【北海道美食】札幌螃蟹放題推薦　一秒分辨帝王蟹、松葉蟹、毛蟹

來看看北海道螃蟹吃到飽有哪一些吧！最好吃的北海道螃蟹吃到飽包括海鮮居酒屋，鱈場蟹松葉蟹吃到飽，北海道三大蒸螃蟹，吃到飽帝王蟹火鍋等。除此之外，還有特別推薦的牡蠣吃到飽，超實用的北海道螃蟹種類中日對照，北海道螃蟹美食地圖，當然還有其他更多精選的北海道美食推薦文章也不要錯過！

而北海道臨處鄂霍茲克海，對於偏好「海鮮」的人來說，北海道可謂是品嚐螃蟹的聖地了！（VCG）

北海道可說是一個隨處充滿美食的地方，北海道著名的湯咖哩、味噌拉麵、哈密瓜等都堪稱一絕。而北海道臨處鄂霍茲克海，對於偏好「海鮮」的人來說，北海道可謂是品嚐螃蟹的聖地了！但北海道的螃蟹種類眾多，包含鱈場蟹、松葉蟹、帝王蟹、秋蟹等品種琳琅滿目，到底這些螃蟹有什麼不一樣呢？而在螃蟹季節裡，到底該如何品嚐螃蟹呢？這次小編幫大家整理了北海道螃蟹的相關資訊包括螃蟹日文，以及來到北海道絕對不要錯過的螃蟹吃到飽餐廳，喜歡螃蟹的朋友，千萬不要錯過這篇文章喔！

札幌蟹放題

1. 札幌車站必吃｜suntory’s garden sora

札幌車站周邊百貨公司林立，更有不少餐廳美食，這家位於札幌西口的餐廳，午餐提供了平價實惠的海鮮丼飯、和牛丼飯等日式定食。晚餐提供了宴席料理及新鮮生魚片的綜合拼盤等單品料理菜單，店內氣氛柔和，晚餐時間，很適合三五好友一起悠閒的喝杯札幌啤酒，搭配北海道的新鮮食材，美食與美酒絕對是至高的享受。

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地址 ：北海道札幌市中央区北五条西5JR55SAPPORO 8F 交通 ：JR札幌駅西口 徒歩3分 營業時間 ：午餐11:30-15:00，晚餐17:00-23:30 價格：午餐~￥999（約港幣71元） ／晚餐￥3,000~￥3,999（約港幣213-283元） 必吃推薦：生魚片綜合拼盤、特選10品宴席料理。

2. 海鮮居酒屋｜丸海屋

另一家同樣位於札幌西口的「丸海屋」是一家非常適合三五好友一起聚餐的居酒屋，想體驗日本文化的朋友，一定要嘗試一次居酒屋料理。大多數人來到日本，對日本上班族的印象總是西裝筆挺，嚴謹拘謹，但在居酒屋裡你會感受到一種獨特的喧鬧及輕鬆融洽的氛圍。居酒屋料理，通常都是搭配酒精飲料的，有點類似台灣的熱炒店，店內會提供一些時令料理，而主要都是以北海道的新鮮食材為主，而每天都會有不同的推薦菜單喔！

地址：北海道札幌市北区北六条西4 札幌駅パセオ 1F 交通：JR札幌駅西口 徒歩1分 營業時間：午餐11:00-15:00，晚餐16:30-凌晨5:00 價格 : 午餐～￥999 （約港幣71元） ／晚餐￥2,000～￥2,999（約港幣142-213元） 必吃推薦：北海道產的多彩番茄、蟹肉的海鮮沙拉、函館直送新鮮烏賊

3. 鱈場蟹松葉蟹吃到飽｜蝦蟹合戰（えびかに合戦）札幌本店

如果是想要吃螃蟹吃到過癮的朋友，就絕對不可錯這家位於狸小路的「蝦蟹合戰」，這家店在札幌可是一位難求的吃到飽名店，想要一飽口福的朋友，小編推薦可以先打電話去預約，這樣能省下不少等待的時間。除了螃蟹以外還可以一次品嚐到鮮蝦、生魚片等北海道最新鮮的海鮮料理，這家大人氣的「蝦蟹合戰」可說是狸小路上的必吃餐廳。

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地址：北海道札幌市中央区南四条西5F－45ビル 12F 交通：すすきの駅 徒歩3分 營業時間：16:00-24:00 價格：晚餐￥5,000～￥5,999（約港幣354-425元） 必吃推薦：宴席海鮮吃到飽套餐。

4. 三大蟹吃到飽｜難陀

另一家在札幌人氣居高不下的螃蟹吃到飽海鮮餐廳「難陀」一樣提供了三大北海道名蟹吃到飽，它一天有午餐及晚餐兩個時段可以選擇。而「難陀」有別於一般螃蟹吃到飽名店的地方是，這家店提供了烤爐用以加熱螃蟹，在北海道的螃蟹吃到飽餐廳大多都只提供冷的螃蟹料理，若是想嘗試不同風格的螃蟹吃到飽，那「難陀」會是一個不錯的選擇。另外，店家還提供網路預約限定黑毛和牛料理，由於吃到飽餐廳總是一位難求，這家餐廳有網路訂位的服務喔！

地址：北海道札幌市中央区南五条西2 サイバーシティビル B2F 交通：すすきの駅 徒歩5分 營業時間 ：午餐時段11:00-16:00，晚餐時段16:00-22:00 價格：午餐￥3,000～￥3,999 ／晚餐￥3,000～￥3,999（約港幣213-283元） 必吃推薦：黑毛和牛、螃蟹吃到飽

