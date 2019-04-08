【泰國清邁】Chill爆望住瀑布飲咖啡？七大文青特色Cafe大盤點！

來到泰國的第二大城市「清邁」，不免俗一定要到古城裡走走，整座城市散發著寧靜悠閒的氛圍，也因此造就了清邁美食裡獨特的咖啡文化，喝咖啡除了咖啡本身的品質很重要之外，整個環境的氛圍也是不能忽視的，現在就來為大家介紹來到清邁必去的七大特色咖啡廳。

Graph Cafe

Graph Cafe位於清邁古城區的巷弄之中，隔壁就開著出自同個老闆的餐廳Graph Table，咖啡廳店面很小，店內簡單的色調，加上牆上乾燥花的點綴，散發著滿滿的文青感，還有一種與世隔絕的恬靜，店內主打的是各種手沖氮氣咖啡，味道甘甜順口，不只咖啡愛好者必來品嘗，對於怕苦的新手們來，也是普遍可以接受的。

在吃完Graph Table，不妨再到隔壁的Graph Cafe坐坐，讓你從咖啡愛上清邁！

Facebook：Graph Cafe 古城內一店：25/1 Rajvithi Lane 1,T.Sriphoom, A.Muang Chiangmai 尼曼區二店：One Nimman 餐廳：8/3 Moonmuang Lane 6,T.Sriphoom, A.Muang Chiangmai 營業時間：09：00～17：00 電話：+66 86-567-3330 推薦景點：雙龍寺

Woo Cafe & Art Gallery

喜歡逛藝術品的朋友絕對不能錯過這裡，Woo Cafe & Art Gallery是一間位於河畔結合藝廊、咖啡廳、和賣生活小物的小店，不只整間店充滿了藝術氣息，滿滿的花草植物更讓這裡像個森林，彷彿置身貴婦的溫室中。一樓主要為用餐區購物區，有不少文創小物值得挖寶，二樓則是擺放藝術品。前衛又帶典雅的風格，和古色古香的清邁互相襯映，來清邁的朋友不妨來Woo Cafe & Art Gallery坐坐吧！

Facebook：Woo Cafe & Art Gallery 地址：80 Charoenrat Road Wat Gate, Chiang Mai 50000, Thailand 營業時間：10：00～22：00 電話：+66 52-003-717 推薦景點：夜間野生動物園

Jungle de Café

位於清邁北部，森林雲霄飛車場地Pongyang Zipine裡的Jungle de Café，相信大家影該都看過不少人來這裡打卡，這間咖啡廳有一整排的戶外空中網床，旁邊就是瀑布，在探索玩森林之後，不但可以一邊欣賞瀑布，一邊享受美食，壯麗的美景定必殺光少女們的底片。

Jungle de Café的甜點也是沒有在偷懶的，鮮豔的色彩，在森林中就想一朵朵的鮮花，是味覺和視覺的共同享受。

Facebook：Jungle de Café 地址：99/9 M.2 Pongyang, Mae Rim, Chiang Mai 營業時間：9：00～18：00 電話：+66 62-030-5511 精選行程：泰山叢林滑翔

No. 39

位在清邁無夢寺附近 No. 39，就像是升級版的松菸，充滿設計感的磚牆木屋，復古的裝飾設計，四周像是一座小森林，包圍著小池畔，咖啡廳四面大片的落地玻璃窗，可以讓你毫無死角的欣賞四周的美景。每逢週六也會有駐唱歌手在池畔邊的小舞台表演，除了室內的座位，池畔邊也有軟墊和抱枕，可以在戶外享受湖畔鄉村風的悠閒午茶時間。

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Facebook：No. 39 地址：Tambon Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200, 營業時間：9：30～19：00 電話：+66 86-879-6697 推薦景點：清邁觀光夜市

Wild Coffee & Bistro

同樣位於清邁郊區的Wild Coffee & Bistro，應該沒有其他咖啡廳能比他更能稱作「森林系」了！整間店座落在素貼半山腰，四周被一望無際的山林景包圍，店內庭園設計風格優雅又精緻，旁邊還有瀑布和溪水，食物來了拍到涼掉都還捨不得吃。在這與世隔絕的森林咖啡館中，聽著潺潺水聲，馬上帶你逃離世外的塵囂，快來Wild Coffee & Bistro，坐在綠蔭裡與微風，體驗在森林中與泰奶作伴的滋味吧！

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Facebook：Wild Coffee & Bistro 地址：wild coffee & bistro, 50300 Chiang Mai, Thailand 營業時間：9：00～18：30 電話：+66 90-971-8118 推薦景點：清邁湄沙蘭花園

Asama Cafe

Asama Cafe就位在素貼山的山腳下，號稱擁有全清邁最好的咖啡機，精心研磨出來的咖啡絕對不會讓你失望。而Asama Cafe的景致也是沒再讓步的，不但可以一望素貼山整片美麗的山景，旁邊還有一片睡蓮湖，被寧靜清閒的氛圍包覆，在小啜一口店裡的招牌咖啡牛奶「GRAVITY」，這個人彷如融合在這座大自然的藝術品中，寧靜優美。

待要注意的是，Asama Cafe下午兩點就打烊啦！記得要算好時間早點，別錯過了喔～

Facebook：Asama Cafe 地址：122/128 Moo. 6 Klong Cholpratarn ,Chiang Mai Lakeland, , Chiang Mai 營業時間：9：00～14：00 電話：+66 81-530-5388 推薦景點：瓦洛洛市場

Cafe Arts

比起前面介紹無敵景致的咖啡廳，Cafe Arts相較之下就家常多了，簡單的拿鐵和牛角包，味道可一點也不簡單，小小的店面只有兩個座位，復古的桌子和吧台，磚頭木屋裡沒有多餘的裝飾，簡單設計風格讓人彷彿在朋友家作客的感覺。咖啡廳後面還有個庭院，進去後是art house，其實老闆本身就是位藝術家，在這裡能完全遠離城市的喧囂，想要體驗最原始的悠閒，一定要來Cafe Arts坐坐！

Facebook：Cafe Arts 地址：11/2 Soi 7 Moonmuang Road | Si Phum subdistrict 營業時間：7：00～17：30 電話：+66 81-821-9250

想在下午找間咖啡廳坐下來品嚐，不為過就是想要圖一片悠閒，除了咖啡不踩雷，有無敵的景致在四周圍欣賞，絕對是最高的享受，不論最近有沒有要去泰國，都快把這些收藏必去清單裡吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「清邁美食｜到泰國旅遊值得親訪的七大清邁文青特色咖啡廳」】

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