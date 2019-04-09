【日本機場】名古屋機場9月起新增保安服務費　離境就要繳費！

下半年打算去名古屋旅遊的朋友要注意了！日本中部國際機場早前宣布由2019年9月1日起，將向所有乘搭國際線的離境旅客徵收「客保安服務費」，以後去名古屋又要多付一筆錢了。

9月起新徵保安服務費

到訪日本中部的外國旅客按年漸增，為了強化機場保安，日本中部國際機場繼成田機場、關西機場及仙台國際機場後，宣布引入「旅客保安服務費」，並於9月1日起向所有乘搭國際線的離境旅客徵收340日圓（約24港元）的款項，大人小童均同價，費用將增至機票附加稅中。

（圖片來源：東洋経済）

6月前買機票免繳費！

假如在9月出發到名古屋，但又想省下這筆「旅客保安服務費」的話，可在6月前購買機票。6月1日起購買9月或以後的國際線離境機票，都會新增服務費至機票附加稅中。另外，中部國際機場保安檢查區為了引進新型保安檢查儀器，現正進行改裝維修，預計8月完工。機場內的全新第二航廈，預計會在9月20日啟用，故6月前購買9月或以後的機場，就可以省下「旅客保安服務費」，同時能享用最新的機場服務。

名古屋7大推薦景點

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