐線、機場鐵路等站，有些站在前往另一月台換乘時會途經「換乘刷卡處」，這時不用感到疑惑，此處刷卡並毋額外追加費用，大可放心通過。

換乘刷卡機在不少大站都會有，如弘大站、孔德站，只需刷卡便可換乘。（圖片來源︰NAVER）

04. 進錯閘口

遊客在首爾搭地鐵，不時都會發生進錯月台的情況吧！首爾的地鐵就算是同一條線，也會根據目的地的方向設置兩個不同閘口。發現自己進錯檢票口時先不用擔心，同一個站同一條地鐵線，5分鐘內都有一次重新進站的機會，這時再刷一次交通卡到對面月台便毋需再付車資。如果超過5分鐘的話便需要向工作人員求助了！

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就算是韓國人也常有不小心進錯檢票口的情況。（圖片來源︰NAVER）

05. 一次性交通卡保證金

購買一次性交通卡乘坐地鐵時，票價是包含了500韓圜保證金的。到達目的地後，只要將一次性交通卡投入設置在閘口旁的保證金退還機，即可退還500韓圜保證金。

車票可在地鐵檢票口附近設置的「一次性交通卡售票/充值機」購買。（圖片來源︰NAVER）

06. 地鐵站內的行李寄存

目前首爾絕大多數的地鐵站都設有多種尺寸的行李寄存櫃，費用也不貴，最便宜只需2,000韓圜（約14港元）。使用方法有鑰匙、指紋、密碼等多種方式，而且大部份都支援中文及英文，非常方便，遊客便不用拿着大包小包到處走了！

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地鐵站內的寄存櫃主要有S-LOCKER、T-BOX、指紋認證型、投幣型、電腦型等多種類型。（圖片來源︰NAVER）

07. 在地鐵遺失物品

到首爾旅行怎少得瘋狂血拼呢！拿着一袋二袋乘搭地鐵難免會有粗心大意的時候，若發現不小心遺下了物品應怎樣做呢？

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首先確認下車時間、下車站、列車號以及車廂號，每卡都會看到一個號碼如「4-3」，記住乘車的大概時間和車廂號碼，在申請失物招領時很有幫助。（圖片來源︰NAVER）

08. 在車廂遇到商販時

在首爾乘搭地鐵時可能會在車廂內遇到各式各樣的商品銷售活動。有些商販還會直接把商品塞到乘客手中轉一圈再回來取錢，如不想購買，商販會取回商品，這都是十分常見的。其實這些銷售活動都是未經地鐵公司允許的，遇到這類商販時不用慌張，說「NONO」加擺手就好了。