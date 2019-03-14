【水星逆行】12星座注意出門旅遊狀況！水象星座最受影響

昨日起Gmail、Facebook、Instagram、Whatsapp 全球相繼死機，令大家不禁畏懼起「水星逆行」的魔力！其實水星逆行主旅遊、溝通、通訊、文件合約往來、交通等等事情，所以自3月6日-28日處於雙魚座的水星逆行期間，唔少通訊工具都出現死機情況！連韓星淫穢片段在Kakao 流出鬧至滿城風雨，相信也是水星惹的禍。 除了通訊工具，其實12星座在出門旅遊時也需注意大大小小的意外！來看看以下由占星達人《神婆辦公室》分析12星座出門注意事項，特別係巨蟹、天蠍、雙魚這三個水象星座，水逆對你哋最大影響呀！

（圖片來源：Gettyimages） 白羊座 宜長途旅遊 執行李忌失魂 受木星人馬眷顧，白羊座朋友最適宜出發到較遠途的國家旅遊，如歐洲、北美、南美洲等，同時也是進修的好時機，最適合旅遊兼增廣見聞。 不過注意3月的水星逆行會進入12宮，小心受心緒不靈影響，執行李時也會遺漏重要物品！記得執行李後，反覆檢查多次check list呀！

（圖片來源：Gettyimages） 金牛座 宜挑戰自我 注意朋友溝通不良 當3月6日天王星踏入金牛座，代表金牛朋友要迫着自己去改變！以往這固執頑石，也要因天王星的影響而點頭！金牛朋友宜挑戰自己，去一些未到訪過的國家，做一些從未想像過的事情：如到澳洲玩高空跳傘、去冰島爬冰川...不動如山的金牛就是要屁股離開comfort zone。 不過，受水逆進11宮（交際宮）影響，金牛朋友小心與一同旅行的朋友出現溝通障礙，例如雙方搞錯大假日期、機票、酒店等資料，落決定前最好問多次 fd子！

（圖片來源：Gettyimages） 雙子座 易有異地情緣 小心形象受損 逆行水星處於雙子朋友的事業宮，注意這個月的公眾形象有所影響，切忌因一時頭腦迷糊而胡言亂語，影響了一直都很smart的形象；也要注意在事業發展上出現阻滯、溝通失誤，為前途添陰影，最緊要是三思再三思才作決定，待水逆過後自然會回復正常。而出門旅行如果到一些遠途國家，更容易出現異地情緣，宜把握這個良機！

（圖片來源：Gettyimages） 巨蟹座 易受感情困擾 宜結識另類朋友 雙魚水逆最受影響的一定是「水象星座」，其中巨蟹朋友也極受困擾，就算出門遠遊也可能會回想起舊人舊事舊物，勾起千般愁，如果不懂面對這些舊事重溫，就即管放空讓自己想個夠。 因為天王金牛踏入朋友宮關係，如巨蟹在這個月外遊，宜結識一些另類、前衛的怪朋友，或者參加一些從未想過的團體，能讓自己有全新體驗，淡化舊事愁緒。

（圖片來源：Gettyimages） 獅子座 出門玩樂桃花運強 宜檢討財務狀況 木星踏入獅子座戀愛宮，出門遠遊也抵擋不了這股桃花旺勢，宜趁機好好打扮、注意形象，發放自我魅力。不過逆行水星跌入第8宮，債務關係、財務狀況宜好好重新安排、分配和處理，把以往不想面對的手尾，應努力作調整！也切忌處理旅行使費時，因一時興奮過度而亂使錢，大失預算。

（圖片來源：Gettyimages） 處女座 小心跌入粉紅陷阱 勿被浪漫氣氛迷惑 逆行水星在處女座的第7宮（伴侶宮），令處女朋友在面對另一半或合作夥伴時很迷惑，加上頭腦不靈光，易被對方用甜言蜜語誤導，建議慢慢咀嚼對方的說話是否另有企圖。 另外，因為海王星同樣停留在伴侶宮，宜到一些主題公園、歷史宮殿、夢幻村落等地方旅遊，滿足處女朋友罕見的少女心。

