【沖繩住宿】必住Top10無敵海景酒店　一文睇清景點交通攻略！

沖繩已經是人人必訪的度假勝地之一了！想享受最極致的度假氛圍，就選擇海景飯店，打開窗沖繩潔淨的沙灘就映入眼簾，走出門不到幾步路就可以投入清澈海水的懷抱！入住海景飯店，讓一望無際的蔚藍大海洗刷平日的煩惱。小編這次整理了超人氣的沖繩海景酒店推薦，一起來看看吧！

Orion本部度假SPA酒店（agoda）

沖繩北部有許多必到的景點，像是美麗海水族館跟古宇利島等等。更特別的是，北部的翡翠沙灘的海水是有層次的碧綠色，更被評比為沖繩必去的沙灘之一！

Orion本部度假SPA飯店 「海水浴場百選」的翡翠沙灘就在眼前

在訂房網站上有著超高評價的Orion本部度假SPA飯店內每間房間都是海景房，從酒店後方的通道出去就可以直接抵達沙灘。酒店坐落於沖繩超人氣景點美麗海水族館的旁邊。從房間望出去可以看到蔚藍的翡翠海灘，還有躍然於海上的伊江島，每天睡醒打開窗戶就覺得被療癒了~~

Orion本部度假SPA飯店的房間以原木色為基調，床鋪上有綠色或藍色的點綴，給人一種溫暖舒適的感覺。房間內十分寬敞，陽光從大片的落地窗灑進來，感覺一進到房間就非常放鬆。此外，酒店還提供無邊際泳池、海水浴療＆SPA及溫泉等設施給旅客，讓旅客享有最物超所值的住宿經驗。

小編告訴你：若是旅行有特殊意義可在五天前預約花束與蛋糕

訂房網評價：9.1/10 agoda 地址：Bise, 本部町 Kunigami District, 沖繩 905-0207日本 交通： 1、開車：那覇機場→沖繩自動車道（即高速公路。名嘉地交流道-許田交流道）→ 國道58號 → 國道449號 → 縣道114號 → 酒店 2、搭乘沖繩機場接駁巴士到Orion本部渡假SPA酒店站下車，再步行2分鐘 附近景點：美麗海水族館、古宇利島

【中部——恩納】恩納村蘊含沖繩獨特的傳統文化，主題公園「琉球村」也位於恩納村。沖繩除了有無敵海景外，也有著豐富的歷史故事跟與日本各地都截然不同的文化特色。

沖繩蒙特利Spa度假酒店 沖繩著名的老虎海灘盡收眼底

沖繩蒙特利Spa度假酒店的所有客房均為海景房，在室內即可將廣闊蔚藍的大海美景盡收眼底。酒店內有度假必備的無邊際游泳池，黃昏時從泳池望出去便可以看到晚霞映照著大海，海面被夕陽的倒影染成的橘黃色與湛藍色相接，心情都舒暢了起來。

房間內以英國風格為基調，設計上以沖繩的天空和海為主軸。客房內利用白色和藍色來打造清爽的度假氛圍。來到沖繩蒙特利Spa度假酒店可以享受一邊泡澡一邊欣賞海景的浪漫，因為有些房型的浴室就是直接面對大海的，讓身心靈得到完全的放鬆，享受假日的悠閒舒適。

訂房網評價：9.1/10 agoda 地址：1550-1 Fuchaku, Onna, Kunigami District, Okinawa Prefecture 904-0413日本 交通：搭乘Airport Limousine Bus機場巴士可直達酒店 附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

ANA萬座海濱洲際酒店 酒店三面環海，落日最佳海景酒店！

沖繩海景酒店中，由五星酒店ANA萬座海濱洲際酒店奪下西海岸奢華之冠，不僅三面環海，也是看夕陽最佳地點！酒店外觀就像一艘郵輪非常氣派，內部以白色、藍色搭配，房間超大、採光明亮，服務水準更是一級棒！這麼棒的沖繩住宿絕對別錯過！

ANA萬座海濱洲際酒店房間內的配色，是不是充滿地中海風情以及浪漫的氛圍呢？漸層的海水與白色的建築相互輝映，令人有置身童話中的夢幻感。完全滿足了大家對於海景飯店的最美想像呀！

