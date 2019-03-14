【水星逆行】12星座注意出門旅遊狀況！水象星座最受影響

旅遊
撰文：
最後更新日期：

昨日起Gmail、Facebook、Instagram、Whatsapp 全球相繼死機，令大家不禁畏懼起「水星逆行」的魔力！其實水星逆行主旅遊、溝通、通訊、文件合約往來、交通等等事情，所以自3月6日-28日處於雙魚座的水星逆行期間，唔少通訊工具都出現死機情況！連韓星淫穢片段在Kakao 流出鬧至滿城風雨，相信也是水星惹的禍。

除了通訊工具，其實12星座在出門旅遊時也需注意大大小小的意外！來看看以下由占星達人《神婆辦公室》分析12星座出門注意事項，特別係巨蟹、天蠍、雙魚這三個水象星座，水逆對你哋最大影響呀！

（圖片來源：Gettyimages）

白羊座

宜長途旅遊　執行李忌失魂

受木星人馬眷顧，白羊座朋友最適宜出發到較遠途的國家旅遊，如歐洲、北美、南美洲等，同時也是進修的好時機，最適合旅遊兼增廣見聞。

不過注意3月的水星逆行會進入12宮，小心受心緒不靈影響，執行李時也會遺漏重要物品！記得執行李後，反覆檢查多次check list呀！

 

 

 

（圖片來源：Gettyimages）

金牛座

宜挑戰自我　注意朋友溝通不良

當3月6日天王星踏入金牛座，代表金牛朋友要迫着自己去改變！以往這固執頑石，也要因天王星的影響而點頭！金牛朋友宜挑戰自己，去一些未到訪過的國家，做一些從未想像過的事情：如到澳洲玩高空跳傘、去冰島爬冰川...不動如山的金牛就是要屁股離開comfort zone。

不過，受水逆進11宮（交際宮）影響，金牛朋友小心與一同旅行的朋友出現溝通障礙，例如雙方搞錯大假日期、機票、酒店等資料，落決定前最好問多次 fd子！

（圖片來源：Gettyimages）

雙子座

易有異地情緣　小心形象受損

逆行水星處於雙子朋友的事業宮，注意這個月的公眾形象有所影響，切忌因一時頭腦迷糊而胡言亂語，影響了一直都很smart的形象；也要注意在事業發展上出現阻滯、溝通失誤，為前途添陰影，最緊要是三思再三思才作決定，待水逆過後自然會回復正常。而出門旅行如果到一些遠途國家，更容易出現異地情緣，宜把握這個良機！

（圖片來源：Gettyimages）

巨蟹座

易受感情困擾　宜結識另類朋友

雙魚水逆最受影響的一定是「水象星座」，其中巨蟹朋友也極受困擾，就算出門遠遊也可能會回想起舊人舊事舊物，勾起千般愁，如果不懂面對這些舊事重溫，就即管放空讓自己想個夠。

因為天王金牛踏入朋友宮關係，如巨蟹在這個月外遊，宜結識一些另類、前衛的怪朋友，或者參加一些從未想過的團體，能讓自己有全新體驗，淡化舊事愁緒。

　

（圖片來源：Gettyimages）

獅子座

出門玩樂桃花運強　宜檢討財務狀況　

木星踏入獅子座戀愛宮，出門遠遊也抵擋不了這股桃花旺勢，宜趁機好好打扮、注意形象，發放自我魅力。不過逆行水星跌入第8宮，債務關係、財務狀況宜好好重新安排、分配和處理，把以往不想面對的手尾，應努力作調整！也切忌處理旅行使費時，因一時興奮過度而亂使錢，大失預算。

 

（圖片來源：Gettyimages）

處女座

小心跌入粉紅陷阱　勿被浪漫氣氛迷惑

逆行水星在處女座的第7宮（伴侶宮），令處女朋友在面對另一半或合作夥伴時很迷惑，加上頭腦不靈光，易被對方用甜言蜜語誤導，建議慢慢咀嚼對方的說話是否另有企圖。

另外，因為海王星同樣停留在伴侶宮，宜到一些主題公園、歷史宮殿、夢幻村落等地方旅遊，滿足處女朋友罕見的少女心。

（圖片來源：Gettyimages）

天秤座

到鄰近國家散心　工作健康易出狀況

木星踏入天秤朋友第3宮，最適宜到鄰近國家來個短途旅行散散心，最好也報一個短期課程增值自己。而受逆行水星留在第6宮（奴僕宮）影響，留意日常工作中的狀態、別人合作、或與老闆上司的關係有所阻滯，就算好想在工作上盡力展現能力，但頭腦不靈光或與同事間溝通有誤，會顯得力不從心。此外，第6宮主健康，小心易有精神散渙、頭昏腦脹的情況。

