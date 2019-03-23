【薩拉熱窩】曾經的歐洲火藥庫　一文看清薩拉熱窩美食靚景歷史位

薩拉熱窩，台灣叫塞拉耶佛，英文Sarajevo，是位於歐洲東南部，巴爾幹半島上的波斯尼亞（Bosnia）和黑塞哥維那 （Herzegovina）的首都。在土耳其語裏有「美麗宮廷」的意思。

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薩拉熱窩。（作者提供）

說到底，即是在哪呢？就是前南斯拉夫，位於意大利的右鄰，連接克羅地亞的國家。最為香港人熟悉，應該是鄭秀文的歌《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》吧。薩拉熱窩有「歐洲火藥庫」、「歐洲的耶路撒冷」之稱。因為它是經歷第一和第二次世界大戰、在1992至1996年的波赫內戰。這裏也是歐洲少數可以同時看到「回教清真寺」、「羅馬天主教堂」及「東正教堂」共存的城市，而且只是一街之隔的距離，所以又有「歐洲的耶路撒冷」之稱，亦因此成為戰爭的導火線。

薩拉熱窩還被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一，更於2014年在「歐洲文化之都」的提名上，唯一獲得提名的歐盟以外的城市。回歸太平二十年的薩拉熱窩，今天是怎樣的呢……在得到薩拉熱窩長大的小鮮肉協助下，來個深度遊，遂一細味今天的薩拉熱窩！

薩拉熱窩最旺最繁榮的觀光點是位於市中心的巴什察爾希亞（Baščaršija） 舊市區。我們由西邊做起點，開始觀光。第一個看到的就是這個地標之一的永恆之火（Eternal Flame），火焰由1946年延續至今，代表薩拉熱窩的自由與和平，記念第二次世界大戰中死去的平民和士兵。

永恆之火（Eternal Flame）。（作者提供）

往前走，就是天主教會的大教堂（The Cathedral of Jesus' Sacred Heart）。天主教會的耶穌聖心座堂，是波赫最大的天主教大教堂，為紀念耶穌基督的聖心，在1884年至1889年期間建造，是一座哥德式的建築。

離天主教會的大教堂不遠處，就是這個東正教堂（ Cathedral Church of the Nativity of the Theotokos），非常宏偉及龐大。

這一帶是位於西邊，被稱為「奧地利區」。街道為文藝復興式或西歐的建築。

再沿途往前走，即是往東邊走時，你會發現，薩拉熱窩另一著名地標－「東西文化相遇線」（Meeting the Cultures），代表從這條界線往東邊走，就是濃濃鄂圖曼風味的回教土耳其區；若朝西邊，則是比較西歐建築的奧地利區。在歷史上，曾經先後被羅馬帝國、鄂圖曼土耳其及奧匈帝國等不同強權統治的歷史，就釀成一條大街上，有來自東、西文化的建築。在截然不同的文化交織下，孕育出薩拉熱窩的獨特風貌與魅力。

東西文化相遇線（Meeting the Cultures）（作者提供）

往東邊的土耳其區走過去，這裏都是屬於鄂圖曼帝國統治時期的建築風格，兩旁是以深色柚木建造而成的商店及餐廳，許多遊客或當地人坐在店門口的椅子，享受片刻優閒、喝着咖啡，這般景象猶如置身土耳其。

在東西文化相遇線附近就會見到這個薩拉熱窩泉水。傳說飲了必定會回來薩拉熱窩的。好吧，我親身試一下！

這座清真寺（Gazi Husrev-beg Mosque）（下圖），為巴什察爾希亞（Baščaršija） 舊市區最重要的鄂圖曼建築。

舊市區的鐘樓—薩哈特庫拉鐘樓（Sahat Kula）及清真寺內設有中東元素的設計。

這裏也是歐洲少數可以同一條大街上，同時看到「回教清真寺」、「羅馬天主教堂」及「東正教堂」共存的城市。薩拉熱窩，罕有地是一個多宗教、多種族共處的地方，可惜亦因此而成為近代史上的戰火之地。