小編告訴你：酒店提供多項海上遊樂項目，可事先在官網上預訂

訂房網評價：8.6/10 agoda 地址：2260 Seragaki Aza, Onna-Son, 恩納, 沖繩本島, 日本, 904 0493 交通： 1、從那霸機場搭乘「芭蕉號」或「月桃號」至酒店門口下車，約100分鐘。 2、從那霸機場搭乘120號巴士至「萬座BEACH」站下車。 附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

喜來登沖繩聖瑪莉娜海濱度假村 被評選為最高AA等級的酒店，超美沙灘！

喜來登沖繩聖瑪莉娜海濱度假村位在沖繩中部西海岸恩納村，酒店所管理的沙灘還被日本環境省評為最高AA等級沙灘，渡假村有座面向海的美麗教堂，藍與白作為主基調，簡約浪漫，使許多新人在此舉行結婚典禮，更有許多遊客前來拍照。

喜來登沖繩聖瑪莉娜海濱度假村內部裝潢成現代簡約風，色系搭配熱帶的感覺，非常舒服～這裏的每一間房間都有獨立陽台能欣賞美麗的沖繩海景

小編告訴你：62歲以上的旅客不定期享有優惠，快上官網看看吧

訂房網評價：8.5/10 agoda 地址：66-1 Fuchaku, Onna-son, Kunigami-gun, 恩納, 沖繩本島, 日本, 904-0494 交通：從那霸機場搭乘「芭蕉號」至酒店門口下車，約85分鐘 附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

谷茶灣Rizzan海洋公園酒​店 超大私人海灘，CP值破表的海景酒店

谷茶灣Rizzan海洋公園酒店擁有全沖繩最大私人沙灘，全長大約800公尺，讓旅客可以漫步白色的沙灘上享受悠閒的生活步調。酒店還提供各種不同的水上設施，從浮潛到衝浪一應俱全。

谷茶灣Rizzan海洋公園酒店的房間內部走一個明亮簡約的風格，不論是有著遼闊景致的海景房或是綠意盎然的山景房都別有一番風味。白天玩水或參訪景點累了，回到舒適的房間就可以好好休息充電，也可以選擇酒店內的桑拿服務洗掉一身的疲倦唷。

小編告訴你：酒店提供多項海上遊樂項目，可事先在官網上預訂

訂房網評價：8.5/10 agoda 地址：日本〒904-0496 Okinawa Prefecture, Kunigami District, Onna, 字谷茶1496 交通：從那霸機場出發後沿國道58號線北上45公里，就在國道58號線旁 附近景點：琉球村、萬座毛、真榮田岬

附近景點

萬座毛

萬座毛附近有一條步道，可以清楚的看見壯觀如象頭般的岩石，另一邊則可以看到超美的海灣和沙灘，絕對是你拍照的好景點！

從沖繩蒙特利Spa度假酒店到萬座毛：沿著國道58號開車只需要12分鐘的車程。從ANA萬座海濱洲際酒店到萬座毛：沿著國道58號開車只需要5分鐘的車程。從喜來登沖繩聖瑪莉娜海濱度假村到萬座毛：沿著國道58號開車只需要12分鐘的距離。從谷茶灣Rizzan海洋公園酒店到萬座毛：沿著國道58號開車只需要15分鐘的距離。

萬座毛（makiko_10969@IG）

真榮田岬

這裏的水十分清澈，隨處都能看到不同顏色的魚，讓你置身在海底世界裡，是超人氣的浮潛地點！也可以前往附近的神祕洞窟「青洞」不僅欣賞神秘的藍色空間，也能享受浮潛的樂趣，是近期超受歡迎的活動。

從沖繩蒙特利Spa度假酒店到真榮田岬：走縣道6號和國道58號開車需要12分鐘。從ANA萬座海濱洲際酒店到真榮田岬：走縣道6號和國道58號開車需要24分鐘車程。從喜來登沖繩聖瑪莉娜海濱度假村到真榮田岬：走縣道6號和國道58號開車需要12分鐘。從谷茶灣Rizzan海洋公園酒店到真榮田岬：走縣道6號和國道58號開車需要13分鐘。

真榮田岬（deerndear4ever@IG）

【中部——北谷、美國村】北谷和美國村是沖繩中部最受歡迎的景點之一。美國村的最大標的物就是摩天輪，來到沖繩的朋友一定會跟這個摩天輪拍上幾張照片，同時這裡也有富有特色的街道跟餐廳還有逛不完的藥妝店！喜歡異國風情或是血拼的朋友們一定不會錯過這裡！北谷和美國村周邊也有許多不可錯過的沖繩海景酒店，讓旅客瘋狂購物之餘也可以被海景好好療癒。

