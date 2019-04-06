【澳門美食】香港米芝蓮級榴槤專賣店進駐澳門筷子基　蔡瀾也大讚

澳門新店速遞！這次是澳門極少有的榴槤專賣店—「榴槤天地」，原來是由榮獲米芝蓮的香港餐廳「榴槤樂園」原班人馬所開設，不只帶來新鮮榴槤，更自創了多款榴槤特色料理，身為榴槤控的記者試食後也真心推薦啊！ 攝影：張豌婷、李偉軒

「榴槤天地」位於澳門筷子基，鮮黃色店門十分搶眼！

澳門首間米芝蓮級榴槤專賣店

香港的「榴槤樂園」是由一群榴槤愛好者合作開設，希望為熱愛吃榴槤的港人提供最好的環境、頂級榴槤以及優質的服務品嚐各式各樣的榴槤製品。眼見香港本店的反應不錯，甚至入圍《米芝蓮指南香港澳門2019》，所以決定擴張業務，原班人馬於澳門開設首間姊妹分店—「榴槤天地」。

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店內設了不少拍照位，其中一個是榴槤小知識牆，榴槤愛好者當然要打卡啦！

名人明星捧場 蔡瀾都大讚！

香港本店的裝潢玩味十足，澳門的「榴槤天地」同樣悉心設計出不同的榴槤趣味佈置，客人大飽口福之餘還能打卡拍照，創意滿分！除了吸引一眾榴槤控外，不少愛吃榴槤的名人明星也曾到訪香港本店捧場，連食家蔡瀾也大讚！

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連食家蔡瀾也讚不絕口！（圖片來源︰榴槤天地）

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自家果園 多款榴槤創意料理

主打全年都能吃到新鮮當造的榴槤，原因是他們在馬來西亞有自家果園，全部榴槤冷凍後新鮮直送到港，貨源充足。店內主打貓山王、D24、XO三款，全部按重量收費。除了原個鮮榴槤外，店家特意研製的多款榴槤小食、甜品、飲料甚至主食，例如榴槤塔、榴槤福袋、香草魚榴意大利飯等都值得一試！

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貓山王（按重量收費）：每一啖都齒頰留香，入口溶化，記者一試難忘，連不愛吃榴槤的攝影師也忍不住吃了幾件呢！

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榴槤天地 地址：澳門船澳街 254 號綠楊花園第四座利和閣地下C 營業時間：17:00-01:00 電話：＋853 28223336

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