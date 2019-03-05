【韓國手信】韓國超市購物攻略　盤點14款又平又好食派同事必備！

好不容易到韓國一趟，一定要把握所有好吃好玩的行程，其中必做的一件事就是去韓國超市採買啦！韓國超市琳琅滿目的商品讓人不知從何下手，沒關係，今天小編統整了韓國超市人氣必買商品、零食的參考價格、圖片、介紹，看完馬上有概念要買什麼！ （以下價格從樂天超市、Homeplus官網查詢，僅作參考，現場可能會有活動優惠！）、（1港元約等於142韓元）

文：Katrina.C（Tripresso旅遊咖編輯群）

韓國超市必買零食

情 朱古力批​（樂天超市官網）

情 朱古力批​

ORION朱古力批，是不是很常在韓劇看到呢？故事如果是生活、校園為題材的話，就可以常看見他的蹤跡，主角們把朱古力批疊在一起，插上蠟燭，就變成生日蛋糕啦！他也是韓國國民很喜愛的零食之一。在肚子餓的時候，來上一塊或飯後當甜點都是很適合的選擇呢！

＊參考價格：₩3,840/12個，約港幣27元

年糕夾心朱古力餅（樂天超市官網）

年糕夾心朱古力餅

韓國的零食龍頭，還有這個！年糕夾心朱古力餅！其實年糕跟麻糬一樣，只是翻譯上的不同。朱古力加上年糕之後，口感更加豐富，QQ的口感，配上朱古力的香跟甜，身為螞蟻的你一定會愛不釋手。

＊參考價格：₩3,580/10個，約港幣25元

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韓國超市必買飲料

KANU咖啡（樂天超市官網）

KANU咖啡

韓國人真的超喜歡喝咖啡，因此也有很多即溶咖啡的品牌，其中小編要推薦給大家孔劉Oppa代言的牌子「KANU」。聽過冷泡茶，是不是沒聽過冷泡咖啡！圖片上的口味就是KANU新推出的冰美式口味，放入咖啡、冰水、冰塊，夏天來上一杯，暑意全消！

＊參考價格：₩23,400/70入（附贈鋼杯），約港幣164元

柚子茶（樂天超市官網）

柚子茶

柚子茶可說是韓國代表的飲料之一，飯前開胃，飯後解膩，睡前助眠，夏天消暑，冬天暖身，一茶有多種效果，來到韓國就該帶一瓶回去，在家就能輕鬆喝到柚子茶，不用特別跑到咖啡廳，還可以自己調甜度不用怕太淡。

現在柚子茶也出了兩種包裝，罐裝跟分裝，罐裝就很適合放在家大家一起飲用，分裝就可以帶著，想喝就泡來喝，冷熱水都可以直接泡！柚子茶小編就沒有特別推薦品牌，在超市很常會有柚子茶試喝，可以在現場試喝，喜歡就帶回家。

＊參考價格：

罐裝：₩13,400/2瓶（1kg+1kg），約港幣94元

分裝：₩5,120/15包，約港幣36元

韓國超市必買即食麵

辛辣麵（樂天超市官網）

辛辣麵

韓國即食麵的代名詞，辛辣麵就不用小編再多說了吧！辛辣麵已經陪伴韓國人們30年的時間，隨著韓流的發展，辛辣麵幾乎全世界都可以買得到了，上次看到瑞士也買得到哦！雖然現在台灣也買得到辛辣麵，但價錢稍貴，一包可能要30-40元台幣，韓國一包不到20元台幣就可以買到！如果是辛辣麵的粉絲，可以帶個幾包回家，省省荷包。

＊參考價格：₩3,380/5包，約為港幣24元

辣雞麵（樂天超市官網）

辣雞麵

＃小編辣度排行：綠色炸醬＞黑色原味＞黃色芝士＞粉紅奶油

地獄般的辣度，讓人吃了就噴火的辣雞麵，前兩年開賣了原味，好吃到讓人辣到流淚，還是一口接一口停不下來！小編第一次吃的時候喝了三瓶牛奶才止辣，哭著也要吃完（是真的），喜歡吃辣、想挑戰自己的朋友，辣雞麵在等你！如果會害怕的話，建議可以先放一半的辣醬就好，再隨自己口味做調整。其實小編也是辣雞麵迷，有新口味就給他買回來吃，上面的排行是品嚐過做的辣度排行，給大家做參考。

＊參考價格：₩3,980/5包，約港幣28元

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韓國超市必買食物

泡菜（Gettyimages／視覺中國）

泡菜

說到韓國，怎麼可以忘記泡菜呢？雖然香港、台灣也有泡菜，但是韓國當地口味真的不太一樣！這裡小編沒有特別推薦的品牌，一般常見的品牌像是「宗家府泡菜」現在香港、台灣也買得到。建議大家可以到超市，像當地人一樣邊走邊試吃，挑選適合的口味帶回台灣、香港！跟超市的店員表明想帶回國，他會幫你完整的包裝好，不怕在行李裡爆掉哦！

海苔（Gettyimages／視覺中國）

海苔

在韓國，海苔也可以稱作紫菜，是韓國家裡一定會有的，熱騰騰的白飯，配上微鹹的海苔更讓人胃口大開！是不是覺得香港、台灣有海苔，為什麼去韓國買？韓國海苔跟香港、台灣不太一樣，更厚一點，更脆一點，可以買來嚐嚐看跟香港、台灣的有什麼不同～

＊參考價格：₩7,500/20包，約港幣53元

韓國必去超市

樂天超市 首爾車站店（韓國觀光公社）

樂天超市（首爾車站店）

想到韓國超市，大家最先聯想到的就是樂天超市吧，其實超市哪個分店販賣的商品、活動都差不多，推薦首爾車站店是因為交通方便！首爾車站位於仁川機場線上，所以只要在最後一天多留一點時間買，就可以現場整理好直接驅車前往機場，就不必在旅程中，大包小包的拿著這些戰利品，想到都累了吧，建議可以最後一、兩天再來採買即可！

營業時間：10:00~24:00 地址：首爾中區蓬萊洞2街 122 交通：地鐵首爾站 1號出口

Homeplus 合井站店（Homeplus 官網圖片）

Homeplus 合井站店

如果覺得樂天超市人太多，那麼可以考慮到Homeplus 合井店採買，合井站距離弘大只有一個地鐵站的距離，交通一樣方便，但人潮比較少，空間也較大，大家也不用怕會比較貴或買不到東西，販售的商品、價格、優惠活動都差不多！

營業時間：10:00～24:00 地址：首爾特别市麻浦區合井洞 490 交通：地鐵合井站 9號出口

以上就是旅遊咖小編為大家整理的韓國超市手信大賞。囊括了一系列必買商品、零食、即食麵等等，寫完都肚子餓了，想馬上飛到韓國給他通通都買回家，大家準備好空行李箱去韓國戰鬥吧！也幫小編買一份啊～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【韓國必買】韓國超市必買伴手禮大賞，零食、飲料、泡麵買到翻！」】