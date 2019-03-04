【曼谷自由行】泰國便利店必選11款零食　最正鹹蛋黃公仔麵

旅遊
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遊泰國一定要到便利店搜購零食！只要走進7-11或Family Mart，每次都會發現很多新奇又有趣的新口味零食：鹹蛋黃薯片、芒果糯米飯乳酪、Minions雪條等等，多款最新推出的泰國地區限定零食，返鄉下一定要試呀！

大熱鹹蛋黃薯片也在泰國也發揚光大，喺便利店可找到不同品牌的薯片都推出鹹蛋黃新品！另外Minions雪條也十分可愛，大熱天吃就最爽。（圖片來源：thaimunchies@IG）

01.Lays鹹蛋黃薯片

Lays利士薯片出名在不同國家推出不同口味的薯片，今期係泰國最新限定鹹蛋黃薯片！不過Lays薯片應該不會像其他牌子的鹹蛋黃薯片般，有厚厚的鹹蛋黃包裹，只是味道帶點鹹香，絕對值得一試。

Lays都出咗鹹蛋黃薯片，fans一定要試食呀！（圖片來源：thaimunchies@IG）

02.Oriental Kitchen鹹蛋黃公仔麵

鹹蛋黃嘅魔力超強大，連公仔麵都推出鹹蛋黃味道！Oriental Kitchen這牌子經常都推出不同味道的公仔麵，例如辛辣、芝士口味，今次這款鹹蛋黃公仔麵，買來做手信一流。

03.小老板鹹蛋魚皮

去泰國要買「小老板」紫菜是常識吧，最新口味必數推出不久的鹹蛋炸魚皮，外層有厚厚鹹蛋黃，無偷工減料，夠晒鹹香惹味。

04.芒果糯米飯乳酪

遊泰國必食又香又甜的芒果糯米飯，但「芒果糯米飯」+「乳酪」又真係幾特別！下次去便利店一定要試這款新口味，好大朕芒果甜香之餘，仲帶有少少米香。

泰國零食新玩法：「芒果糯米飯」+「乳酪」！（圖片來源：thaimunchies@IG）

05.Wall's Minions香蕉雪糕雪條

這款Wall's推出的Minions香蕉味雪糕雪條，有大大個Bob的單眼大頭造型，真係唔食得都睇得，泰國打卡必食！

▼按下圖看其餘6款最新泰國便利店零食▼

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