【12星座愛情】變動星座：雙子、處女、人馬、雙魚2019旅遊攻略

上兩篇介紹了8個開創星座及固定星座的2019年旅遊戀愛運程，今次最後一炮就是變動星座：雙子、處女、人馬、雙魚四個星座的詳細講解。喜歡改變、新鮮感、又無時停的變動星座朋友，如果想趁2019年外遊時能轉出好姻緣，只要揀啱旅遊地點，就可以增強桃花運，找到你的心儀對象！睇睇以下由占星師Jupiter剖析的新年開運大法！

2019年大部份時間木星都留在人馬座，是適合去長途旅行、增廣見聞的最佳年份，遊學加旅行十分適合。（圖片來源：Gettyimages）

2019旅行運：木星踏入人馬 旅遊+學習大熱

早在2018年11月初，木星已踏入人馬座，而人馬座對應長途旅遊、學習、自我成長等議題，所以旅遊事宜在 2019 年都是大熱之選！今年宜趁大好機會藉著旅遊去增廣見聞，享受寓旅遊兼學習的輕鬆氣氛。而以往很多人心目中的「食、買、玩」旅遊心態亦來個大改變，主張增值自己、開闊眼界、冒險體驗的木星人馬，正鼓勵大家去探索冒險，嘗試一些「冷門」旅遊地點，例如以往從來未去過、或能夠挑戰自我的另類國家，好似中東國家、俄羅斯、南美洲等等地方遠征；占星師Jupiter 就話最近聽聞有朋友去伊朗，這些的確是較冷門的旅遊地點。

＊以下解說，建議太陽星座與上升星座兼看；如知道自己的上升星座，按上升去看，更為貼近。

（圖片來源：Gettyimages）

變動星座（一）：雙子座

戀愛運勢：桃花運強 宜外地結緣

因木星處於伴侶宮，易吸引不同戀愛對象，戀愛運相當強。雙子本身是喜歡溝通、外向的人，而木星人馬則有利雙子認識到外地人 / 在外地結識對象，對於喜歡刺激新鮮的雙子來說，異地情緣完全不是問題。

雙子為人愛變化，做事即興，去一些冷門國家旅遊亦能滿足他們的好奇心。另外他們喜歡學習語言，最適合根據自己語言的興趣去上一個短期課程。

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（圖片來源：Gettyimages）

變動星座（二）：處女座

戀愛運勢：憧憬夢幻愛情 釋放拘謹情感

凱龍星（傷痛、受傷的感覺）在2月18日離開伴侶宮，令處女座今年的戀愛運有所改善，而且覺得受傷的情緒可鬆一口氣；但注意，海王星仍停留在伴侶宮，令平日十分謹慎、細心又認真的處女子，對愛情充滿夢幻色彩與幻想。所以今年想戀愛運變得充實，最好到一些夢幻角度、童話色彩濃厚的地方，令平日看似正經的處女子，滿足少女心的內心世界，釋放拘謹的情感。

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（圖片來源：Gettyimages）

變動星座（三）：人馬座

戀愛運勢：遠走外地 認識不一樣的另類對象

人馬一向樂觀進取四圍走，今年木星就在人馬座，令他們出走更頻繁、發展機會更多，也能認識不同的朋友。而人馬本身就喜歡長途旅行，所以今年到一些歐、美國家都十分適合，例如索性放一個長假期，遊歷歐洲幾個小國都唔出奇。

不過，要注意由於凱龍星進入人馬座的戀愛宮，令他們認識的新對象相當「另類」，旁人見到都會驚訝人馬座身上發生的奇人異事！例如在香港不常見的職業種類，人馬子到外地旅遊都有機會結交到，「另類的人」是人馬子今年的戀愛主軸。

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（圖片來源：Gettyimages）

變動星座（四）：雙魚座

戀愛運勢：受傷感覺遠離 訪浪漫國家添魅力

恭喜雙魚座朋友，因為凱龍星今年遠離第一宮（自我），受傷、信錯人、被他人傷害的感覺終於消失；但海王星仍然停留在第一宮，令雙魚朋友能保持魅力吸引他人，而這種吸引力帶有夢幻的感覺，適合喜歡浪漫、若即若離感覺的對象。

由於雙魚喜歡繼續浪漫，所以到富有浪漫環境、氣氛的地方旅遊，亦能增加人緣，例如去看櫻花、楓葉等等，靚景之下提高結識有情人的機會。又或者將自己置身於韓劇、台劇的男女主角場景，到那些拍攝景點走走，增添自己的感性魅力。但注意，由於雙魚本身多情性格加上海王星的誘惑力，令他們容易散發曖昧信息，如處理不好可能變成爛桃花或關係複雜，令自己添煩添亂。

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Jupiter 為全職占星師 （專頁：Magic Life by Jupiter- Astrology & Tarot 占星 塔羅 ）

AOA占星學院創辦人之一

英國 STA 古典占星學院認證導師

2018年澳州占星年會 FAA Astology Conference講師

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