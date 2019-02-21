【日本櫻花】緊貼開花狀況　捕捉櫻花盛開　三個好用App網站介紹

快要來到追櫻的季節，身在海外的我們，無法隨時在當地留意到櫻花狀況。以下介紹三個Apps和網站，讓大家隨時緊貼開花狀況，隨時調整行程。

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撰文：是日日本

快要踏上二月，除了忙着準備農曆新年外，計劃前往賞櫻的旅客們也正在籌備櫻花旅程嗎？日本全國在櫻花季都會變得非常迷人和熱鬧，到處都擁有首屈一指的賞櫻景點，但開花的日期卻大不同，現在為大家介紹幾個追櫻必備的小工具，捕捉最美櫻花毫無難度！

1．櫻花最前線 - 2019年預測

「櫻花最前線」是由日本氣象株式會社開發的付費應用程式（HK$ 23.00），為每年的追櫻一族提供一切你想像到、想像不到有關櫻花的詳細資訊，能否賞到最美的櫻可能就只有港幣23元的差距。

櫻花最前線。（作者提供）

1000個賞櫻地的開花預測日期

「櫻花最前線」收錄了約1000個遍佈日本各地的賞櫻景點，每個景點均有開花日期預測、滿開日期預測，以及現時櫻花的開花進度，讓大家不用辛苦趕路後卻只見櫻花通通躺在地上，計劃行程時也能以此作為參考，展開浪漫的粉紅色旅程。

當你接近櫻花景點時更會發出通知，話不定會有意外驚喜！當到達櫻花景點的附近更會出現「儲印仔」的按鈕，讓你輕鬆記錄櫻花足跡。

全國櫻花地圖。（作者提供） 全國櫻花地圖 若未計劃前往日本哪裏賞櫻的話，要逐個逐個都道府縣來尋找櫻花的開花情況很麻煩吧？這個全國櫻花地圖便大派用場了，應用程式會為櫻花由花芽至完結分做多個階段，好讓大家可以預計出發時間，而每個階段都有相應的代表顏色和圖示，而每個景點的開花階段便會以圖釘的方式標示出來，這樣便可對全國賞櫻情況一目了然，大家可因應前往時間㨂選看到滿開櫻花的地方！

我的櫻花日曆。（作者提供） 我的櫻花日曆 大家看到心儀的櫻花景點時，可以收藏方便隨時查看，收藏景點的開花、滿開日期更會自動在應用程式內的日曆記錄下來，方便大家檢示自己的行程規劃，當發覺景點在旅行期間原來未到開花日期，便可盡快調整。

2．是日日本 - 指尖上的櫻花大全

是日日本在更新後（版本1.0.3）都為了賞櫻季節加入了眾多賞櫻有關的功能，由於內裏大部分的櫻花資訊都是來自日本氣象株式會社，因此不想購買「櫻花最前線」的朋友便可考慮使用免費的是日日本。

是日日本 - 指尖上的櫻花大全。（作者提供）

點擊主頁內「日本」的櫻花圖案後更可看到日本全國主要地區的櫻花花期。（作者提供） 全日本櫻花狀況 點擊主頁內「日本」的櫻花圖案後更可看到日本全國主要地區的櫻花花期，鮮明的顏色分別令大家容易知道現在各區的櫻花狀況，而且更會持續更新，為大家走在櫻花最前線！

介面非常清楚簡單，即使不懂日文也容易明白。（作者提供） 各地景點的開花預測時間 各個都道府縣內的「活動」分類內都有「櫻花」活動，用家點選「縣內開花時間」後便可一覽該地的開花詳細資料，包括了現在的開花完成進度、預測開花日期和滿開日期，介面非常清楚簡單，即使不懂日文也容易明白，旅客便可因應自已前往的日期來挑選最適合的賞櫻景點！

點選「縣內熱門賞櫻」後便可一覽該地最人氣的三個賞櫻之地。（作者提供） 各地熱門賞櫻景點排行榜 點選「縣內熱門賞櫻」後便可一覽該地最人氣的三個賞櫻之地，還有它們的開花日期和滿開日期預測，不需要周圍找尋令人驚嘆的櫻花熱點！若想知道更多熱門景點的詳細資訊，可以在是日日本內搜尋景點名稱，便可輕鬆把景點加入我的收藏，成為旅程的一部分。

旅客可預計前往景點當日的櫻花狀態。（作者提供） 縣內櫻花地圖 點選「縣內賞櫻地圖」後即可以地圖方式一覽該地內所有賞櫻景點的開花情況，開花情況會以可愛的圖示來表達，圖示詳細地分類為「未開」、「開花」、「50%滿開」、「80%滿開」、「完全滿開」和「結束」，因此旅客便可預計前往景點當日的櫻花狀態，地圖下面亦有圖示的解說，非常清楚方便！

由於現在還未到櫻花期，因此還是顯示2018年的數據。（作者提供） 櫻花盛開美景 只要直接點選「尋找櫻花活動」，該地的櫻花美景便會立即呈現，大部分更會附有景點在櫻花盛開時的照片，希望讓旅客們找到心中所想的賞櫻勝地，雖然會提供櫻花開花資訊，但由於現在還未到櫻花期，因此還是顯示2018年的數據。

3．全国観るなび － 可細緻找尋適合的櫻花景點（網站）

全国観るなび是日本的觀光官方網站，目前只提供了日文語言，但由於內容許多都附有圖示和漢字，因此普通應用也沒有太大問題，這裏提供的櫻花資料也是非常詳盡！不過由於現時未到開花季節，因此網站還是顯示2018年的數據。

全国観るなび。（作者提供）

是日日本提供了地區性人氣櫻花排名。（作者提供） 全國櫻花景點排名 是日日本提供了地區性人氣櫻花排名，而這裏則是提供全國頭40位的排名，每個景點都附設有美麗的照片作為參考，當成是window travel也是非常賞心悅目。

這裏可以按照櫻花的開花狀況搜尋景點。（作者提供） 搜尋滿開的櫻花景點 這裏可以按照櫻花的開花狀況搜尋景點，分類還非常詳細，單單是開花的程度都已有「10%-30%」、「40%-60%」和「70%-90%」，可見日本人是何其尊重賞櫻這回事。

全国観るなび 為櫻花景點詳細地分類。（作者提供） 按自己喜好興趣尋櫻 雖然都是賞櫻，但賞櫻的環境、附近建築、櫻花數量等各人喜好都是不同，全国観るなび 為櫻花景點詳細地分類，包括了5000株以上的櫻花、名勝古蹟的櫻花、天然紀念物的櫻花、河岸的櫻花道等，真是非常貼心！ 全国観るなび （http://www.nihon-kankou.or.jp/sakura/）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一手掌握日本各地櫻花的好用工具推介，加入追櫻一族無難度！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）