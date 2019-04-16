【泰國手信】必買泰國彩妝！USTAR 聯乘迪士尼小魚仙推超美彩妝

到泰國旅行除了會到BigC狂掃地道零食外，平靚正的彩妝也是女生搶購的手信清單之一。泰國開架彩妝品牌最近便與迪士尼聯乘推出超夢幻的美人魚主題化妝品，不只包裝吸睛，色系全部都好靚，美人魚粉絲別錯過啊！（圖片來源︰USTAR Cosmetics@Facebook）

這次小魚仙Ariel彩妝系列包括了多款化妝品，總有一款用得到！

全部$50港紙有交易！

泰國開架品牌 USTAR Cosmetics 為慶祝經典迪士尼動畫踏入 30 週年，以小魚仙公主Ariel為主角設計了一系列彩妝。這次總共推出 4 款超夢幻的化妝品，包括粉餅、眼影胭脂組、唇部產品以及眼線筆，質素看起來更與日本推出的差不多呢！整個彩妝系列以「Power Pearl of the Sea」為主題，將小清新風的水彩 Ariel印在包裝上，吸睛度滿分！

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包裝精美又有質感，重點是價錢相當便宜，小美人魚Ariel的粉絲怎能錯過呢！

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