【日本廣島】遊廣島賞櫻花　再食三款不能錯過的美食！

每年的三、四月分都是香港人一窩蜂地去日本賞櫻花的時節。不是東京，就是大阪、京都。看到朋友們Facebook的相片，人比花多，而且都在說廣東話及國語。根本不像在日本，更沒有賞花的心境。

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所以，我要推介一下，日本廣島。一個比想像更好的賞櫻、感受歷史、品嚐廣島蠔的好地方。

日本廣島櫻花景。（作者提供）

廣島是一個細小城市，著名的廣島城就位於市中心，四月正值櫻花時節，整個廣島城好像被花海淹沒。廣島城是豐臣秀吉身邊五大元老之一的毛利輝元所建造的典型平型城堡。因為原子彈轟炸而倒塌，之後在1958年城堡外圍修復完成。1989年復原城堡內部，現在成為介紹武家文化為主的歷史博物館。

廣島城內公園及護城河旁種滿櫻花樹，光是拍照已經可以花半天時間。

廣島細小而且景點集中，由廣島城至和平記念公園，都只需步行二十分鐘。而沿途佈滿櫻花，令那二十分鐘的路途上目不暇給。我就在廣島城門口以500日元三小時，租了一輛城市單車代步，漫遊廣島城至和平記念公園，為路上增添樂趣。城市電動單車上斜坡完全不用力氣，因為是用電力發動的，真是超爽又好玩，十分推介呢。

原子彈投下後僅有一座建築物保留下外形。（作者提供）

本通商店街。（作者提供） 和平記念公園的對岸就是二戰美軍投下原子彈後，唯一一幢還能保持大樓外形的建築物，其他建築都化為灰燼。在漫千櫻花襯托下，更能彰顯和平的重要。而連接和平記念公園的就是本通商店街，猶如大阪的心齋橋，商店街兩旁都是時服裝店、鞋店、超市、百貨店、各式各樣餐廳，要花一整天時間才可逛完。

【宮島兩天一夜篇】

建於海上的世界文化遺產－「嚴島神社」並非在廣島市中心，就像香港的長洲，神社位於是一個名叫「宮島」的小島上。所以是要乘渡輪前往的。

由廣島市中心前往宮島嚴島神社，共有三種方式，分別是搭JR轉渡輪、路面電車轉渡輪、觀光船（直達）。

1．如果你住在JR廣島駅，可以選擇搭路面電車或JR，JR較快速，抵達宮島口駅後轉程渡輪，全程約50分鐘，約1180円（持JR PASS免費搭乘）。

2．如果你住在縣廳前、巴士總站、紙屋町，可以選擇搭路面電車，抵達廣島宮島口駅後轉程渡輪（宮島松大汽船），全程約60分鐘，一日券840円（每15分鐘一班船）。

3．如果你住在縣廳前、巴士總站、紙屋町，也可以選擇搭世界遺產觀光船，由平和公園直達宮島，約50分鐘，班次較少，往返票價3600円（每30分鐘一班船）。

我是用方法2的路面電車轉渡輪前往的。因為我買了一日乘車乘船劵，所以方法2比較便宜，而且我就住在紙屋町的電車附近。

坐了一小時船，便來到擁有着1400年歷史，建在海上的橙紅色優美宮殿式建築－嚴島神社。其獨特的構造和優秀的美觀令它一直都是日本人氣景點之一。嚴島神社是在12世紀由平清盛建設，於1996年更被列入《世界遺產名錄》。而宮島更是日本三景之一，是點綴在美麗的瀨戶內海上受人敬畏崇拜的「神島」。

大鳥居，是用於區分神域與人類居住俗界的標誌。建立在距海岸線200米處的海水中。（作者提供）

每年在三、四月份的漫天櫻花下，更營造出平安時代的優美與華麗。島上的商店街有很多手信店、咖啡館、餐廳，還有即燒即食的廣島蠔，其肥美鮮味，令人再三回味。

+ 2

懂玩宮島一定是穿和服玩，島上有幾家和服租借店，記得事前預約喔！穿上和服，漫遊在櫻花樹下，別有一番樂趣。我特別推介「レンタルきものみやじま小町」這間和服租借店，老闆娘雖然英文不太好，但為人親切，服務有禮，而且價錢相宜，最好是提早幾天跟老板娘預約時間喔。要注意這家和服租借店不是在宮島上，而是位於前往宮島的碼頭附近，詳情可查看網頁。

為了能夠看到宮島早晚兩個景致，我特意推薦大在宮島上留宿一晚。我選了一家溫泉酒店（有本宮島大酒店），預訂了一泊二食的5至6人房間，大約是16,200日元一位（連税）。酒店設有室內及室外溫泉，晚餐是廣島時令海鮮、廣島蠔及鰻魚懷石料理，滋味無比。而酒店位置與嚴島神社及鳥居只需步行十分鐘。前往碼頭約二十分鐘。在碼頭可以免費叫酒店接駁車接送，前往山頂纜車站的免費接駁車站只是步行3分鐘，十分方便！

晚餐後，建議在島上散散步。由於島上沒有光害，所以天上繁星如塵，把漆黑下的嚴島神社映照得更是壯麗。晚上的嚴島神社被燈光照亮，橙紅色神殿散發着神秘的光輝，整個神社被一種莊嚴的美所包圍，大家不要錯過晚上的觀賞神社機會。

晚上的嚴島神社。（作者提供）

除了觀光外，「食好西」是我旅行中最重要的一環！讓我介紹一下廣島三大美食：

廣島蠔

第一位一定是廣島蠔！廣島是日本蠔產量最多的地方，既新鮮又肥美，即燒即食，再淋上檸檬汁或日本醬油……而且價格便宜，我吃足五天廣島蠔，仍然覺得不夠喉。

辣味噌沾麵

第二位是ばくだん屋（爆彈屋）的辣味噌沾麵！這裏的沾麵辣度可選0至100倍，0是完全不辣，店方說是小朋友也可以吃的程度，我選的是5倍辣的味噌沾麵。麵身富彈性，湯汁加了芝麻後更加香，粗身的麵條沾了湯汁，連同蔥一起吃真的很美味。

店內提供即食辣味噌沾麵禮盒，我買了兩盒回香港，再回味一番。

廣島燒

第三位就是廣島燒！這是位於廣島崇光百貨商店的10樓的Mitchan Sohonten Miyabi「お好み焼みっちゃん総本店雅」。廣島燒是以濃厚的廣島燒醬汁，加上麵條、高麗菜和豆芽菜，使用鏟子直接享用。我個人覺得跟大阪的大阪燒差不多。

以上是我在廣島五天的分享。想在短短幾天追求一次清新的日本旅行，快來日本廣島吧！

撰文：Venuschiu

我是誰？一個80後，喜歡旅行，熱愛藝術，活在當下的珠寶設計師。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「意想不到的櫻花聖地「日本廣島」及美食推介」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）