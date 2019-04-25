【韓國美食】釜山小食大盤點　必食RunningMan推薦餃子卷辣魷魚！

從一座城市的街頭美味，可以感受出一個地方的文化韻味。到達釜山，入住酒店後，第一件事那一定是直奔釜山的傳統市場、美食小街美餐一頓！新鮮的魚餅串、添加豐富乾果的甜餅、晶瑩剔透的水滴打糕等街頭小食，真是樂此不疲。釜山的BIFF廣場、鐵罐夜市總是熙熙攘攘、熱鬧非凡，那裡的小食連吃3天都吃不夠。那麼，下面具體來看一看釜山街頭欲罷不能的美味吧。

1. 扁平餃子卷辣魷魚

韓國SBS綜藝節目《RunningMan》中出現過的扁平餃子卷辣魷魚，其甜辣滋味激發味蕾。韭菜餡的偏平半圓的煎餃，在鐵板上煎成美味的金黃色，再捲著酸辣的白菜切絲和魷魚絲，酸甜微辣、爽口開胃的釜山特色小食，一定不要錯過！

2. 種子甜餅（果仁糖餅）

令李昇基贊不絕口的種子甜餅是釜山最「接地氣」的地道小食，在現做的甜餅裡面撒上大量的瓜子葡萄乾等果仁，並裝在小紙杯中，一口咬下去外酥內嫩，口感大贊！

3. 水滴打糕

晶瑩剔透的透明水滴狀打糕，引人注目的外表配上各種口味的的果味醬，以及傳統打糕黃豆粉，一種美食就誕生啦。布丁一樣的打糕，入口即化，可以按照自己的口味，可以選擇添加草莓味、芒果味、朱古力味等果味醬。

4. 魚餅串

魚餅串類似於關東煮，雖然在首爾到處可見，但是因靠海的優越地理位置，釜山的魚餅串可是最新鮮的最嫩美的。其新鮮魚肉的含量也很高，所以也是最好吃的。吃的時候不需要向攤主點單，在美食車上選擇自己想吃的，吃完後按串數付錢。

5. 忠武紫菜包飯

在漁港小鎮常年有潮濕炎熱的海風吹過，如果在包飯中混入其他配菜，包飯很快就會變質。因此，漁民為了在海上作業時吃到新鮮的飯，開始製作不包配菜的紫菜包飯，並特別搭配蘿蔔塊泡菜、拌魷魚等，增加風味。小巧美味的忠武紫菜包飯一口一個，還可以配上特製芥末醬汁增加食慾哦。

6. 釜山煎餃

韓國餃子皮薄至透明，餃子餡以肉類、蔬菜和粉絲為主，基本包成薄薄的扁長型或飽滿的耳朵狀。釜山的煎餃是將包好的餃子在鐵板上煎至變成金黃色為止，攤主會把外酥內嫩的煎餃拿剪子剪成一口能吃掉的大小，配上辣醬油而不膩地讓人不禁想要一口接一口地吃掉。

富平罐頭市場——釜山旅遊必去的夜市！匯集各國街頭美食與手工藝品！ 購物【市場】 主要商品：街頭小食、手工藝作品 休息日：全年無休 地址：釜山廣域市中區中區路53號街17；부 산 광 역 시 중 구 중 구 로 53 번 길 17 ( 일 대 ) 交通：1號線札嘎其站3號出口，步行6分鐘

富平罐頭市場——釜山旅遊必去的夜市！匯集各國街頭美食與手工藝品！（韓巢）

BIFF廣場——遠近聞名的甜餅攤！過去的電影節主會場 景點【公園・廣場】 景點類別：公園・廣場 休息日：無 地址：釜山廣域市中區BIFF廣場路（一帶）；부 산 광 역 시 중 구 비 프 광 장 로 ( 일 대 ) 交通：1號線札嘎其站7號出口，步行2分鐘

BIFF廣場——遠近聞名的甜餅攤！過去的電影節主會場（韓巢）

札嘎其市場——釜山具有代表性的水產市場！共享大海的美味 購物【市場】 主要商品：海鮮產品、乾貨等 休息日：每月第1、3個週二，春節當天和次日、中秋節當天和次日※因店鋪而異 地址：釜山廣域市中區札嘎其海岸路52；부 산 광 역 시 중 구 자 갈 치 해 안 로 52 交通：1號線札嘎其站10號出口，步行2分鐘

札嘎其市場——釜山具有代表性的水產市場！共享大海的美味（韓巢）

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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