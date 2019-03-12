【韓國美食】首爾人氣美食攻略　首次遊韓「Top 10」必吃餐廳清單

來韓國旅行時，大家一定都想好好品嚐一下首爾的美食吧？但是到底要去哪裡吃，面對街頭大大小小鱗次櫛比的餐館，卻往往只能靠碰運氣了。不過，現在有韓巢小編為大家蒐集的首爾最有代表性的10家美食餐館，每一家都是位於明洞、東大門等首爾旅遊熱門地區的口碑店家！想要在短短的旅程中將首爾美食一網打盡，那就請看！

1） 明洞咸草醬蟹——肥厚鮮美的鹹草醬蟹不可不嘗！

從地鐵4號線明洞站出來後走2分鐘就能找到這家「咸草醬蟹 」，因為使用自家秘製的鹹草醬汁做醃料，口味上與普通醬油蟹相比會令人感到耳目一新，曾被韓國KBS早間人氣資訊節目《早安，韓國》等電視節目報導。無論中午還是晚上，前來嚐鮮的客人都絡繹不絕。用醬蟹的蟹黃拌飯也是絕對不能錯過的超級美味！

因為使用自家秘製的鹹草醬汁做醃料，口味上與普通醬蟹相比會令人感到耳目一新（韓巢提供）

美食：海鮮、火鍋・湯 主要菜單：醬蟹、辣味醬蟹、海鮮湯、章魚料理 休息日：全年無休 地址：首爾特別市中區明洞8Ga街27 （陽光大廈B1F） ，서 울 특 별 시 중 구 명 동 8 가 길 27 （선 샤 인 빌 딩 B1F） 交通：4號線明洞站9號出口，步行2分鐘 贈送服務：飲品

2） 東大門陳玉華老奶奶元祖一隻雞──雞肉精華盡在湯中！

用一隻臉盆大小的鍋子燉一整隻雞，這麼霸氣的菜恐怕非「一隻雞」莫屬了。位於東大門購物商街的「 一隻雞胡同 」裡有一家很有名的老店，一到用餐時間門口就會排起長龍。原汁原味的雞湯和燉的軟爛的雞肉，絕對可以讓你的胃變得服服帖帖。

原汁原味的雞湯和燉的軟爛的雞肉，絕對可以讓你的胃變得服服帖帖。（韓巢提供）

美食：雞肉： 主要菜單：一隻雞 休息日：春節前天和當天、中秋節前天和當天 地址：首爾特別市鐘路區鐘路40Ga街18 （東大門一隻雞胡同內） ，서 울 특 별 시 종 로 구 종 로 40 가 길 18 （동 대 문 닭 한 마 리 골 목 내） 交通：4號線東大門站9號出口，步行5分鐘

3） 新村八色烤肉——咖哩、葡萄酒、迷迭香等8種口味的烤肉1次嚐個夠！

有像小編一樣有選擇恐懼症的朋友這下可以不用為決定到底要吃哪種口味的烤肉而苦惱了——8種口味一次嚐遍！這就是已被多家媒體介紹過的「八色烤肉 」了。高麗人參、葡萄酒、松葉、大蒜等新鮮的五花肉經過這8種調料的醃製後風味更加豐富。烤肉時還會有親切的店員過來幫忙。跟8種口味的五花肉一起端上來的還有4種新鮮蔬菜，包肉吃美味也更健康。

高麗人參、葡萄酒、松葉、大蒜等新鮮的五花肉經過這8種調料的醃製後風味更加豐富。（韓巢提供）

美食：烤肉、豬肉 主要菜單：五花肉 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市麻浦區白凡路18 （B1F） ，서 울 특 별 시 마 포 구 백 범 로 18 (B1F) 交通：2號線新村站6號出口，步行3分鐘

4） 明洞元堂脊骨薯仔湯&豬蹄菜包肉——大塊帶髓豬脊骨燉營養好湯

來韓國，如果沒吃過脊骨薯仔湯，那絕對是旅行中的一大遺憾。大塊的脊骨上附著口感最嫩的片狀肉，經過燉煮後變得更加香濃。「元堂脊骨薯仔湯&豬蹄菜包肉明洞1號店」家的脊骨薯仔湯一直人氣火爆，並且24小時營業，如果晚上突然想來點夜宵的話也可以直奔這裡哦！

大塊的脊骨上附著口感最嫩的片狀肉，經過燉煮後變得更加香濃。（韓巢提供）

美食：豬肉、火鍋、湯： 主要菜單：土豆湯、豬蹄、菜包肉、醒酒湯 休息日：全年無休 地址：首爾特別市中區明洞9街13 ，서 울 특 별 시 중 구 명 동 9 길 13 交通：2號線乙支路入口站5號出口，步行4分鐘 優惠5%：全部菜單

5） 弘大401餐廳——藝人HAHA經營的弘大烤肉店

河東勳（HAHA）和兩個好友共同經營的「401餐廳」專賣濟州島豬肉。HAHA君承諾保證顧客們吃到的豬肉只選用濟州島豬肉，菜單的背面甚至有3位店主的宣言，稱「若使用的不是濟州島產豬肉，我們3個人會跳進12月的漢江裡。 」可見他們對豬肉的品質是很有自信的哦！

