【薩拉熱窩】曾經的歐洲火藥庫　一文看清薩拉熱窩美食靚景歷史位

薩拉熱窩,台灣叫塞拉耶佛,英文Sarajevo,是位於歐洲東南部,巴爾幹半島上的波斯尼亞(Bosnia)和黑塞哥維那 (Herzegovina)的首都。在土耳其語裏有「美麗宮廷」的意思。

薩拉熱窩。(作者提供)

說到底,即是在哪呢?就是前南斯拉夫,位於意大利的右鄰,連接克羅地亞的國家。最為香港人熟悉,應該是鄭秀文的歌《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》吧。薩拉熱窩有「歐洲火藥庫」、「歐洲的耶路撒冷」之稱。因為它是經歷第一和第二次世界大戰、在1992至1996年的波赫內戰。這裏也是歐洲少數可以同時看到「回教清真寺」、「羅馬天主教堂」及「東正教堂」共存的城市,而且只是一街之隔的距離,所以又有「歐洲的耶路撒冷」之稱,亦因此成為戰爭的導火線。

薩拉熱窩還被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一,更於2014年在「歐洲文化之都」的提名上,唯一獲得提名的歐盟以外的城市。回歸太平二十年的薩拉熱窩,今天是怎樣的呢……在得到薩拉熱窩長大的小鮮肉協助下,來個深度遊,遂一細味今天的薩拉熱窩!

薩拉熱窩最旺最繁榮的觀光點是位於市中心的巴什察爾希亞(Baščaršija) 舊市區。我們由西邊做起點,開始觀光。第一個看到的就是這個地標之一的永恆之火(Eternal Flame),火焰由1946年延續至今,代表薩拉熱窩的自由與和平,記念第二次世界大戰中死去的平民和士兵。

永恆之火(Eternal Flame)。(作者提供)

往前走,就是天主教會的大教堂(The Cathedral of Jesus' Sacred Heart)。天主教會的耶穌聖心座堂,是波赫最大的天主教大教堂,為紀念耶穌基督的聖心,在1884年至1889年期間建造,是一座哥德式的建築。

離天主教會的大教堂不遠處,就是這個東正教堂( Cathedral Church of the Nativity of the Theotokos),非常宏偉及龐大。

這一帶是位於西邊,被稱為「奧地利區」。街道為文藝復興式或西歐的建築。

再沿途往前走,即是往東邊走時,你會發現,薩拉熱窩另一著名地標-「東西文化相遇線」(Meeting the Cultures),代表從這條界線往東邊走,就是濃濃鄂圖曼風味的回教土耳其區;若朝西邊,則是比較西歐建築的奧地利區。在歷史上,曾經先後被羅馬帝國、鄂圖曼土耳其及奧匈帝國等不同強權統治的歷史,就釀成一條大街上,有來自東、西文化的建築。在截然不同的文化交織下,孕育出薩拉熱窩的獨特風貌與魅力。

東西文化相遇線(Meeting the Cultures)(作者提供)

往東邊的土耳其區走過去,這裏都是屬於鄂圖曼帝國統治時期的建築風格,兩旁是以深色柚木建造而成的商店及餐廳,許多遊客或當地人坐在店門口的椅子,享受片刻優閒、喝着咖啡,這般景象猶如置身土耳其。

在東西文化相遇線附近就會見到這個薩拉熱窩泉水。傳說飲了必定會回來薩拉熱窩的。好吧,我親身試一下!

這座清真寺(Gazi Husrev-beg Mosque)(下圖),為巴什察爾希亞(Baščaršija) 舊市區最重要的鄂圖曼建築。

舊市區的鐘樓—薩哈特庫拉鐘樓(Sahat Kula)及清真寺內設有中東元素的設計。

這裏也是歐洲少數可以同一條大街上,同時看到「回教清真寺」、「羅馬天主教堂」及「東正教堂」共存的城市。薩拉熱窩,罕有地是一個多宗教、多種族共處的地方,可惜亦因此而成為近代史上的戰火之地。

位於巴什察爾希亞(Baščaršija) 舊市區中央的代表性地標-塞比利(Sebilj),是一個噴泉。個人覺得挺有中國風味。這裏沿途都設有金屬工藝品和陶瓷器、彩色玻璃等手信精品店,以及傳統薩拉熱窩菜的餐廳及咖啡廳。

塞比利(Sebilj)。(作者提供)

在巴什察爾希亞(Baščaršija) 舊市區當中,我十分推介一家叫Čajdžinica Džirlo茶室。除了室內設計獨特外,還可欣賞到塞比利(Sebilj)噴泉。我們在這歇腳一下,品嚐一下這家親切老闆特別配製的茶。在小鮮肉的帶領下。在Baščaršija舊市區品嚐最出名、最傳統的波斯尼亞菜-Cevapi。此餐廳(Cevabdzinica Petica Ferhatovic,在塞比利噴泉附近)亦深受本地人的歡迎。我點了細份的100g份量Cevapi(約25港元),配以洋蔥碎+白芝士就更完美!牛肉是炭爐燒,其炭香撲鼻,牛肉嫰滑多汁。另額點了炭燒香腸(Sudzukice)(約20港元),由於波斯尼亞很多穆斯林,是不吃豬肉的,所以香腸都是牛肉製成的。