位於巴什察爾希亞（Baščaršija） 舊市區中央的代表性地標－塞比利（Sebilj），是一個噴泉。個人覺得挺有中國風味。這裏沿途都設有金屬工藝品和陶瓷器、彩色玻璃等手信精品店，以及傳統薩拉熱窩菜的餐廳及咖啡廳。

塞比利（Sebilj）。（作者提供）

在巴什察爾希亞（Baščaršija） 舊市區當中，我十分推介一家叫Čajdžinica Džirlo茶室。除了室內設計獨特外，還可欣賞到塞比利（Sebilj）噴泉。我們在這歇腳一下，品嚐一下這家親切老闆特別配製的茶。在小鮮肉的帶領下。在Baščaršija舊市區品嚐最出名、最傳統的波斯尼亞菜－Cevapi。此餐廳（Cevabdzinica Petica Ferhatovic，在塞比利噴泉附近）亦深受本地人的歡迎。我點了細份的100g份量Cevapi（約25港元），配以洋蔥碎＋白芝士就更完美！牛肉是炭爐燒，其炭香撲鼻，牛肉嫰滑多汁。另額點了炭燒香腸（Sudzukice）（約20港元），由於波斯尼亞很多穆斯林，是不吃豬肉的，所以香腸都是牛肉製成的。

薩拉熱窩有什麼手信？最吸引我就是咖啡杯套裝。在老街隨處可見，但記得要議價！歐元都可以用。左邊是人手繪畫的咖啡杯套裝，我花了很大力氣由35歐元降價至25歐元。右邊那套則由40歐元降價至35歐元。波斯尼亞幣叫KM，1KM大約4.7港元。

在薩拉熱窩，你會不時發現地上有被潑了紅漆的痕跡，看上去像鮮血。它有個很詩意的名字，叫薩拉熱窩的玫瑰（Sarajevo Roses），城內到處可見，是標記內戰時曾被砲彈轟炸、鮮血淋漓的慘痛回憶，提醒下一代勿忘血淚，在戰爭的血泊中，開出和平的玫瑰。看！小鮮肉中彈受傷了……哈哈，希望世界和平，大家都笑一笑吧，世界更美妙！

你知道世界上第一部電車就是出現在薩拉熱窩嗎？早在一百多年前就有了，但當時未有電力發動，而是用多隻馬匹拉電車行走的！由於歷史太悠久了，而且沒有翻新，所以電車非常殘舊，感覺很髒。

世界上第一部電車。（作者提供）

在波斯尼亞居住的主要是穆斯林人，傳統是不吃豬肉的，所以牛肉很自然地成為當地主要肉類。可能是主糧的關係，薩拉熱窩的牛肉非常美味。在Gradska Trznica又叫City market的平地市場，擺放出不同牛肉製品，有牛肉腸、風乾牛肉片、風乾程度、牛的什麼部位、什麼鹹度，任君選擇，任由試食，而且價格非常便宜，是牛魔王的天堂。而且，當地盛產的Cream Cheese，都可以在此選購。

大名鼎鼎的拉丁橋（The Latin Bridge），在1914年發生了一場驚心動魄的刺殺行動，當年，一位波斯尼亞的塞爾維亞裔學生，在拉丁橋盡頭轉角處，暗殺了奧匈帝國王儲裴迪南，成為第一次世界大戰的導火線，將整個歐洲國家陷入戰火。