河東勳（HAHA）和兩個好友共同經營的「401餐廳」專賣濟州島豬肉。（韓巢提供）

美食：烤肉 主要菜單：帶皮五花肉、梅花肉、泡菜湯等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區細橋路23 ，서 울 특 별 시 마 포 구 잔 다 리 로 23 交通：2號線合井站1號出口，步行11分鐘

6） 麻浦乙密臺——來自平壤的原汁原味，韓國最好吃的冷麵店！

如果你問韓國人哪家冷面最好吃，十有八九對方會告訴你在「乙密臺 」。與一般冷麵店裡綿密的細麵條不同，「乙密臺」的冷面麵條較粗，很有嚼勁，而冷麵湯也是用牛骨和蔬菜一起熬成，喝起來十分爽口。配上一份煎得金黃的綠豆煎餅一起，絕對能讓你胃口大開！

與一般冷麵店裡綿密的細麵條不同，「乙密臺」的冷面麵條較粗，很有嚼勁。（韓巢提供）

美食：麵類 主要菜單：平壤冷面（水冷面） 休息日：春節連休（3天）、中秋節連休（3天） 地址：首爾特別市麻浦區崇文街24 ，서 울 특 별 시 마 포 구 숭 문 길 24 交通：6號線大興站2號出口，步行8分鐘

7） 弘大Myth豬蹄——女生的最愛！膠原蛋白滿分！

位於地鐵2號線弘大入口站9號出口附近的「Myth豬蹄 」是一家很受年輕人尤其是女孩子歡迎的豬蹄店，富含膠原蛋白的豬蹄有原味、蒜香味和火爆的蘇子葉辣味等可以選擇，配上維生素豐富的新鮮蔬菜沙律，吃完都讓人覺得皮膚變好了呢！

富含膠原蛋白的豬蹄有原味、蒜香味和火爆的蘇子葉辣味等可以選擇。（韓巢提供）

美食：豬肉： 主要菜單：豬蹄、蕎麥麵、米腸 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市麻浦區和諧廣場路123-1 ，서 울 특 별 시 마 포 구 어 울 마 당 로 123-1 交通：2號線弘大入口站9號出口，步行2分鐘

8） 三清洞摩西——僅用5,000韓元帶來的大滿足！

辣炒年糕是韓國最常見的街頭小吃了，這家位於三清洞的三清洞摩西是一家開業於1996年，擁有悠久歷史的即食辣炒年糕專門店，與一般的即食辣炒年糕店不同的是，在這裡可以體驗三清洞摩西的獨特套餐，即點1人份的菜品，但是口味可以選擇兩種哦（也可以只選擇一種口味）。一共有5種口味，菜品也可以追加。真的是既美味又實惠呢。

一共有5種口味，菜品也可以追加。真的是既美味又實惠呢。（韓巢提供）

美食：小吃 主要菜單：芝士辣炒年糕、海鮮辣炒年糕、調味牛肉辣炒年糕等 休息日：春節前天和當天、中秋節前天和當天※夏季休假 地址：首爾特別市鐘路區栗谷路3街74-7 ，서 울 특 별 시 종 로 구 율 곡 로 3 길 74-7 交通：3號線安國站1號出口，步行10分鐘

9） 弘大豆粉刨冰的始祖「雪冰」——綿密雪冰與香濃豆粉的驚艷碰撞

韓國甜品連鎖店「雪冰」家的招牌菜「豆粉刨冰」一經推出就立刻掀起了韓國飲食界的豆粉熱潮，誰也不會想到這往往只出現在韓國傳統年糕中的豆粉與牛奶冰放在一起竟然如此搭配。此外，豆粉多士限季的草莓刨冰也都是人氣超高的哦！

韓國甜品連鎖店「雪冰」家的招牌菜「豆粉刨冰」一經推出就立刻掀起了韓國飲食界的豆粉熱潮。（韓巢提供）

美食：咖啡・甜點、傳統茶・韓果 主要菜單：刨冰、甜點等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區弘益路6街15 （2F），서 울 특 별 시 마 포 구 홍 익 로 6 길 15 (2F) 交通 ：2號線弘大入口站9號出口，步行2分鐘

10） 清潭洞kkanbu chicken——炸雞&啤酒？盡在kkanbu chicken

想嚐嚐韓國的炸雞和啤酒，面對這麼多各式各樣的炸雞店，到底要去哪一家才好呢？作為炸雞界達人的小編可以負責任地告訴大家，如果你只有一次吃炸雞的機會，一定要留給「kkanbu chicken 」！他們家的脫骨脆皮炸雞絕對能征服你那挑剔的胃！雞肉脆嫩且不油膩，蘸著附帶的3種蘸醬吃更是妙不可言。而且因為是連鎖店，在弘大、明洞等地都有分店可以品嚐到。

雞肉脆嫩且不油膩，蘸著附帶的3種蘸醬吃更是妙不可言。（韓巢提供）

美食：雞肉 主要菜單：炸雞、烤雞 休息日：春節連休（3天）、中秋連休（3天） 地址：首爾特別市江南區島山大路89街18 ，서 울 특 별 시 강 남 구 도 산 대 로 89 길 18 交通：盆唐線狎鷗亭羅德奧站2號出口，步行15分鐘

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