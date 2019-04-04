【日本美食】歎盡11道頂級蟹肉料理！必到北海道札幌55年老店

來到擁有美食城市之稱的北海道，甜點、乳製品、海鮮、成吉思汗、拉麵、湯咖哩，多樣化的美食讓人期待每個下一餐，其中又有北海道的海鮮最新鮮最好吃一說，而說到北海道的海鮮，絕對不能錯過的就是螃蟹！

「鄉土料理亭–杉之目」是一家經營55年的老店舖，將大正4年（1915年）以札幌軟石建造而成的倉庫作為店家，可以一邊享受歷史感一邊品嘗著北方絕美的海鮮。坐席有傳統味濃厚的日式包廂及吧檯，使用包廂的話要另外付1000日幣（未稅，約港幣71元）的費用，而坐吧檯的話能看著師傅料理的英姿。

店鋪總評：能品嘗到各種烹調方法下的不同螃蟹美味，飽足一餐後有種吃了一整隻毛蟹的錯覺。 推薦指數：9.0/10.0 人均消費：7,000–15,000日幣（未稅，約港幣495–1060元），另加服務費吧檯10%、個室15％

因為有事先預約，時間快到時穿著和服的美麗女將會在門口迎接你，在還沒用餐前就能感受細膩的款待之心。菜單部分有日、中、英版本。「北海コース」除了可以吃到海鮮還能品嘗到道產的十勝牛肉，但要提前兩天預約。

我選擇的是大雪コース，11道料理，煮的、烤的、煲的、焗烤的，一道道使用甘美鮮甜的蟹肉料理成的豐富螃蟹料理，視覺、嗅覺、味覺的饗宴。

小菜——三文魚卵：有吃過跳跳糖嗎？三文魚卵像跳跳糖一樣帶著鮮甜味在嘴裡自然化開；前菜——煮章魚：一咬就斷帶著甜味的煮章魚；椀物——菇類粟米湯：像是用一整根香甜北海道粟米熬出的濃湯，非常濃郁順口！毛蟹——鮮煮毛蟹1人份1／4隻：店家可以幫忙將蟹肉、蟹泥挑出，可以不用吃得很狼狽，還要擔心沒有吃乾淨很浪費，能全心的品嘗蟹肉的鮮甜美味。生魚片——牡丹蝦：非常鮮甜好吃！可惜只有一隻；燒物——烤帝王蟹：燒烤過程中完全沒放任何調味料，能夠吃到燒烤的香味跟螃蟹本身的海味，大推！

粟米湯濃郁順口、毛蟹鮮甜美味、烤帝王蟹香味飄揚，值得一試▼▼（點擊大圖看清每道菜式）

+ 3 + 2

強肴——味噌鹽烤蟹：因為念念不忘烤帝王蟹的美味，而完全沒品嘗出這段料理的厲害（哭）；煮物——螃蟹海膽鍋：這碗鍋物有很厲害，上面的海膽是馬糞海膽！非常新鮮好吃！一品——焗烤松葉蟹肉昆布：上面是焗烤海膽，裡面有一整條蟹肉，外面是昆布，從裡到外都可以吃，只是昆布太有嚼勁了，吞不下去。

主食——蟹肉三文魚卵蓋飯、三文魚三平湯：別看前面的料理份量都少少的，這樣吃下來這碗份根本吃不下啊！不過還是受不了蟹肉跟三文魚卵的誘惑一口一口完食！三文魚三平湯是北海道的鄉土料理，清爽好喝！

螃蟹海膽鍋鮮美、三文魚三平湯清爽、焗烤松葉蟹肉昆布風味十足▼▼（點擊大圖看清）

+ 3 + 2

季節水果——以甜柿、提子跟酸酸甜甜的紅酒漬蘋果為這螃蟹大餐畫下句點。雖然價位偏高（是超高！）但能品嘗到各種螃蟹料理，這個價錢我可以！還會想再再訪的美味。飽食一餐離開店家的時候，女將會一路目送你到離開她的視線範圍外，如此細膩的款待，不只肚子飽了心也暖了。

季節水果：以甜柿、提子跟酸酸甜甜的紅酒漬蘋果為這螃蟹大餐畫下句點（窩日本）

店名：鄉土料理亭–杉之目 地址：札幌市中央区南5条西5丁目 交通資訊：地下鉄すすき站徒歩3分 營業時間：17：00～23：00／電話預約 9：00～23：00 定休日：禮拜日、國定假日、年末年始 網址：http://suginome.jp/

延伸閱讀：

(北海道 小樽) 美食特搜隊 六間小樽必吃當地美食精選！

(北海道 帶廣)精選帶廣車站步行可到的5家必吃美食餐廳及甜點

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