沖繩北谷希爾頓度假酒店 步行即到人氣景點美國村的高級酒店

沖繩北谷希爾頓度假酒店位在濱海大道後方，直通美國村中心步行五分鐘。酒店內有現代化的商務服務還有休閑設施讓旅客體驗豪華住宿環境，大部分客房還設有私人陽臺，是美國村附近極佳的海景飯店選擇。從沖繩北谷希爾頓度假酒店私人陽台看出去就可以欣賞壯麗礁湖泳池和周圍花園美景。酒店將沖繩的色彩和氛圍與完美的呈現在房間內。浴室淋浴區設有可享受周圍美景的玻璃窗、淋浴間以及獨立浴缸。

小編偷偷說：選擇行政套房的話可享有行政Lounge全天提供咖啡、飲料，還有17:00~19:00的Happy hour 啤酒喝到飽！

訂房網評價：8.8/10 agoda 地址：Mihama, 北谷町 Nakagami District, 沖繩 904-0115日本 交通： 1、距那霸機場約45分鐘車程。從那霸機場出發，沿 Route 58 向北行駛，在 IHEI 交叉路口左轉。然后在第一個交通信號燈處右轉，沿平行于運河的 KUWAE HAMAGAWA 大街行駛 100 公尺。 2、從那霸機場搭乘坐 120 路巴士，在 Gun-byoinmae 下車，步行 10-15 分鐘。 附近景點：美國村、日落海灘、安良波海灘

沖繩海灘塔酒店 全沖繩最高的海濱酒店，海景全覽！

位在沖繩北谷一帶，堪稱全沖繩最高的海濱酒店。沖繩海灘塔酒店旁邊就是超有名的落日海灘，而且距離酒店不到十分鐘就能走到美國村呢！房間內有客廳及超大浴室，每間房都有大大的落地窗，不僅能看到美麗的海景，還能看到美國村的景致～沖繩海灘塔酒店貼心提供免費的奶粉和尿布，讓爸媽不用提著大包小包；酒店外也有小型的動物區，讓小朋友可以近距離與小動物互動，非常適合親子旅遊。

小編告訴你：如果早上起不來用早餐的朋友可以換成午餐喔！

訂房網評價：8.5/10 agoda 地址：8-6 Mihama Chatan-cho Nakagami-Gun, 北谷, 沖繩本島, 日本, 904-0115 交通： 1、從那霸機場搭乘利木津巴士至酒店門口下車，約50分鐘 2、從那霸機場搭120號巴士至「軍病院前」下車後，步行約7分鐘 附近景點：美國村、日落海灘、安良波海灘

Vessel Hotel Campana 附設海景展望浴場，一邊泡湯一邊觀海！

Vessel Hotel Campana Okinawa網路上評價超高，在沖繩中部地區是十分具有代表性的海景酒店。位在美國村和北谷公園旁，吃東西購物都非常方便，附近還有營業到24:00的AEON百貨，不怕晚上沒地方逛。酒店提供美味且多樣化的早餐，大廳設有免費的雪條和飲料供遊客品嘗，十分貼心。Vessel Hotel Campana Okinawa位於知名的日落沙灘旁，除了在房間可以欣賞窗外美景，也可以到10樓的公共浴場欣賞天空與海交織的動人景象，放鬆身心。

小編告訴你：酒店泳池位於頂樓，只有3月底到8月底開放

訂房網評價：8.9/10 agoda 地址：9-22, Mihama, Chatan-cho, Nakagami-gun,, 北谷, 沖繩本島, 日本, 904-0115 交通： 1、從那霸機場搭乘120號巴士至「軍病院前」站下車後，步行約10分鐘。 2、從那霸機場搭乘「花號」巴士至酒店門口下車，約1小時。 附近景點：美國村、日落海灘、安良波海灘

附近景點：

美國村

彷彿置身在美國西海岸，集合了眾多購物商店與美食餐廳，白天好拍、好逛又好買，若是晚上來到這裡，也可享受到另一種景致！

從沖繩北谷希爾頓度假酒店到美國村：步行只需要5分鐘。從沖繩海灘塔酒店到美國村：開車走國道58號及國道330號大約32分鐘。從Vessel Hotel Campana Okinawa到美國村：步行只需要7分鐘。