這是拉丁橋附近的風光，我去過不少西歐的國家，老實說，薩拉熱窩的河畔景色不比西歐的法國、瑞士遜色。

這是古代留下來的堡壘，如今是居高臨下欣賞薩拉熱窩全景的好地方！黃昏的薩拉熱窩很迷人，入夜後，雖然還是覺得香港的夜景最美，但這兒也不錯。

在Yellow Bastion堡壘的下面，有一家媲美意大利Pizza的餐廳（名字是Pekara Kovaci kod Mahira），但只限外賣。這可能是我人生食過最好味的Pizza之一，即叫即入炭爐焗，光是聞到都流口水了。它用了波斯尼亞的smoked meat、kajmak、當地的Cream Cheese（約35港元），建議買完後拿上山頂在Yellow Bastion吃，步行15分鐘左右就到，可居高臨下地邊吃邊欣賞薩拉熱窩市風景。

二十年的太平讓今天的薩拉熱窩慢慢地重建，發展成為現代化城市！Avaz Twist Tower是薩拉熱窩現時最高的摩天大樓，樓高176米，是波斯尼亞報紙公司Dnevni avaz的總部。頂層設有咖啡廳，可以飽覽整個薩拉熱窩市。在市中心亦有着各式各樣現代化設計的百貨公司。

今次是與當地人同遊，當然要吃最地道的波斯尼亞菜，得到當地小鮮肉的帶領下，來到這家在市中心的餐廳（店名是Zara iz Duvara）。是一家超水準又平民價的傳統波斯尼亞菜餐廳！起初我以為波斯尼亞菜很重香料，應該受不了它的味道，但吃過後就愛上了。保證味道很適合香港人，現在也十分懷念。其實，波斯尼亞物價非常低，一般菜式都只是30至40港元。就以這餐為例四個菜式，合共才160港元。

左圖的Avaz Twist Tower是薩拉熱窩現時最高的摩天大樓，樓高176米，是波斯尼亞報紙公司Dnevni avaz的總部。（作者提供）

【↓↓↓↓↓↓編按：按圖放大看薩拉熱窩知名菜式↓↓↓↓↓↓】

另一間於市中心內的波斯尼亞名菜就是吃Pie。Buregdzinica Zigo是市中心內人氣很高的Pie餐廳。餐廳內可見到職員入炭爐即叫即焗。整間餐廳都芬芳撲鼻。最特別是這裏以磅重計價錢，所以分量由你自己決定。先嚐Krompirusa（波斯尼亞薯仔Pie），小鮮肉教路，識食一定是配當地酸乳酪，酸酸的乳酪會中和Pie的飽滯感。

再嚐Zeljanica（波斯尼亞菠菜芝士Pie）。個人比較喜歡前者的Krompirusa（波斯尼亞薯仔Pie），可能我不是菠菜的粉絲吧，好東西留到最後，然後是Burek（波斯尼亞牛肉Pie）。果然，牛肉是最好味的，波斯尼亞人做牛肉真是有一手。由於整餐我們叫的份量不多，所以十分便宜。牛肉又軟又滑且而不羶。這個Burek是最受本地人及遊客歡迎的。

受內戰洗禮的大廈外牆。（作者提供） 雖然戰爭結束多年，但在一些大廈的牆身還可以見到內戰留下的各種子彈傷痕。不禁令我哼起了鄭秀文的歌……

//縱各有信仰 混亂大地上

戰鬥要把各樣民族劃開

他跟她始終從沒更改立場

永遠共勇敢的理想唱這歌……//

在1992年3月，波、赫戰爭爆發，在薩拉熱窩爆發了一場歷時千日、史上時間最長的圍城戰。波斯尼亞軍隊在1993年突破敵軍封鎖，挖了一條800公尺的隧道，運送物資到城內，並將傷患外送，稱為希望隧道（Tunnel of HOPE）。如今隧道口已改建成「戰爭博物館」，和城內很多建築一樣，博物館仍保留彈痕累累的外牆，看到令人心酸！

