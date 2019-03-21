【韓國旅遊】釜山8大必去景點！海雲台、甘川文化村外仲有…

釜山是韓國第二大城市，坐KTX兩個多小時就可到達。與無論何時都步履匆忙的首爾不同，釜山集都市的便利與海邊的悠閑於一身，是韓國人一年四季海邊度假的首選城市。蜿蜒的海雲台白沙灘，風光宜人的太宗台，熱鬧非凡的札嘎其海鮮市場，童話般的甘川文化村，以及充滿年輕活力的商業街區，釜山處處充滿著獨特的魅力。想不想到釜山的海邊吹一吹涼爽的海風呢？出發之前先來跟小編了解一下釜山到底有哪些經典景點是不能錯過的吧！

1. 海雲台海水浴場 —— 韓國第一大海水浴場，必去景點NO.1

海雲台海水浴場是韓國最有名的海灘，有延綿1.8千米的超長海灘，岸邊水深較淺，沙灘柔軟，潮水漲落溫和，非常適合戲水遊玩，每年都吸引著國內外100多萬遊客前來。7~8月是海雲台的旺季，沙灘上密密麻麻擺滿了遮陽傘，傘下有來自世界各地的帥哥靓女穿著比基尼日光浴或是小憩。

如果住宿在附近的話，一定不要錯過夜晚的海邊散步。夜幕降臨，暑氣消散，吹著涼爽的海風與愛人或好友聽著濤聲漫步海邊，看著遠處都市的霓虹燈閃爍，說一兩句知心話；又或是靜靜躺在沙灘上數繁星點點，何嘗不是一種特別的體驗呢？

除了海灘風光之外，這裡還會舉辦「釜山國際電影節」等各種慶典，喜歡的朋友們一定不要錯過哦。

韓國NO.1的海水浴場無論何時都是人山人海（點擊大圖）▼

海雲台海水浴場 位於釜山東部，韓國代表性的海水浴場！最有名的海灘 景點類別：自然景觀 休息日：無 ※根據天氣、設施的變化有可能休息 地址：釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路 （一帶） 부산광역시 해운대구 해운대해변로 (일대) 交通：2號線海雲台站5號出口，步行12分鐘

2. 廣安里海水浴場 —— 領略不一樣的海邊風景

緊隨海雲台之後的，就是以青春活力而聞名的廣安裏海水浴場了。這裏除了一望無際的藍天白雲和細軟的沙灘之外，最吸引人的莫過於海邊美食了。

這裡除了有海邊靚景，更多了美食元素，愛吃的你不要錯過（點擊大圖了解）▼

3. 甘川文化村 —— 色彩豐富，風格明快的美麗童話小村莊

甘川文化村是一個童話般的美麗小村莊，位於南浦洞附近。沿著山坡依勢建造的彩色房屋讓人眼前一亮，《爸爸去哪兒》、《無限挑戰》等綜藝節目都曾到過這裡。

最有名的是小王子拍照區，人多時甚至需要排隊等待哦。牆上有許多生動可愛的彩色壁畫，也是拍照留念的好景點。這裏除了風格明快的小房子和壁畫等，還可以嘗到釜山特產種子甜餅和紅豆刨冰等美食，另外也有韓國傳統工藝韓紙工藝品出售。喜歡集郵的朋友也可以在這裏購買郵票寄出一張有特色的明信片。快來這裏蓋圖章找回久違的童心吧！

不要只懂去梨花洞壁畫村，釜山的這個如童話般動人（點擊大圖）▼

4. 札嘎其市場 —— 在札嘎其市場吃一頓生魚片才算是真正到過釜山！

札嘎其市場是韓國第一大水產市場，以海鮮產品的種類多和規模大而聞名，已然成為釜山的代名詞。走在市場裏，最有意思的莫過於觀察擺放在路邊的各種海產品，各種叫不上名字的魚類貝類品種多到眼花繚亂。

魚生配wasabi是必然之配，魚生配韓國辣醬你又試過沒？（點擊大圖看清）▼

札嘎其市場 釜山具有代表性的水產市場！共享大海的美味 主要商品：海鮮產品、乾貨等 休息日：每月第1、3個週二，春節當天和次日、中秋節當天和次日 ※因店舖而異 地址：釜山廣域市中區札嘎其海岸路52 부산광역시 중구 자갈치해안로 52 交通：1號線札嘎其站10號出口，步行2分鐘

5. SEA LIFE釜山水族館 —— 與大海來一次親密接觸！

韓國規模最大的水族館就是位於海雲台海水浴場附近的SEA LIFE釜山水族館，36,000平方米的面積被分成99個水槽，80米長的海底隧道和250餘種海洋生物讓你真切感受海底世界，更是能給孩子們帶來無限樂趣的水下世界。