美國村（karenatsang@IG）

日落海灘

美國村逛累了，可以到附近的日落海灘來欣賞浪漫的夕陽！綿延的日落海灘，可以清楚的看到慢慢落下海平面的夕陽～是觀賞落日的超人氣景點！

從沖繩北谷希爾頓度假酒店到日落海灘：步行只需要5分鐘。從沖繩海灘塔酒店到日落海灘：開車走國道58號及國道330號大約32分鐘。從Vessel Hotel Campana Okinawa到日落海灘：步行只需要5分鐘

日落海灘（michellek_1221@IG）

安良波海灘

位在安浪波公園內，身受外國人愛戴，充滿異國氣氛。這裏的設施也非常完善，很適合帶小朋友前往遊玩！週末時還可以去逛逛附近的北谷跳蚤市場～

從沖繩北谷希爾頓度假酒店到安良波海灘：開車約8分鐘的距離。從沖繩海灘塔酒店到安良波海灘：開車走國道58號及國道330號大約29分鐘。從Vessel Hotel Campana Okinawa到安良波海灘：開車約7分鐘的距離。

安良波海灘（laura_faan@IG）

【中部-宜野灣】宜野灣是一個絕佳的放空度假地點，距離美國村不遠但是比起美國村更多了一份寧靜愜意。位於宜野灣的熱帶海灘，更是沖繩美景之一。許多人到此處戲水再悠閒地等待夕陽落下，看著晚霞的餘暉映在遼闊的大海上，形成一幅難忘的圖畫。

月亮海灣宜野灣酒店 超大超貼心的海景酒店，親子出遊首選！

月亮海灣宜野灣酒店位在宜野灣的中心地帶，走路3分鐘就可以到購物中心和沖繩當地人愛逛的UNION超市。月亮海灣宜野灣酒店離那霸僅20分鐘車程，但空間上卻比那霸市區的酒店還要寬敞許多。酒店對於親子旅遊超級友善，各種家電及孩童用品都能夠免費租借。這個絕佳的海景酒店在細節的體貼與用心對於親子一同出遊的旅客來說是一大福音！

小編告訴你：這裡連廚具全都可以借的到，一通電話就會送到門口。去附近超市購買食材然後就可以大顯廚藝吧！

訂房網評價：8.7/10 agoda 地址：558-8 Uchidomari, Ginowan, Okinawa Prefecture 901-2227日本 交通： 1、從那霸機場搭乘26號巴士開往宜野灣（510日元），在兼久原站下車，再步行5分鐘 2、從那霸機場開車約40分鐘 附近景點：宜野灣公園

【南部——瀨長島】瀨長島是現在沖繩非常熱門的景點之一，以白色調為主的房屋與藍色的天空相對應，讓人彷彿置身希臘一般，更重要的是在瀨長島可以眺望那霸空港的景致，為這個小島更增添了獨特性。

琉球溫泉瀨長島酒店 泡著龍神之湯與眺望那霸空港的雙重享受

琉球溫泉瀨長島酒店蓋在瀨長島的至高處，在房間內就可以一覽島嶼和大海的景色，此酒店能在眾多的沖繩海景酒店脫穎而出之處就是酒店內有溫泉龍神之湯，提供給旅客最高級舒適的泡湯環境。琉球溫泉瀨長島酒店的客房內有專用的露天風呂，海景房內可看到東海的眺望景色，而在機場景觀房，可以搭配美麗的夜空觀賞飛機起飛及降落。來到琉球溫泉瀨長島酒店可以享受最奢華的住宿體驗，也可以藉由天然的溫泉讓身心靈得到完全的放鬆。

小編告訴你：不入住的旅客也可以選擇付費享有龍神之湯的頂級享受

訂房網評價：8.7/10 agoda 地址：日本〒901-0233 沖縄県豊見城市 瀬長174−5 交通：從那霸機場開車約10分鐘。 附近景點：Outlet Mall ASHIBINAA、國際通

看了這麼多厲害的沖繩海景酒店，是不是也很想暢遊在藍天白雲、碧藍的大海中呀～依據你安排的行程和交通，挑一家你喜歡的海濱酒店，絕對能滿足你的期盼、豐富你的沖繩之旅！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【沖繩Top10海景飯店】沖繩最美飯店推薦】

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