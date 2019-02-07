【豬年去台灣】雙子、白羊愛冒險最啱去行山？給12星座的旅遊建議

連續假期的到來總是讓人既期待又煩惱，期待的是可以好好放鬆，煩惱的是不知道該去哪玩？ReadyGo來為大家揭密12星座「全台旅遊勝地」，2019你適合去哪玩？跟住小編就啱！

【牡羊座：司馬庫斯、武界部落】

天生獨立、熱愛探險與追求刺激的牡羊座最適合自助旅行，比起排隊、等待，更喜歡新地方與新體驗，小編推薦的旅遊行程便是「登山」（Ready Go提供）

天生獨立、熱愛探險與追求刺激的牡羊座最適合自助旅行，比起排隊、等待，更喜歡新地方與新體驗，小編推薦的旅遊行程便是「登山」。不論是前往隱身雲霧間的新竹「司馬庫斯」體驗泰雅原鄉部落生活，至世界最美小路「見晴懷古步道」感受美景，或是去雲的故鄉「武界部落」跋山涉水尋找一線天峽谷，刺激又有彈性的行程最適合牡羊座朋友。

【金牛座：阿里山、禮納里部落】

享受生活與深愛大自然的金牛座，品質與美食是旅遊不可或缺的元素，小編推薦的旅遊景點是「阿里山、禮納里部落」（Ready Go）

享受生活與深愛大自然的金牛座，品質與美食是旅遊不可或缺的元素，小編推薦的旅遊景點是「阿里山、禮納里部落」。說到阿里山，除了雲海、日出、小火車，更有豐富的原住民部落與文化，在感受大自然美好的同時，還能體驗特有的部落美食。禮納里部落則是位在屏東阿朗壹古道附近，可以先至「阿朗壹」體驗一下原始海岸線的秘境古道，再至部落享用美味的紅藜特色餐、小米酒。另外，到「Hamoana星空帳篷」也是不錯的選擇，屋主的無菜單料理肯定能滿足金牛座朋友的胃口。

【雙子座：鐵道自行車、錐麓古道】

雙子座對於一成不變、走馬看花、千篇一律的行程入不了眼，要能獲得新知又特別的行程，小編推介花蓮的「鐵道自行車」之旅（huiying801z IG）

雙子座對於一成不變、走馬看花、千篇一律的行程是入不了眼，要能獲得新知又特別的行程，小編推薦「鐵道自行車」之旅。全新的旅遊模式，不論是北海岸線的Rail Bike，在欣賞山海壯麗的美景之餘，還能體驗漁村、礦村文化，或是苗栗舊山線鐵道自行車，遊玩之餘還能體驗客家古城美景，都很適合雙子朋友。花蓮的「錐麓古道」既是史蹟保存區，更是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。垂直陡立的大理石峭壁是錐麓古道最為驚人的特色，唯有克服內心恐懼才能欣賞到壯麗的風景。

【巨蟹座：屏東墾丁、小琉球】

慵懶的巨蟹座們對於「水」情有獨鍾，不喜歡緊湊的行程，輕鬆自在、三五好友一起旅行是最好不過，小編推薦「屏東墾丁、小琉球」（我的旅圖中提供）

慵懶的巨蟹座們對於「水」卻是情有獨鍾，不喜歡緊湊的行程，輕鬆自在、三五好友一起旅行是最好不過，小編推薦「屏東墾丁、小琉球」。屏東與小琉球都是最熱門的海邊景點，不只可以體驗獨木舟的海上冒險，還有好玩有趣的SUP立槳水上活動，或是尋找小丑魚的浮潛，甚至是探索潮間帶都很適合喜歡水的巨蟹座。

【獅子座：遊樂園、高雄】

獅子座最喜歡與好朋友出遊，不管去哪，只要行程多采多姿，有得玩又有得吃就OK（＠yuga_lin_）

獅子座最喜歡與好朋友出遊，不管去哪，只要行程多采多姿，有得玩又有得吃就OK！首先推薦的是遊樂場，不論是增添新園區的九族文化村還是有超美Outlet Mall的麗寶樂園，都很適合獅子座與他的朋友們！高雄也是不錯的旅遊選擇，不只有豐富的美食、超人氣夜市，在高雄港還有不少有趣的展覽與活動，保證行程很精彩！

【處女座：大稻埕、南投】

對萬事都高要求的處女座在旅行前一定要做好「事前準備」，確保擁有高品質的旅行享受。樸質卻充滿創意思維的「大稻埕」頗適合處女座朋友（＠xfengliang）

對萬事都高要求的處女座在旅行前一定要做好「事前準備」，確保擁有高品質的旅行享受。樸質卻充滿創意思維的「大稻埕」頗適合處女座朋友，兼具新舊風華的大稻埕商圈，每間店面各有特色，逛逛商圈之餘還能享受大稻埕夕陽餘暉美景，不用太多事前準備就能享受高品質的一天。「南投」也蠻適合喜歡靜靜獨處的處女座，「禪機山仙佛寺」營造出日本神社般的意境，唐式殿堂建築讓人感受莊重禪意，是個遠離塵囂、適合放鬆的景點。

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