韓國最大的「魚樂無窮」在釜山！（點擊大圖了解）▼

SEA LIFE釜山水族館 全新數字展覽中的深海探險！位於海邊的巨型水族館 景點類別：遊樂園・動物園・水族館 休息日：全年無休 地址：釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路266 부산광역시 해운대구 해운대해변로 266 交通：2號線海雲台站5號出口，步行10分鐘

6. BIFF廣場+國際市場 —— 體驗文化與美食

喜歡電影的影迷們應該不會陌生，每年秋天在海雲台舉辦的釜山國際電影節期間，很多電影都是在BIFF廣場的電影院裏上映的，因此也被稱為BIFF電影廣場，是代表釜山的電影一條街，平時也總是聚集著不少年輕人。除了電影，這裡也作為美食廣場而出名。各種街頭小吃攤排成長龍，其中最有名的要數種子甜餅了，不論何時都排著長長的隊。

廣場上最有意思的要數地面上的手印了。廣場的地面上想牽著一些參加電影節的導演和演員的手印，在這裡游玩的同時還可以找一下有沒有自己喜歡的人的手印哦！

BIFF廣場不遠處的國際市場也是不容錯過的景點。看過的電影《國際市場（港譯：半世紀的諾言）》的朋友們有沒有被電影中的場景感動呢？現在的國際市場隨著潮流服飾商店和小吃的增加，吸引著愈來愈多的當地人和遊客前來。

BIFF廣場、國際市場景況（點擊大圖）▼

BIFF廣場 遠近聞名的甜餅攤！過去的電影節主會場 景點類別：公園・廣場 休息日：無 地址：釜山廣域市中區BIFF廣場路（一帶） 부산광역시 중구 비프광장로（일대） 交通：1號線札嘎其站7號出口，步行2分鐘

國際市場 從美食店到商鋪一應俱全，代表釜山的傳統市場 主要商品：服裝、生活雜貨、皮草制品、工具等 休息日：第1、3個週日 ※因店鋪而異 地址：釜山廣域市中區國際市場2街 (國際市場 一帶) 부산광역시 중구 국제시장2길 (국제시장 일대) 交通：1號線札嘎其站7號出口，步行3分鐘

7. 太宗台 —— 將美不勝收的釜山大海一覽無餘

太宗台位於釜山影島的東南端，島上有遊園地、展望台、環島公路，以及燈塔等。園區面積達到54坪，植被豐富。由於園區面積較大，一般乘坐園內的遊覽車是比較好的選擇。遊覽車設有幾個車站，大家可以下車遊覽後搭乘之後的車去下一個景點。體力較好的朋友們也可以挑戰步行遊覽。

站在展望台上可以將大海風光盡收眼底，廣闊的大海和斷崖絕壁的景色讓人流連忘返。據說天氣好的時候可以在觀景台上看到日本的對馬島哦！

情侶們不要錯過登上太宗台看釜山最美的海景（點擊大圖）▼

太宗台 南浦洞附近可眺望釜山大海美景的絕佳景點 景點類別：自然景觀 休息日：無 ※根據天氣、設施的變化有可能休息 地址：釜山廣域市影島區展望路209 부산광역시 영도구 전망로 209 交通：1號線南浦站出租車約20分鐘

8. 五六島SKYWAY —— 驚險刺激的人工觀景台

五六島位於釜山南部一端，隨著潮水漲退有時是五個島，有時會出現六個島，五六島的名字由此而來。海岸散步道的最南端有一條建於2013年的Skyway，建於懸崖峭壁之上，由防彈玻璃製成，可遠眺五六島與其他周圍島嶼風光，視野十分開闊。眼前是一望無際的海面和小島，腳下就是懸崖與波濤，是不是欣賞美景的同時又足夠驚險刺激呢？

目前Skyway免費開放，不過要注意只能一側進入，並且為了保護玻璃，也是安全起見，需要穿上入口處提供的鞋套入內，不可以攜帶雨傘、拐棍等尖銳物品入內。

大自然的魔術師 —— 五六島（點擊大圖）▼

五六島Skyway 釜山必遊景點，免費體驗隔空看海的驚險！ 景點類別：展望台・塔 休息日：無 ※根據天氣、設施的變化有可能休息 地址：釜山廣域市南區五六島路137 부산광역시 남구 오륙도로 137 交通：1號線釜山站出租車約27分鐘

怎麽樣，看了這些釜山美景，是不是想馬上踏上旅程置身其中呢？釜山是一座淳樸又熱情的海濱城市，除了這些美景之外還有很多值得體會的風土人情和特色美食。快點收拾行裝，踏上夏日清涼的海邊度假吧！

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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