（圖片來源：Gettyimages）

天蠍座

最愛神秘深度遊　易為玩樂迷失

天王星踏入天蠍朋友的第七宮（伴侶宮），關係容易出現突如其來的變化，快速過電、閃電分手，完全始料不及。而神秘感十足的天蠍，最愛深度遊並不愛膚淺的食買玩，所以一般人所指的神秘國度最適合天蠍探索。不過，逆行水星留在第5宮（玩樂宮），容易耽於逸樂，在玩物喪志中迷失。而也同樣受「水象」水星逆行影響，天蠍朋友也容易在舊情人、朋友、敵人的愛恨交纏中回帶，勾起舊回憶。

（圖片來源：Gettyimages）

人馬座

木星當旺享受旅行　注意家庭繁務　

今年木星就在人馬座，自由奔放的人馬，今年出走、發展機會更多，應盡情遊歷四方，開闊眼界！反而在自由自在的生活之外，應注意逆行水星留在第4宮（家庭宮），可能當你遠走他鄉的時候，家人卻有事情需要你幫忙、關注及處理，或者跟家人溝通不順，引來不快，宜安撫家人情緒後才放心遠走高飛。

（圖片來源：Gettyimages）

山羊座

旅遊探索自我　注意交通、電子儀器

天王星落入山羊朋友第5官（戀愛宮），鼓勵這位平日埋頭苦幹的山羊要「玩樂」relax一下，不要重複去平日安全舒適的旅遊地方，宜增加難度探索自我。另外，逆行水星落入第3宮，主短途旅遊，如果山羊朋友這個月要到鄰近國家如日、韓、台、泰等地，在使用電子產品、乘搭當地交通時，一定要打醒十二分精神，因有可能遇上壞機、壞車、壞sim卡、壞Wi-Fi 蛋、大塞車、航班延誤等意外！

 

 

（圖片來源：Gettyimages）

水瓶座

與朋友結伴外遊　小心處理財務

水瓶座朋友一向都愛大班朋友聯群結隊，今年木星留在第11宮（社交宮），更應積極約朋友去旅行，不要孤獨毒遊。此外，逆行水星留在水瓶第2宮（財帛宮），需留意財務狀況，如工作時需要接觸錢銀交收，小心入錯數意外；或者遇到以為是大好賺錢機會時，要好好分析箇中危機，避免落入陷阱。

（圖片來源：Gettyimages）

雙魚座

頭腦down機　趁機渡假放輕鬆　

3月水逆來到主角雙魚座，一向感性的雙魚朋友平日情緒已經夠波濤洶湧，今次水逆更大大勾起從前回憶，才下眉頭，卻上心頭，水逆期間會忍不住回想過去，或想找回舊情人、舊朋友，這種想法變得身不由己。

而喜歡浪漫的雙魚，既然水逆期間頭腦不太聽話、魂遊太虛似的，倒不如來個短旅行，去一些浪漫場景小休一會，讓自己唞唞氣。

以上運勢以上昇星座為準，太陽星座為副；如不清楚自己上昇星座，可根據太陽星座參考。如想知自己的上昇星座，可在這裡https://astrodoor.cc/horoscope.jsp 搜尋。

睇完12星座於水逆期間，外遊時有乜影響後；原來以下名人、明星都同樣受水逆影響而「出事」呀！

▼按圖查看明星名人「瀨野」事件：

+4
+3
+2

神婆辦公室 Profile

占星C，研究占星不久，希望以此多了解人類，剛成立了Facebook 及 IG page 「神婆辦公室」。

【12星座愛情】變動星座：雙子、處女、人馬、雙魚2019旅遊攻略
【12星座愛情】固定星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶2019旅遊攻略
【12星座愛情】開創星座：白羊、巨蟹、天秤、山羊2019旅遊攻略
【豬年去台灣】雙子、白羊愛冒險最啱去行山？給12星座的旅遊建議
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。