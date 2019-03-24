【立山黑部2019】大雪牆開山日期！周邊景點、交通懶人包

踏入4月，正當大家都在關心日本櫻花狀況之際，其實日本還有個非常值得造訪的壯麗景色，就是位於北陸立山黑部的巨型雪壁！今年立山黑部將於4月15日開山，有興趣看大雪牆的朋友要留意啦！

立山黑部季節限定風景

「立山黑部」是「立山」跟「黑部湖」兩個地方連結起來的簡稱，有「日本的阿爾卑斯山」之稱，高約3千米的群山連繫著富山縣與長野縣之間高地，沿途有著多采多姿的自然景觀，每年都吸引世界各地的遊客前來登山朝聖。

「立山黑部」冬季氣溫不宜觀光，所以每年約12月至4月期間都會封山，而經過冬季的冰雪覆蓋，春天就會進行開山，當中由人工塑造而成的雪壁「雪の大谷」，猶如摩西分海般聳立在道路兩側，非常壯麗，而這般震撼的景色會隨氣溫上升而逐漸消失，因此亦是立山黑部季節限定的絕景！

每年都有來自世界各地的遊客到立山黑部登山朝聖。（圖片來源：じゃらん）

近距離觀賞大雪牆

而4月15日至6月22日「雪之大谷Walk」期間，旅客可以漫步在高達20米的巨大雪牆之中，還可以親身觸摸雪壁，場內還有雪之迷宮、巨大雪洞等景點，可以充分感受雪璧獨特的魅力。

▼按圖查看立山黑部靚景

立山黑部的大雪牆可以高達20米。（圖片來源：たびらい）

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前往大雪牆交通

富山縣出發：乘坐富山鐵路由富山站至立山站，再轉搭立山纜車（立山ケーブルカー）到達美女平，之後乘搭高原巴士（立山高原バス）即可到達。

長野縣出發：從長野站乘搭巴士至扇澤站，再轉乘關電隧道電動巴士（関電トンネル電気バス）至黑部湖，然後乘坐立山空中纜車（立山ケーブルカー）至大觀峰，最後乘搭立山隧道巴士（関電トンネルトロリーバス）即可到達。

（圖片來源：立山黒部アルペンルート）

立山黑部8大「日本第一」景點

登上立山黑部除了造訪大雪壁之外，還有很多是這裡獨有的景色，例如全日本海拔最高的車站「室堂車站」，很多旅客到立山黑部時會一拼觀賞這些「日本第一」美景呢！

▼按圖查看「日本第一」景點▼

稱名瀑布是日本第一大瀑布，被指定為天然紀念物，非常震撼。（圖片來源：フリーナビとやま）

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