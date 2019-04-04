【韓國旅遊】釜山自由行懶人包　十個必去景點、必吃美食大集匯！

位於韓國南部，屬於韓國第二大城市，相信大家都認識 釜山 ，但大家有聽過釜山方言嗎？小編很喜歡釜山方言，聽起來很有力量，很直接，有別於首爾的彬彬有禮的語氣，讓人覺得更沒有距離感、更有溫度，去過很多次首爾了嗎？這次去韓國你有新的選擇！來釜山吧，來感受一下他的熱情，來體驗一下這個結合傳統、現代、大自然於一身的城市，釜山。

釜山景點推薦

釜山可以去的地方很多，人家有世界七大奇蹟，那小編在這就推薦給大家釜山的七大奇蹟吧！來到釜山絕不可錯過七大景點。

海雲台（韓國觀光公社）

海雲台

海雲台，韓劇迷一定不能錯過的景點，也是說起釜山大家第一直覺會想到的地方。夏天是韓國第一的海水浴場。水淺，加上沒有潮汐變化，夏天時，無論是韓國人還是外國人，都爭相到此地避暑！海雲台從水平面升起的日出與與附近亭子的日出美景，也常常吸引著攝影迷前來朝聖。以為晚上就沒得看了嗎？錯了！晚上還可以去「迎月領」賞月。另外，海雲台幾乎一年四季都有舉辦活動，規劃行程前，也不妨查一下這些活動資訊，搞不好能一同參與這些盛會呢！

＃重要慶典

夏天：海雲台海灘節、海雲台沙雕節

秋天：釜山電影節

冬天：迎新日出慶典、北極熊游泳大會

＃迎月嶺：位於海雲台海水浴場往松亭海水浴場路上

地址：釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路264／부산광역시 해운대구 해운대해변로 264

廣安大橋

釜山的大地標，廣安大橋。是韓國第一座功能兼具藝術的大橋，橋上所設置具有藝術性的照明設備，會依照星期、季節變換燈光，五彩繽紛，讓夜晚的釜山有自己獨特的浪漫。白天的廣安大橋，也不容錯過，附近的山跟海，矗立在此的大橋變得更加壯觀，山、海、橋三者，讓畫面變得更壯麗。

交通： 「釜山站」為起點 1.地鐵- 釜山地2號線廣安站 2.公車- 42、140、239、240、139號，於廣安里入口下車

甘川洞（甘川文化村）

被盛譽為「韓國聖托里尼」的甘川洞，來到釜山也不能錯過啦！來這裡，可以給你不同於首爾穿韓服的體驗，走進景福宮是你穿越回古代，但這次是你穿越到現代啦！傳統的韓服，配上韓國較早期的建築，這種古今交融的氛圍真的很特別，要自己親身體驗一回才知道！在甘川洞不止遠看好看，進去一逛也讓你有滿滿驚喜，可以在壁畫造景復古建築拍照，到文青咖啡廳喝咖啡，附近還有熱鬧的市集可以購物和吃美食！

+ 4 + 3 + 2

地址：釜山廣域市沙下區甘內2路203／부산광역시 사하구 감내2로 203

The Bay 101（ 韓國觀光公社）

The Bay 101

新興的釜山夜景拍照打卡聖地，The Bay 101，除了是釜山夜景的代表之外，還是夜光版的天空之鏡 ！內部也是可供參觀的哦，匯集了諸多餐廳、購物、休閒娛樂！可以選擇在餐廳的露天座位區欣賞夜色、品嚐美食，也可以吃飽之後再去拍照。來The bay 101體驗一下釜山市的夜晚的熱鬧氣氛與夜色吧！

地址：釜山廣域市海雲臺區冬柏路52 (佑洞)／부산시해운대구동백로52(우동)

海東龍宮寺（韓國觀光公社）

海東龍宮寺

在韓國唯一一個海邊的寺廟，也是全韓國第一個迎接日出的地方，是韓國迎新年日出的熱門景點。海東龍宮寺有個特別的小故事，在到達寺廟前，要經過108階階梯，而這些階梯象徵著108種煩惱，走過就能忘記煩惱，恢復心情，獲得平靜。來海東龍宮寺，看到這麼美的寺廟建築，平靜的氣氛，加上廣闊的海景，讓人怎麼樣不忘卻煩惱呢？

+ 5 + 4 + 3

地址：釜山廣域市機張郡機張邑龍宫路86／부산광역시 기장군 기장읍 용궁길 86 交通： 地鐵2號線：海雲台站7號出口，換乘181或9號公車 在海東龍宮寺（해동용궁사）入口下車

