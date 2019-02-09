【12星座愛情】固定星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶2019旅遊攻略

上一篇介紹了四個開創星座的2019年旅遊戀愛運程，今次就到固定星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶四個星座的詳細講解。各位固定星座朋友，如果想趁2019年外遊時又能增強戀愛運，只要揀啱旅遊地點，就可以幫助桃花運 UP！睇睇以下由占星師Jupiter剖析的新年開運大法！

2019年大部份時間木星都留在人馬座，適合去長途旅行、增廣見聞的最佳年份，趁今年來一個遊學旅行也不錯。（圖片來源：Gettyimages）

2019旅行運：木星踏入人馬 旅遊+學習大熱

早在2018年11月初，木星已踏入人馬座，而人馬座對應長途旅遊、學習、自我成長等議題，所以旅遊事宜在 2019 年都是大熱之選！今年宜趁大好機會藉著旅遊去增廣見聞，享受寓旅遊兼學習的輕鬆氣氛。而以往很多人心目中的「食、買、玩」旅遊心態亦來個大改變，主張增值自己、開闊眼界、冒險體驗的木星人馬，正鼓勵大家去探索冒險，嘗試一些「冷門」旅遊地點，例如以往從來未去過、或能夠挑戰自我的另類國家，好似中東國家、俄羅斯、南美洲等等地方遠征；占星師Jupiter 就話最近聽聞有朋友去伊朗，這些的確是較冷門的旅遊地點。

＊以下解說，建議太陽星座與上升星座兼看；如知道自己的上升星座，按上升去看，更為貼近。

（圖片來源：Gettyimages）

固定星座（一）： 金牛座

戀愛運勢：不得不改變 宜出行未踏足國家尋找突破

金牛子本身性格較念舊、固執， 一向愛去的旅遊地方就會堅持再去，但新一年天王星踏入金牛座，會來一個徹底顛覆！2019年金牛子不得不改變，迫著你嘗試新事物+突破框框，如舊有的戀愛模式（或戀情）已覺得不能再前進，和另一半相處覺得沉悶、枯燥，建議你們一同出走新鮮感重、從未去過的地方，為雙方的戀情升溫。如果是單身者，同樣建議去一些未到過的地方，嘗試新的旅遊體驗，大有可能認識到不一樣的戀愛對象！

金牛以往愛安逸、美食，去旅行都愛找他們熟悉的地方飲飲食食歎世界，今年宜去一些冷門國家貫徹金牛子的天性：烹飪班、手工藝班等等，但重點是離開熟悉的地方，嘗試新體驗。

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（圖片來源：Gettyimages）

固定星座（二）：獅子座

戀愛運勢：戀愛運強 欣賞藝術文化

木星踏入獅子座戀愛宮，令運勢頗強！可盡情發放他們的藝術創作天份，也能發揮本身的熱情與魅力。由於本身貪新愛玩的性格，今年亦宜到一些玩樂氣氛濃厚的地方或藝術之都，例如歐洲，能欣賞藝術文化，其中到東歐國家欣賞華麗建築也很適合，記得替自己裝扮得漂漂亮亮，表現最美麗的一面！

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（圖片來源：Gettyimages）

固定星座（三）：天蠍座

戀愛運勢：關係突然變化 神秘國家增豔遇

天王星踏入天蠍子的第七宮（伴侶宮），關係容易出現突如其來的變化，有機會遇到一見鍾情、閃婚或閃電分手，相當刺激！而天蠍子向來是喜愛神秘與有深度的人，今年宜到神秘國家或來個深度遊，逗留日子長一些嘗試深度探索或研究，例如古文明國家埃及、伊朗等等，最讓天蠍子著迷。而且配合天王星在伴侶宮的加持，到這些神秘國度說不定會遇上豔遇，與天蠍子多談神秘事物，只要「啱嘴型」，一拍即合機會大大提升！

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（圖片來源：GettyImages）

固定星座 ( 四 ) ：水瓶座

戀愛運勢：參加團體活動 提升人緣戀愛運

木星在水瓶子的社交宮，參與團體活動或認識新朋友機會增加，也提高了結識對象的機會！最好聯群結隊出發去旅遊，或參加一些旅遊群組一起出遊。現時坊間有些旅行團，可跟外語老師出遊外地學習當地語言，最適合愛新鮮及學習的水瓶子，透過團體活動認識新朋友或對象！

就算一向我行我素的水瓶子，真的不想跟著一大群人去旅行，自己一個獨遊外地也不要做「獨家村」，可參加 Local Tour 多接觸團體，才能提升戀愛運勢！

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Jupiter 為全職占星師 （專頁：Magic Life by Jupiter- Astrology & Tarot 占星 塔羅 ）

AOA占星學院創辦人之一

英國 STA 古典占星學院認證導師

2018年澳州占星年會 FAA Astology Conference講師

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