塞爾維亞軍從1992年4月5日到1996年2月29日包圍薩拉熱窩。戰爭導致了大規模破壊和人員傷亡。死傷者中的八成都是手無寸鐵的平民，而不是軍人。眾多平民通過地下隧道等方式逃離被包圍的城市。在塞爾維亞人勢力佔領下的地區，對波斯尼亞人（穆斯林人）進行殺害，姦殺等種族大清洗。幸好到得美國的幫助下，才為戰爭帶來句號。雖然如今和平二十載，但波斯尼亞人內心仍然很不滿塞爾維亞人。

希望隧道（Tunnel of HOPE ）現在開放一小段隧道給遊客參觀。走過高約1.5公尺、寬約1公尺的暗道時，更能體會戰爭的悲傷與和平的重要。

在Cafe Tito門外對出有一個小公園，擺放着波赫戰爭留下的戰車。現在已成為新一代小孩的玩具。

如果你有興趣了解更多波赫戰爭，可以觀看Angelina Jolie自編自導的處女作《波斯尼亞的羅密歐與茱麗葉》（In the Land of Blood and Honey），以波赫戰爭為背景，說的是塞爾維亞人對波斯尼亞人（穆斯林人）進行種族清洗之下，一對來自兩族男女的愛情悲劇。

在歐洲，公園特別多。這裏Vrelo Bosne，是非常受當地人歡迎的公園。山清水秀、綠草如茵，空氣清新得令人忘記香港的煩囂，園內有小吃店及咖啡廳，可以邊品嚐咖啡邊欣賞大自然風光。由最近的車站步行至公園入口處，要二十分鐘，如果覺得太遠太累，可以乘坐馬車代步，大約75港元一程。這是挺不錯的體驗，彷彿進入童話世界中，暫時扮一下公主吧。

波斯尼亞是一個熱愛咖啡的民族，據當地人說一天可以飲五次咖啡，但只會飲這種傳統波斯尼亞咖啡，約7港元，它雖外形像土耳其咖啡，但絕對不一樣，因為他們堅稱傳統波斯尼亞咖啡，是世上最好喝的咖啡，連出埠都要帶出國。但我覺得一般，因為杯底有很多咖啡渣，又沒有奶……我還是點回我的Cappuccino。

100% 強力推介，這家位於Hotel Hecco Deluxe酒店頂層9樓的咖啡廳，其露天設計飽覽整個薩拉熱窩市中心。咖啡廳寬敞又舒服，絕對要來嘆咖啡。

我本身也是一天一杯咖啡的人，所以每天都會到不同地方嘆咖啡。這是一家設計非常特緻的咖啡廳－Zlatna Ribica（Goldfish），個人來說很喜歡這個情調，很懷舊、復古。我還是點了我最愛的Cappuccino，約15港元。

歐洲人都比較喜歡去酒吧消遣，這是一間由電影院改成的酒吧（名字是Kino Bosna），間中還是會播放一些電影及有Live Band表演，是一家很特別的酒吧！來到薩拉熱窩，當然要試一下本地啤酒及烈酒。相片中間酒杯內的烈酒叫visnjevaca rakija，40％酒精，真的很烈，有強烈車厘子味，味道就像一般生果酒，加上甜甜的，很容易喝多就……薩拉熱窩有很多款不同味的rakija烈酒，當中以這個visnjevaca rakija最受歡迎！而本地啤酒則味道比較濃烈，不是我的喜好。

如果沒興趣飲酒，晚上還可以去吃甜點。這家是小鮮肉十分推介的Pancakes餐廳（店名是Palacinkarnica Zasladi）。餅皮都是用朱古力做成，外脆內軟，非常可口！

集結不同宗教，擁有獨特歷史，食物美味，迷人風景。走過悲傷回憶的薩拉熱窩，現努力發展中，好比是一朵堅強盛放中的玫瑰，希望大家有興趣去當地遊覽，感受當地的古與今。

作者簡介：Venuschiu

我是誰？一個80後喜歡旅行，熱愛藝術，活在當下的珠寶設計師。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「與當地小鮮肉玩盡薩拉熱窩Sarajevo」​】

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