（圖片來源：Gettyimages） 天秤座 到鄰近國家散心 工作健康易出狀況 木星踏入天秤朋友第3宮，最適宜到鄰近國家來個短途旅行散散心，最好也報一個短期課程增值自己。而受逆行水星留在第6宮（奴僕宮）影響，留意日常工作中的狀態、別人合作、或與老闆上司的關係有所阻滯，就算好想在工作上盡力展現能力，但頭腦不靈光或與同事間溝通有誤，會顯得力不從心。此外，第6宮主健康，小心易有精神散渙、頭昏腦脹的情況。

（圖片來源：Gettyimages） 天蠍座 最愛神秘深度遊 易為玩樂迷失 天王星踏入天蠍朋友的第七宮（伴侶宮），關係容易出現突如其來的變化，快速過電、閃電分手，完全始料不及。而神秘感十足的天蠍，最愛深度遊並不愛膚淺的食買玩，所以一般人所指的神秘國度最適合天蠍探索。不過，逆行水星留在第5宮（玩樂宮），容易耽於逸樂，在玩物喪志中迷失。而也同樣受「水象」水星逆行影響，天蠍朋友也容易在舊情人、朋友、敵人的愛恨交纏中回帶，勾起舊回憶。

（圖片來源：Gettyimages） 人馬座 木星當旺享受旅行 注意家庭繁務 今年木星就在人馬座，自由奔放的人馬，今年出走、發展機會更多，應盡情遊歷四方，開闊眼界！反而在自由自在的生活之外，應注意逆行水星留在第4宮（家庭宮），可能當你遠走他鄉的時候，家人卻有事情需要你幫忙、關注及處理，或者跟家人溝通不順，引來不快，宜安撫家人情緒後才放心遠走高飛。

（圖片來源：Gettyimages） 山羊座 旅遊探索自我 注意交通、電子儀器 天王星落入山羊朋友第5官（戀愛宮），鼓勵這位平日埋頭苦幹的山羊要「玩樂」relax一下，不要重複去平日安全舒適的旅遊地方，宜增加難度探索自我。另外，逆行水星落入第3宮，主短途旅遊，如果山羊朋友這個月要到鄰近國家如日、韓、台、泰等地，在使用電子產品、乘搭當地交通時，一定要打醒十二分精神，因有可能遇上壞機、壞車、壞sim卡、壞Wi-Fi 蛋、大塞車、航班延誤等意外！

（圖片來源：Gettyimages） 水瓶座 與朋友結伴外遊 小心處理財務 水瓶座朋友一向都愛大班朋友聯群結隊，今年木星留在第11宮（社交宮），更應積極約朋友去旅行，不要孤獨毒遊。此外，逆行水星留在水瓶第2宮（財帛宮），需留意財務狀況，如工作時需要接觸錢銀交收，小心入錯數意外；或者遇到以為是大好賺錢機會時，要好好分析箇中危機，避免落入陷阱。

（圖片來源：Gettyimages） 雙魚座 頭腦down機 趁機渡假放輕鬆 3月水逆來到主角雙魚座，一向感性的雙魚朋友平日情緒已經夠波濤洶湧，今次水逆更大大勾起從前回憶，才下眉頭，卻上心頭，水逆期間會忍不住回想過去，或想找回舊情人、舊朋友，這種想法變得身不由己。 而喜歡浪漫的雙魚，既然水逆期間頭腦不太聽話、魂遊太虛似的，倒不如來個短旅行，去一些浪漫場景小休一會，讓自己唞唞氣。

以上運勢以上昇星座為準，太陽星座為副；如不清楚自己上昇星座，可根據太陽星座參考。如想知自己的上昇星座，可在這裡https://astrodoor.cc/horoscope.jsp 搜尋。

睇完12星座於水逆期間，外遊時有乜影響後；原來以下名人、明星都同樣受水逆影響而「出事」呀！

▼按圖查看明星名人「瀨野」事件：

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神婆辦公室 Profile

占星C，研究占星不久，希望以此多了解人類，剛成立了Facebook 及 IG page 「神婆辦公室」。