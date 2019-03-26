【大阪周遊卡2019】日本自由行必備　一卡免費玩盡51個景點

首次到關西的朋友，特別是到大阪自由行，大部份都會買「大阪周遊卡」，除了可以任搭市內的巴士地鐵外，還可以免費玩盡多個熱門景點。而2019年周遊卡的內容更新後，還由35個免費景點增至51個，安排好行程後，可以慳下很多旅費呢！

大阪周遊卡可說是到大阪旅遊必買的Day Pass。（圖片來源：大阪周遊卡@FB）

2019年新版的大阪周遊卡（大阪周遊パス/Osaka Amazing Pass）將於4月1日開賣，跟往年一樣分1日券（2,700円）及2日券（3,600円），附有「TOKUx2」優惠券和景點資訊的指南手冊。在使用周遊卡的限期內可以無限次搭乘大阪市內的巴士和鐵路（JR除外），憑卡還能享用多個商店和餐廳的優惠。雖然價錢稍為上升，但免費景點就增至51個，還是超值呢！

大阪周遊卡分1日券（2,700円）及2日券（3,600円），附有「TOKUx2」優惠券和景點資訊的指南手冊。（圖片來源：大阪周遊卡官網）

大阪周遊卡適用路線

旅客買入大阪周遊卡，就可以在期限內免費任搭大阪市內的鐵路和巴士，但要注意的是周遊卡並不適用於乘搭JR，然而大阪旅遊的交通工具多以市內鐵路為主，所以周遊卡在手已經節省很多交通費。此外，只有1日券可以乘搭南海電鐵、阪急等私鐵，假如你安排的行程主要都是乘搭私鐵，就要小心不要買錯2日券了。

▼按圖查看大阪周遊卡適用路線

大阪周遊卡每年都會更新，提供的免費景點、購物和餐飲優惠都可能有變動。（圖片來源：大阪周遊卡@FB）

大阪周遊卡適用景點

要數大阪周遊卡最吸引之處，在於免費玩盡大阪多個熱門景點，而2019年更新後，增加了11個免費景點，總共有51個免費景點，當中還有免費的3D影像體驗，有興趣的朋友一定要試試！部分景點就算並非免費入場，都會提供入場券優惠，非常適合首次到大阪的遊客！

▼按圖看大阪周遊卡新增免費景點

01.萬博紀念公園｜可觀賞四季之花的公園，當中日本代表性的藝術作品「太陽之塔」更是不容錯過的景點。（圖片來源：大阪周遊卡官網）

+ 7 + 6 + 5

大阪周遊卡（大阪周遊パス/Osaka Amazing Pass）

票價：1日券（2,700円）、2日券（3,600円）

購買地點：關西國際機場、主要車站（難波、梅田等）詳細地點可到官網查閱

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可資助殘障家庭的子女用知識改變命運，即到「01心意」平台捐款支持【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