【泰國按摩】港人遊曼谷BIG C附近按腳致細菌感染　醫生講解成因

泰國曼谷是香港人的熱門旅遊地，做SPA、按摩放鬆更是指定動作。近日有港人遊曼谷返港後，發現雙腳出紅疹膿瘡，醫生診斷為細菌感染導致毛囊發炎。事主在網上發文分享這次經歷，引起網民熱烈討論，原來不少網民亦曾試過按腳後出現感染情況，今次找來醫生講解預防方法，大家出門要多加留意！

曼谷按腳後雙腿驚現膿瘡

記者就這件事訪問了當時人，事源網民K先生跟朋友到泰國曼谷旅遊，其中一日晚飯後到Big C附近的按摩店按腳，本來見按摩店環境不錯，就放心地讓技師按摩。可是返港當晚，K先生竟然發現自己雙腳長出紅疹膿瘡，而同行友人都沒有發生這個情況，翌日就馬上去看醫生。

K先生在網上發文分享這次經歷，引起網民熱烈討論。（圖片來源：Facebook截圖)

爽身粉惹禍？

K先生形容當時雙腳的情況不算嚴重，只是輕微紅腫，不過部分毛孔出現發炎症狀，有點像臉上的暗瘡，可是沒有特別不適，感覺不痛不癢。當時K先生懷疑毛囊發炎的原因是技師用按摩油為他按腳後，然後再灑上爽身粉，因而堵塞毛孔，因為同行朋友中，只有他用過爽身粉。返港後，他立即就醫，醫生就指通常糖尿病人很容易會出現這種症狀，但K先生血糖正常，所以認為K先生在曼谷按腳時受到細菌感染，導致毛囊發炎。

記得購買旅遊保險！

K先生補充指，他出發旅遊前購買了旅遊保險，而今次亦很興幸保險公司願意賠償他的醫療損失。他建議大家在購買旅遊保險前，記得先看清楚保險條款細節，因為通常返港後才看醫生的情況，即使是在外地感染生病，都未必成功向保險公司索取賠償。大家如果旅遊期間生病，就記得到當地醫院診所就醫，以免延誤病情。

幸好K先生出發到曼谷旅遊前有買旅遊保險，可以向保險公司索償。（圖片來源：shutterstock)

醫生：好大機會是不清潔

記者亦就事件，向家庭醫生關嘉美醫生了解，關醫生看過照片後，認為K先生的腿上出現紅腫及膿頭，很明顯是皮膚發炎，因為皮膚紅腫是發炎的表現、有膿頭就代表可能有細菌感染。而皮膚發炎的成因有很多，關醫生指有機會是患者在皮膚不清潔的情況下按腳，亦有機會是技師使用的物品不衛生，令按摩後出現皮膚問題。

關醫生指可能患者在皮膚未清潔的情況下按腳，才感染細菌導致發炎。（圖片來源：受訪者提供）

通常醫生會處方藥膏給患者，有需要時更會處方口服藥，而治療期間最重要的是保持皮膚清潔。關醫生補充指，雖然西醫並沒有戒口的說法、認為這做法沒有科學根據，但假如患者相信傳統的預防方法，治療期間可以避免食用魚、蝦、蟹、蛋、奶類等「易發食物」，以清淡為主的飲食對身體健康並沒有壞處。

▼按圖查看傳統需戒口食物

關醫生指雖然戒口沒有科學根據，但患者相信傳統方法的話，可以在治療期間避免吃海鮮類食物。

同類事件其實很常見

另外，在店舖按摩後皮膚出現炎症，並非罕見情況。關醫生指在衛生情況欠佳的地方經常會發生這類皮膚感染發炎的問題。單是K先生在網上發文後，已有不少網民回應自己亦出現過相似情況。關醫生提醒大家，出門旅遊時要注意皮膚衛生，選擇光顧的按摩店要確保乾淨衛生，技師按摩前亦應先洗淨雙手，不要貪平光顧一些衛生程度欠佳的店舖，以免得不償失。萬一按摩後皮膚出現發炎症狀，就記得盡早就醫，免得皮膚問題變嚴重。

▼按圖查看同類個案