國際市場（韓國觀光公社）

國際市場

釜山中規模最大的市場，想要體驗釜山居民們的日常生活，就要來這啦！這裡從傳統的食，紫菜飯卷、韓式小菜、綠豆煎餅⋯⋯，衣、日常用品，都可以看得到，買得到，價格也較便宜，可以到這挖寶！附近也有一些較現代時尚的商圈，逛完傳統也可以去購買時尚配件帶回家！

+ 2

地址：釜山市中區新昌洞4街／부산 중구 신창동4가

五六島天空步道

強化玻璃打造而成，走在上面底下的海一覽無遺，彷彿漫步在天空俯瞰海洋。也因想傳達「漫步於天空」的含義，取名為五六島天空步道（SkyWalk）。步道附近沒有任何建築物遮蔽，可以直接把海景盡收眼底。另外在這裡還可以看到百種海的面貌，陽光、氣候的變換，反射在海、島上，變換著各種的色彩，就如天空上的雲一樣變化多端。

五六島名字由來：因會隨著漲潮的高低差異會露出五個或六個小島，因此把這區域命名為五六島。

費用：免費 開放時間：9:00～18:00 地址：釜山南區五六島路137／부산 남구 오륙도로 137 交通：地鐵2號線 大淵站1號出口，轉乘27/131號公車至SK View站下車

釜山必吃美食

到首爾要購物，到釜山就是要吃美食啦！來到以美食、海鮮出名的城市，一定要吃飽喝足再回家，說到釜山美食，可能得要說個三天三夜，在這裡先偷偷告訴大家小編心目中的Top 3！剩下的留給大家慢慢探索～

奶奶油豆腐包（奶奶油豆腐包官方Facebook）

Top1 奶奶油豆腐包

藏在傳統市場裡的奶奶油豆腐包，已經在韓國有幾十年的歷史，目前這家店光是在韓國本地人就火熱到不行，各大電視台爭相報導，住在韓國各地的人上官網、打電話訂購，現場排隊，受歡迎到爆炸！來到釜山就要來一探究竟為什麼，小小的油豆腐包，能夠風靡全韓國呢？

推薦店家 奶奶油豆腐包 깡통골목할매유부전골본점 地址：釜山廣域市 中區 寶水洞2街 118-9番地／부산광역시 중구 보수동2가 118-9번지

豬肉湯飯（Instagram@oruruno）

Top 2 豬肉湯飯

豬肉湯飯，這個是不是就比較少聽到了呢？釜山甚至還有豬肉湯飯一條街！看這白白的湯底，全部都是豬骨的精華啊！這濃郁的香氣跟湯頭，配上飯跟新鮮的豬肉，就讓人忍不住一口接一口，店家通常都會附上泡菜、醃漬韭菜、蝦露、蒜頭等等，讓顧客自己斟酌加入湯裡，一口一口又滿足又豐富，是不是很想來上一碗啊～～

推薦店家： 松亭3代豬肉湯飯 송정3대국밥 地址：釜山廣域市釜山鎮區釜田洞255-15／부산 부산진구 부전동 255-15 凡一洞奶奶湯飯 범일동 할매국밥 地址：釜山市東區凡一洞28-5／부산시 동구 범일동 28-5

魚糕（Instagram＠goraesa_official）

Top3 魚糕

大家看到這個是不是很匪夷所思，這個在首爾隨處可見的小吃，為何也榜上有名？因為聽說啊釜山靠近海邊，魚糕是全韓國魚漿含量最高的！！！而且也新增了很多在首爾吃不到的口味哦～來到釜山當然要親身品嚐，來看看這傳說是不是真的啊～

推薦店家： 三珍魚糕 삼진어묵 地址：釜山站2F（부산역 2F） 古來思魚糕 고래사어묵 地址：釜山廣域市海雲台區佑洞541-1／부산광역시 해운대구 우동 541-1

釜山煙火節（韓國觀光公社）

釜山還可以這樣玩──釜山煙火節

你以為釜山這樣子就完了嗎！還沒！快看過來，首爾有煙火節，釜山也有，一年一度以廣安大橋為施放舞台的釜山國際煙火節，每年都吸引大量的遊客前來觀賞，2018年已經是第十四屆了！靜靜在地面散發光芒的廣安大橋，絲毫不搶走煙火的風采，反倒為煙火增色了不少，有畫龍點睛的效果。而煙火在長達幾十分鐘裡，用盡全力燃燒自己，與傳統韓國樂器音樂及現代歌曲一起，給予觀眾最棒的視覺饗宴。觀眾也會跟著歌曲一起歡唱，現場就有如一場戶外的派對般，不分你我，一起同樂！

過去第十四屆釜山國際煙火節：2018.10.27（六），2019資訊則尚未公布。 費用：需購票 地點：廣安海水浴場

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【韓國自由行】韓國旅遊必去人氣釜山景點、必吃美食大匯集】

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