【泰國旅遊】免門票、交通超方便！7個小資旅行必去曼谷免費景點

曼谷的旅遊景點超級多～但有些寺廟或博物館都必須花一筆錢買門票，才能入內參觀，是不是讓你荷包大失血呀！就讓小編來告訴你，曼谷有哪些不用錢的人氣景點，讓你不僅省錢還能玩的超開心！

愛侶灣四面佛（Erawan Shrine）－超靈驗的人氣景點

大家一定都知道的四面佛！不僅當地的信徒眾多，連很多遊客都因為祂的靈驗而慕名前來呢！四面佛的四面朝向東西南北，分別代表事業、愛情、健康與財運，有祈求的朋友也要記得來還願喔！不管拜或不拜，小編都推薦大家一定要來看看～

許多遊客特意來拜四面佛保平安（點擊大圖）▼

開放時間：07:00-23:00 交通小秘訣：搭乘BTS至Chit Lom站2號出口

Terminal 21－可以環遊世界的百貨公司

在這裡每一層樓都有不同的國家主題，不只是佈景和裝潢，就連每一層樓的廁所都是精心設計過的，是不是超特別～來這裡可以逛逛泰國的時尚設計品牌，也能順便體驗環遊世界的氛圍，難怪是現在曼谷超人氣的百貨公司呢！

►小編碎碎念：每一層樓都超級好拍的！

除了來買買買，就是來影影影！（點擊大圖）▼

開放時間：10:00-22:00 交通小秘訣： 1. 搭乘BTS 至AOSK站1號出口 2. 搭乘MRT Sukhumvit站3號出口

曼谷藝術文化中心（Bangkok Art and Culture Centre）──文青必逛文創藝術重鎮

來到這裡一定能感受到充滿藝術與創意的濃厚氣息，除了特定展覽外，文化中心內的小型藝廊都是不用收費的，你可以邊喝咖啡邊欣賞畫作主題、雕像作品，享受一個悠閒的午後～

來泰國也不忘做個文青，這裡最適合！（點擊大圖）▼

+ 2

開放時間：周二至周日 10:00 -21:00 交通小秘訣：搭乘BTS至National Stadium站3號出口

是樂園（倫披尼公園 Lumpini Park）－曼谷裡的城市綠洲

號稱泰國版中央公園，倫披尼公園非常大～很適合在裡面散步、慢跑、搭船或做運動，幸運的話，還能意外撞見巨蜥和白鷺呢！從城市的匆忙中解放，來到這裡好好放鬆、享受沿途的自然美景，是不是很棒呢！

► 小編碎碎念：帶個野餐墊坐在公園裡享受身旁的綠意，也是一個好選擇唷！

旅行當然是要放鬆，來是樂園感受新鮮空氣最好不過（點擊大圖）▼

開放時間：04:30-21:00 交通小秘訣： 1. 搭乘BTS至Sala Daeng，出站步行10分鐘左右 2. 搭乘MRT至Silom、Lumphini

翟道翟周末市集（Chatuchak Weekend Market）－全球最大市集

什麼都賣、什麼都不奇怪！從吃的喝的、服飾配件、居家裝飾、收藏品、二手商品等，都可以在裡面找到，絕對讓你逛到腳痠、買到手軟！如果有特定想買的東西，小編建議拿張地圖規劃一下路線，因為這裡佔地超大～一天絕對逛不完的！

小編親試，真的沒有2天都逛不完（點擊大圖）▼

開放時間：周六、周日9:00-17:00晚上會轉為週末夜市 交通小秘訣： 1. 搭乘MRT至Chatuchak Park至1號出口 2. 搭乘MRT 至Kamphaeng Phet至2號出口

考山路（Khao San Road）－背包客的天堂

自從電影The Beach在這裡取景，就成了許多歐美背包客到曼谷必遊的景點。考山路上充滿著各式各樣的商店和餐廳，從白天到晚上都非常熱鬧～這裡也有不少旅行社提供前往丹嫩莎朵水上市場、騎大象等一日遊行程，網路上推薦的Mama tour也是在這裡唷！小編強力推薦可以晚上來到這裡喝點酒，享受一下充滿異國的氛圍。

► 小編碎碎念：路上有超多美味小吃，像是香蕉煎餅、烤肉、芒果糯米等，也絕對不能錯過！

這裡的夜生活在泰國是數一數二的！（點擊大圖）▼

交通小秘訣： 1. 搭乘BTS至Saphan Taksin站，由二號出口Boat Express搭船至Phra Athlt，碼頭出來後步行約10分鐘 2. 搭乘BTS至National Stadium，再轉搭當地計程車，約十五分鐘

河濱碼頭夜市（Asiatique the Riverfront）－愈夜愈熱鬧的美麗夜市

在河畔旁的夜市，除了可以搭船欣賞海景和黃昏，晚上還有閃閃發亮的超大摩天輪，超浪漫的～不像一般市集或夜市，這裡的商店都設置在倉庫內，一共分為10區，就算下雨也不麻煩！花一個晚上的時間來這裡尋寶，絕對值得～

► 小編碎碎念：這裡還有人妖騷和泰拳可以看！

IG最多的泰國放閃相，就是在這裡的摩天輪下拍的（點擊大圖）▼

開放時間： 接駁船：16:00-23:00 夜市：17:00-24:00 交通小秘訣：搭乘BTS至 Saphan Taksin站，由2號出口出站至Asiatiquer接駁碼頭，搭乘免費接駁船

以上介紹的景點不僅不需要付門票錢，交通也都超方便的！如果把這些錢省下來，搞不好還可以大吃一頓呢～趕快把這些景點規納進你的行程裡，享受一趟輕鬆的曼谷行！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：省錢遊曼谷，不用錢景點大蒐秘！】