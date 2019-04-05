【台中美食】精選3間華麗英倫風Cafe！必嚐高貴茶具High Tea滋味

冇時間、唔夠Budget歐遊？唔駛苦惱！小編精選台中三間Cafe，讓你彷彿置身國外享受英倫風，咖啡廳各自的特色裝潢與餐點，保證身心靈都得到滿足！

1. in’s café

+ 5 + 4 + 3

位於台中大坑的 in’s café 有着深藍色的外觀。踏進店內後，隨之而來的陽光，經由大片玻璃窗進入室內，與點綴着的綠色植物互相照映，除了帶出一股生機，也與沉穩的藍色調牆壁形成一股寧靜感。還有不容忽視的兩盞吊燈，恰好就掛在大里石桌面的上面，摩登典雅的設計，不僅百看不厭，甚至讓人想一來再來。

店內設有吧檯區，也是非常美麗的一角。而 in’s café 的老闆與老闆娘皆為專業咖啡師，對咖啡品質的要求自然在不在話下，有每日限量的冰滴咖啡之外，也可以購買特別挑選過的不同口味咖啡豆回家。店內販售的食物以當日限量手工甜點為主，Menu上均有標明，所有食物原料皆為阿拉伯糖、昭和低筋麵粉、昭和法國麵粉、藍絲可發酵無鹽牛油及有機蛋，讓顧客在享用的同時也能知道食材的來源，非常貼心。

2. ivette café

+ 2

ivette café 位於台中朝富路上，是一棟有着醒目 Tiffany 綠的建築物。內裝則是高挑的空間，加上大量的留白與淺色原木做搭配，整體非常明亮簡潔又完全不具壓迫感。椅子採用綠色的木椅搭配灰色的梳化，舒服的配色除了非常順眼，心靈彷彿也跟着明亮起來。二樓寬敞的座位更是提供顧客在擁擠的市區內，能感到放鬆與紓壓。

店內以「honest food」的餐飲哲學為出發點，實踐澳洲的餐桌文化。菜單靈感皆來自大自然，用新鮮的當季食材來烹挑，落實環境永續經營與綠色採購的原則，希望來店內用餐的顧客，皆能在友善的環境內，在咖啡館裡享用健康美味料理的同時，也能感受到療癒的溫度。

在 ivette café 不僅能嘗到澳洲風味早午餐，熱門料理還有像藝術品般的鑄鐵鍋鬆餅，上頭的裝飾美的使人不知道從何下手。飲料部分小編推薦 100% 鮮果奶昔，每杯奶昔除了水果，皆含有Yogurt與杏仁奶，喝下一杯立刻身心靈都舒暢！

3. 漫漫拾光

+ 6 + 5 + 4

漫漫拾光位於台中中友百貨商圈，一樓為需要預約的古董收藏室，二樓則為咖啡廳。從室內裝潢完全可以看得出，店家對英倫風的喜愛。溫暖的燈光、室內多幅歐風的掛畫，以及藍色的沙發與椅子都還來不及掃視，地板的花磚就吸睛到忍不住想多看好幾眼，最後還有宮廷風的櫃子，簡直太可愛！看來不用出發到歐洲，也彷彿置身英國溫馨的咖啡館。

來到英式咖啡館怎麼可以錯過下午茶？在點完餐之後，店員會藉由茶葉的香味協助挑選顧客喜歡的茶，茶還是選用來自英國百年老店 Wittard of Chelsea ，搭配官方唯一授權精美茶具，讓來到店裡的人都可以充分感受到英國茶的精隨。茶葉與茶具喜歡的話更能馬上購買帶回家。料理的部分有經典的鬆餅、咖哩、Panini與牛油果料理，多樣化選擇絕對是假日和朋友gathering的好選擇！

結語：

想要在午過後享受一杯高品質咖啡可以到 in's café ；期待享用一頓健康無負擔的餐點一定要去 ivette café ，最後若想體驗英式下午茶別忘記去漫漫拾光，而無論是以上哪一家咖啡廳，絕對在填飽肚子的同時也殺光你的相機菲林！

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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