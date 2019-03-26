【泰國曼谷】彩虹控必去、最啱打卡呃Like！盤點七大彩虹系列美食

近年來，去泰國旅遊可是年輕人十分熱衷的活動，不論是姐妹們出遊、組團畢旅、情侶度假，或是家庭旅遊，泰國都是熱門的選項之一。陽光沙灘和美食是遊客們慕名而來的最大原因，大家想到泰式料理免不了的就是「辛、香、辣」，但這篇要介紹的沒有五顏六色的香料，「哪裡有彩虹告訴我，能不能把我的願望還給我～」，馬上就分享給大家現在曼谷時下最流行、網美最愛的泰國必吃彩虹系列美食。

Unicorn Café（Facebook＠Unicorn Cafe）

Unicorn Café | 彩虹小馬迷的天堂

全泰國最夢幻的餐廳非這家莫屬了，就算是經過的人也會被門口巨大的獨角獸吸引，一進到店裡就像走入少女般的童話故事裡。每到中午，Unicorn Café必會吸引大匹歐美觀光客。不只店內裝潢浮誇無極限，餐點也完全沒有在偷懶的！除了甜到心坎的彩虹系甜食之外，還有夾上厚厚一層彩虹芝士的獨角獸漢堡等鹹食，相較一般主題式餐廳，這間價格十分親民。店內還提供獨角獸的造型衣服給客人拍照，想體驗雲層上夢幻國度般的一餐，這間店必來！

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地址：Soi Sathorn 8, Bangkok, Thailand 交通：搭乘BTS至「Chong Nonsi站」 電話：+66-8639-79262 營業時間：12:00-20:00（週一公休）

Happy Cheese Toast | 超牽絲彩虹芝士烤麵包

來泰國怎麼可以錯過這個，Happy Cheese Toast可說是彩虹係業美食的開源始祖，每年在曼谷不定時的ARTBOX市集，都可以看到大排長龍的人潮前來朝聖，內層夾心的彩虹巴馬臣芝士，熱熱辣辣、味道濃郁、超級牽絲。去曼谷玩前，記得先查查ARTBOX市集的開放時間，別撲空這道彩虹啊！

地址：10400 Bangkok, Thailand (ARTBOX BANGKOK) 交通：搭乘BTS至「Siam Square One站」 電話：+66-2047-6979 營業時間：15:00-23:00

超霸氣彩虹蛋糕（Facebook＠DEAN & DELUCA Thailand）

DEAN & DELUCA | 超霸氣彩虹蛋糕

Dean & Deluca 是來自於紐約的一個販售高檔食材的超市品牌，店內除了販售茶葉、咖啡豆、果醬之外，也提供精緻的飲品跟甜點，是許多上班族每到下午必來報到的咖啡廳。而Dean & Deluca最有名的就是他的彩虹千層蛋糕，雖然稍稍貴了點，但份量十足，內餡也給得相當霸氣，每一層都可以吃到不同口味的蛋糕，來泰國也不忘到Dean & Deluca享受一頓貴婦般的下午茶吧～

地址：Unit 104, 1st Floor, Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road, Thailand 交通：搭乘BTS至「Phloen Chit站」 電話：+66-8190-07282 營業時間：07:00-20:00

療癒系彩虹棉花糖（Instagram＠s.nooo1989）

Karmakamet Diner | 療癒系彩虹棉花糖

Karmakamet Diner是泰國知名香氛品牌Karmakamet所開的高質感下午茶餐廳，店門口像是個通往別條巷子的小徑，但轉進去就像到了一座秘密花園，店內裝潢走歐洲古典的復古工業風，主打的高檔西式料理及下午茶。最受少女歡迎的就是他們的Strawberry in the Clouds草莓彩虹棉花糖，棉花糖大得可以把找個人臉遮住，七彩棉花糖下是滿滿一杯的新鮮草莓和冰淇淋，雖然單價都偏高，但非常直得來這度適中的小花園想拍拍照、享受一頓歐洲風味的下午茶！

地址：30/1 Soi Matheenivet ,Sukhumvit Soi 24 Klongtoey, Bangkok, Thailand 交通：搭乘BTS至「Phrom Phong站」 電話：+66-2262-0700 營業時間：10:00-21:30

巨無霸彩虹刨冰（Instagram＠maygori）

Maygori | 巨無霸彩虹刨冰

泰國知名甜點店After You Dessert Cafe的姊妹冰店Maygori，小小的店面，滿滿的日系文青風格，總是吸引許多遊客前來朝聖，最特別的就是它的Pipo Rainbow彩虹冰沙，旁邊附上白色的醬不是煉乳，是芝士醬！！！芝士醬甜中帶點微鹹，配上有點酸酸甜甜的冰沙上超級搭，冰沙裡滿滿的彩虹果凍，口感及風味都大大加分，炎熱的夏天就是要來這一碗清爽而不甜膩的彩虹冰沙！

地址：388 Rama 1, rd. Pathumwan, Bangkok, Thailand (Siam Square One 2F) 交通：搭乘MRT至「Sam Yan站」2號出口 電話：+66-2047-6979 營業時間：11:00-22:00

文青少女最愛的彩虹奶昔（Instagram＠mori_dessert_bar）

MORI Dessert Bar | 文青少女最愛的彩虹奶昔

位在曼谷Siam Square One四樓的MORI Dessert Bar，外表看似平凡的咖啡廳，走進店裡是簡約的美歐文青風格，但它們的招牌奶昔卻能讓男女老少都少女心大爆發！Crazy Milkshake系列推出了5種口味，有抹茶控必點的「融化抹茶」，最浮誇的「紅絲絨OREO」等，但最受歡迎的就是這杯「彩虹」，滿滿的奶昔加上一大塊海綿蛋糕，是不是超級浮誇！但每天供應的量有限，記得早點來才不會撲空喔～

地址：388 Rama 1, rd. Pathumwan, Bangkok, Thailand (Siam Square One 4F) 交通：搭乘MRT至「Sam Yan站」2號出口 電話：+66-2252-3055 營業時間：10:00-22:00

夢幻彩虹雞尾酒（Facebook＠Myst）

Myst 酒吧 | 夢幻彩虹雞尾酒

誰說彩虹系列的美食就一定是甜點，這間位於曼谷的酒吧就推出了彩虹深水炸彈。「Myst」是法語「神秘島」的意思，位處於曼谷的酒吧，每到晚上便湧入許多人潮，不只是前來喝點小酒享受夜晚的曼谷，也是為了來一睹這裡調酒師高超的調酒技術，這款Rainbow Shot七彩雞尾酒，把Vodka、柳橙汁、紅石柳糖漿等不同比重液體倒到同一個調酒杯裡，再依序將他們倒出來，最後再淋上乾冰，完全滿足視覺和味覺的享受，想體驗曼谷的夜晚別錯過這間！

地址：171 Sukhumvit 63 (Ekamai), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok, Thailand 交通：搭乘MRT至「Thong Lo E6 站」3號出口，轉搭計程車或摩托計程車前往 電話：+66-8077-09800 營業時間：18:00-02:00（週日公休）

以上就是旅遊咖小編為大家精選出來的泰國網美最愛彩虹美食，看起來是不是都超可愛。怕辣的人或愛甜點的人有福了，這些彩虹美食不只好看也好拍，大家趕快到曼谷吃吃看，旅遊咖小編就等著看到大家的打卡照囉！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【泰國必吃】泰國七大網美最愛彩虹美食，曼谷餐廳、小吃、甜點整理！】

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