薩拉熱窩有什麼手信?最吸引我就是咖啡杯套裝。在老街隨處可見,但記得要議價!歐元都可以用。左邊是人手繪畫的咖啡杯套裝,我花了很大力氣由35歐元降價至25歐元。右邊那套則由40歐元降價至35歐元。波斯尼亞幣叫KM,1KM大約4.7港元。

在薩拉熱窩,你會不時發現地上有被潑了紅漆的痕跡,看上去像鮮血。它有個很詩意的名字,叫薩拉熱窩的玫瑰(Sarajevo Roses),城內到處可見,是標記內戰時曾被砲彈轟炸、鮮血淋漓的慘痛回憶,提醒下一代勿忘血淚,在戰爭的血泊中,開出和平的玫瑰。看!小鮮肉中彈受傷了……哈哈,希望世界和平,大家都笑一笑吧,世界更美妙!

你知道世界上第一部電車就是出現在薩拉熱窩嗎?早在一百多年前就有了,但當時未有電力發動,而是用多隻馬匹拉電車行走的!由於歷史太悠久了,而且沒有翻新,所以電車非常殘舊,感覺很髒。

世界上第一部電車。(作者提供)

在波斯尼亞居住的主要是穆斯林人,傳統是不吃豬肉的,所以牛肉很自然地成為當地主要肉類。可能是主糧的關係,薩拉熱窩的牛肉非常美味。在Gradska Trznica又叫City market的平地市場,擺放出不同牛肉製品,有牛肉腸、風乾牛肉片、風乾程度、牛的什麼部位、什麼鹹度,任君選擇,任由試食,而且價格非常便宜,是牛魔王的天堂。而且,當地盛產的Cream Cheese,都可以在此選購。

大名鼎鼎的拉丁橋(The Latin Bridge),在1914年發生了一場驚心動魄的刺殺行動,當年,一位波斯尼亞的塞爾維亞裔學生,在拉丁橋盡頭轉角處,暗殺了奧匈帝國王儲裴迪南,成為第一次世界大戰的導火線,將整個歐洲國家陷入戰火。

這是拉丁橋附近的風光,我去過不少西歐的國家,老實說,薩拉熱窩的河畔景色不比西歐的法國、瑞士遜色。

這是古代留下來的堡壘,如今是居高臨下欣賞薩拉熱窩全景的好地方!黃昏的薩拉熱窩很迷人,入夜後,雖然還是覺得香港的夜景最美,但這兒也不錯。

在Yellow Bastion堡壘的下面,有一家媲美意大利Pizza的餐廳(名字是Pekara Kovaci kod Mahira),但只限外賣。這可能是我人生食過最好味的Pizza之一,即叫即入炭爐焗,光是聞到都流口水了。它用了波斯尼亞的smoked meat、kajmak、當地的Cream Cheese(約35港元),建議買完後拿上山頂在Yellow Bastion吃,步行15分鐘左右就到,可居高臨下地邊吃邊欣賞薩拉熱窩市風景。

二十年的太平讓今天的薩拉熱窩慢慢地重建,發展成為現代化城市!Avaz Twist Tower是薩拉熱窩現時最高的摩天大樓,樓高176米,是波斯尼亞報紙公司Dnevni avaz的總部。頂層設有咖啡廳,可以飽覽整個薩拉熱窩市。在市中心亦有着各式各樣現代化設計的百貨公司。

今次是與當地人同遊,當然要吃最地道的波斯尼亞菜,得到當地小鮮肉的帶領下,來到這家在市中心的餐廳(店名是Zara iz Duvara)。是一家超水準又平民價的傳統波斯尼亞菜餐廳!起初我以為波斯尼亞菜很重香料,應該受不了它的味道,但吃過後就愛上了。保證味道很適合香港人,現在也十分懷念。其實,波斯尼亞物價非常低,一般菜式都只是30至40港元。就以這餐為例四個菜式,合共才160港元。

左圖的Avaz Twist Tower是薩拉熱窩現時最高的摩天大樓,樓高176米,是波斯尼亞報紙公司Dnevni avaz的總部。(作者提供)

另一間於市中心內的波斯尼亞名菜就是吃Pie。Buregdzinica Zigo是市中心內人氣很高的Pie餐廳。餐廳內可見到職員入炭爐即叫即焗。整間餐廳都芬芳撲鼻。最特別是這裏以磅重計價錢,所以分量由你自己決定。先嚐Krompirusa(波斯尼亞薯仔Pie),小鮮肉教路,識食一定是配當地酸乳酪,酸酸的乳酪會中和Pie的飽滯感。

再嚐Zeljanica(波斯尼亞菠菜芝士Pie)。個人比較喜歡前者的Krompirusa(波斯尼亞薯仔Pie),可能我不是菠菜的粉絲吧,好東西留到最後,然後是Burek(波斯尼亞牛肉Pie)。果然,牛肉是最好味的,波斯尼亞人做牛肉真是有一手。由於整餐我們叫的份量不多,所以十分便宜。牛肉又軟又滑且而不羶。這個Burek是最受本地人及遊客歡迎的。

