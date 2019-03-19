【日本賞櫻】遊日必食9大櫻花季限定小食　粉紅鯛魚燒、櫻餅…

春暖花開，日本也開始踏入櫻花季，生活上吃喝玩樂都推出了很多櫻花季限定的產品。以下9款小食全都是季節限定的櫻花產品，很多時候會在賞櫻名所附近的店舖有賣，每款都是粉紅色、好看又好吃，買來一邊賞櫻一邊品嚐就最好了！

去日本賞櫻，一定要帶備點心邊賞櫻邊吃。（ 圖片來源：GettyImages）

01 | 櫻花鯛魚燒

打頭陣的就是櫻花鯛魚燒！基本上在每個賞櫻名所都會有店售賣這個小食，粉紅色的鯛魚燒跟身後的櫻花相映，非常吸睛，可說是賞櫻時必定會買的點心。雖說是櫻花鯛魚燒，但其實吃起來跟普通的鯛魚燒差不多，只是店家在外皮的麵糊中加入了櫻花，所以成為粉紅色的鯛魚燒；也有些店是把櫻餅放到鯛魚燒內做饀，所以吃起來口感較煙韌。

櫻花鯛魚燒在很多賞櫻據點都會看到有店在售賣。（圖片來源：loveyuka06@IG）

02 | 櫻餅

說到賞櫻，又怎能少了日本傳統點心—櫻餅呢？黏韌的粉紅色外皮包著紅豆餡，再配以鹽漬櫻葉吃起來不會太甜，還帶有淡淡的櫻葉香氣。而不同地區製造的櫻餅都會有差別，關東地區的是以餅皮捲着紅豆餡，再包上鹽漬櫻葉的長命寺櫻餅；而關西地區的是外皮以磨成粗粒粉狀的糯米製成的道明寺櫻餅，吃起來會比長命寺櫻餅更濕潤黏韌。

櫻餅有分關西地區的道明寺櫻餅（左），跟關東地區的長命寺櫻餅（右）兩種。（圖片來源：rental_oyaji@IG）

03 | 櫻花雪糕

無論是天氣暖或寒，雪糕還是要吃的，特別是櫻花季節，很多店家都紛紛推出限定的櫻花雪糕。在粉嫩的櫻花美景下吃着粉紅色的櫻花雪糕，感覺超浪漫！至於味道上，每家的櫻花雪糕口味都有些不同，有的吃起來更有櫻餅的味道！想知道櫻花吃起來是什麼味道就一定要買來試試了！

賞櫻當然要買杯櫻花雪糕來應應景！（圖片來源：yukiii323@IG）

▼按圖看更多日本櫻花限定食品▼

04 | 櫻花糰子：很多時候看日劇，看到主角們賞櫻時都是配紅、白、綠三色的「花見糰子」，有些日式點心舖也會隨着櫻花季的到來，除了「花見糰子」外還推出了櫻花糰子，整串都是櫻花色的超可愛！（圖片來源：runa1206_jump@IG）