5. 吃到飽帝王蟹火鍋｜札幌かに家

在札幌薄野一帶，有一家千萬不要錯過的餐廳就是「螃蟹家」，和另一家知名的螃蟹將軍是關係企業，相較於適合多人用餐的螃蟹將軍，螃蟹家店內的氛圍比較悠閒、清淨。螃蟹家在日本各地有多家分店，但位於薄野的「螃蟹家」是北海道螃蟹的本家，除了螃蟹料理外，店家還有提供十勝和牛料理，若是喜歡和牛的朋友，也很推薦一訪螃蟹家。

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地址：北海道札幌市中央区南4条西2丁目11 交通：すすきの駅 徒歩2分 營業時間：週一到週五午餐11：00-15：00／晚餐17:00～22:30，六日及假日：11:00-22:30 價格 : 午餐￥1,000～￥1,999（約港幣71-142元） ／晚餐￥5,000～￥5,999（約港幣354-425元） 必吃推薦：螃蟹拉麵、十勝和牛刷刷鍋、螃蟹鍋

6. 北海道螃蟹吃到飽｜北海道料理 宮之森

「宮之森」主要是提供成吉思汗蒙古烤肉吃到飽的餐廳，但是除了燒烤料理之外，這間店也有北海道海鮮鍋物吃到飽的菜單喔！這家店可說是匯集了北海道的山珍及海味所有的食材，不管是喜歡海鮮或者是喜歡肉類的朋友，都能開心地享受這一餐。另外，小編想特別跟各位推薦的私房無菜單料理是，宮之森的招牌一分熟牛排，鮮甜且軟嫩的口感，喜歡和牛的你絕對不可錯過

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地址：北海道札幌市西区24軒3条7丁目2-39 交通：二十四軒駅 徒步５分 營業時間：週一到週五午餐11:30-14:30／晚餐17:00-21:00，六日及假日11:30-21:00 價格：午餐 ～￥999（約港幣71元）／晚餐￥3,000～￥3,999（約港幣213-283元） 必吃推薦：北海道海鮮火鍋宴席料理、一分熟牛排

7. 自助海鮮吃到飽｜淺草橋BEER HALL

位於小樽的「淺草橋BEER HALL」是一家很適合闔家大小一起用餐的餐廳，它的吃到飽方案非常彈性且有多種選擇，例如：各式日本美食吃到飽、各樣螃蟹吃到飽放題、燒肉吃到飽、壽司吃到飽、帝王蟹自助餐等多樣性的菜單，絕對能滿足各式的需求。另外、這家店的buffet內含各式各樣的日式美食，只要是你想得到的這家店全包了，這家店很多樣化的選擇，能滿足你各樣的需求喔！

地址：北海道小樽市港町6-5小樽運河食堂 交通：JR小樽駅 徒歩12分 營業時間 ：午餐11:00-15:00, 晚餐17:00-21:30 價格：午餐￥1,000～￥1,999 （約港幣71-142元） ／晚餐￥2,000～￥2,999（約港幣142-213元） 必吃推薦：蟹腳吃到飽、Buffet

特別推薦

1. 牡蠣吃到飽｜なごみや一夜

北海道由於四面環海，除了大家熟知的螃蟹外，另一盛產的海鮮就是牡蠣。在日本除了廣島牡蠣赫赫有名外，北海道的牡蠣也是頗具盛名。「なごみや一夜」(Nagomiyahitoyo)在北海道相當知名，因為在這只需要日幣2900円（約港幣213元）就能享受到烤牡蠣及清蒸牡蠣吃到飽，另外還有新鮮的生蠔可以加點，真的非常物超所值，另外這家店還附有中文菜單喔！

地址：北海道札幌市中央区南四条西4 すずらんビル別館 6F 交通：すすきの駅 徒歩1分 營業時間：週一到週五17:00-22:30，六日及假日12:00-2230 價格 : 午餐￥1,000～￥1,999 （約港幣71-142元） ／晚餐￥4,000～￥4,999（約港幣284-354元） 必吃推薦：生蠔、烤牡蠣。

2. 食尚玩家推薦北海道螃蟹｜CRACLU

有在Follow食尚玩家的朋友對這家「CRACLU」應該不陌生，CRACLU主打的招牌料理是使用了新鮮螃蟹搭配上清爽蔬菜所烹調的日式刷刷鍋，鮮甜的蟹腳涮過後，螃蟹的濃郁滋味被刷進了高湯裡，飽嘴的蟹肉及清甜的湯頭，令人印象深刻。此外，CRACLU還有不同價位的宴席螃蟹料理，多樣的選擇，能讓你品嘗到不同風味的螃蟹滋味。

地址：北海道札幌市中央区南5条西5 ジャパンランドビル 2F 交通：すすきの駅 徒歩3分 營業時間：17:30-23:00（星期二公休） 價格：晚餐￥4,000～￥4,999（約港幣284-354元） 必吃推薦：螃蟹火鍋、螃蟹宴席料理。

▼▼如何分辨松葉蟹、帝王蟹和毛蟹？按圖查看北海道螃蟹種類中日對照：

北海道螃蟹美食地圖▼▼

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【北海道螃蟹吃到飽】北海道三大蟹吃到飽.札幌帝王蟹+松葉蟹+毛蟹不好吃不推薦】