受內戰洗禮的大廈外牆。(作者提供) 雖然戰爭結束多年,但在一些大廈的牆身還可以見到內戰留下的各種子彈傷痕。不禁令我哼起了鄭秀文的歌……

//縱各有信仰 混亂大地上

戰鬥要把各樣民族劃開

他跟她始終從沒更改立場

永遠共勇敢的理想唱這歌……//

在1992年3月,波、赫戰爭爆發,在薩拉熱窩爆發了一場歷時千日、史上時間最長的圍城戰。波斯尼亞軍隊在1993年突破敵軍封鎖,挖了一條800公尺的隧道,運送物資到城內,並將傷患外送,稱為希望隧道(Tunnel of HOPE)。如今隧道口已改建成「戰爭博物館」,和城內很多建築一樣,博物館仍保留彈痕累累的外牆,看到令人心酸!

塞爾維亞軍從1992年4月5日到1996年2月29日包圍薩拉熱窩。戰爭導致了大規模破壊和人員傷亡。死傷者中的八成都是手無寸鐵的平民,而不是軍人。眾多平民通過地下隧道等方式逃離被包圍的城市。在塞爾維亞人勢力佔領下的地區,對波斯尼亞人(穆斯林人)進行殺害,姦殺等種族大清洗。幸好到得美國的幫助下,才為戰爭帶來句號。雖然如今和平二十載,但波斯尼亞人內心仍然很不滿塞爾維亞人。

希望隧道(Tunnel of HOPE )現在開放一小段隧道給遊客參觀。走過高約1.5公尺、寬約1公尺的暗道時,更能體會戰爭的悲傷與和平的重要。

在Cafe Tito門外對出有一個小公園,擺放着波赫戰爭留下的戰車。現在已成為新一代小孩的玩具。

如果你有興趣了解更多波赫戰爭,可以觀看Angelina Jolie自編自導的處女作《波斯尼亞的羅密歐與茱麗葉》(In the Land of Blood and Honey),以波赫戰爭為背景,說的是塞爾維亞人對波斯尼亞人(穆斯林人)進行種族清洗之下,一對來自兩族男女的愛情悲劇。

在歐洲,公園特別多。這裏Vrelo Bosne,是非常受當地人歡迎的公園。山清水秀、綠草如茵,空氣清新得令人忘記香港的煩囂,園內有小吃店及咖啡廳,可以邊品嚐咖啡邊欣賞大自然風光。由最近的車站步行至公園入口處,要二十分鐘,如果覺得太遠太累,可以乘坐馬車代步,大約75港元一程。這是挺不錯的體驗,彷彿進入童話世界中,暫時扮一下公主吧。

波斯尼亞是一個熱愛咖啡的民族,據當地人說一天可以飲五次咖啡,但只會飲這種傳統波斯尼亞咖啡,約7港元,它雖外形像土耳其咖啡,但絕對不一樣,因為他們堅稱傳統波斯尼亞咖啡,是世上最好喝的咖啡,連出埠都要帶出國。但我覺得一般,因為杯底有很多咖啡渣,又沒有奶……我還是點回我的Cappuccino。

100% 強力推介,這家位於Hotel Hecco Deluxe酒店頂層9樓的咖啡廳,其露天設計飽覽整個薩拉熱窩市中心。咖啡廳寬敞又舒服,絕對要來嘆咖啡。

我本身也是一天一杯咖啡的人,所以每天都會到不同地方嘆咖啡。這是一家設計非常特緻的咖啡廳-Zlatna Ribica(Goldfish),個人來說很喜歡這個情調,很懷舊、復古。我還是點了我最愛的Cappuccino,約15港元。

歐洲人都比較喜歡去酒吧消遣,這是一間由電影院改成的酒吧(名字是Kino Bosna),間中還是會播放一些電影及有Live Band表演,是一家很特別的酒吧!來到薩拉熱窩,當然要試一下本地啤酒及烈酒。相片中間酒杯內的烈酒叫visnjevaca rakija,40%酒精,真的很烈,有強烈車厘子味,味道就像一般生果酒,加上甜甜的,很容易喝多就……薩拉熱窩有很多款不同味的rakija烈酒,當中以這個visnjevaca rakija最受歡迎!而本地啤酒則味道比較濃烈,不是我的喜好。

如果沒興趣飲酒,晚上還可以去吃甜點。這家是小鮮肉十分推介的Pancakes餐廳(店名是Palacinkarnica Zasladi)。餅皮都是用朱古力做成,外脆內軟,非常可口!

集結不同宗教,擁有獨特歷史,食物美味,迷人風景。走過悲傷回憶的薩拉熱窩,現努力發展中,好比是一朵堅強盛放中的玫瑰,希望大家有興趣去當地遊覽,感受當地的古與今。

作者簡介:Venuschiu

我是誰?一個80後喜歡旅行,熱愛藝術,活在當下的珠寶設計師。

