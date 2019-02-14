【泰國商場】曼谷新商場The Market開幕　1200間商戶 地點方便　

曼谷又有新去處！眾所周知，到曼谷旅行的活動離不開逛商場和夜市。如果已經逛厭了各大型商場的話，大家熟悉的Chit Lom站一區今日（14/2）會有新商場—The Market開幕，率先看看有甚麼賣點吧！

曼谷新商場The Market今日開幕，遊客又多一個好去處！（圖片來源︰The Market Bangkok）

地點方便 鄰近BTS Chit Lom站

這個新商場The Market Bangkok位於遊客必到的Chit Lom區，旁邊就是港人最愛去掃貨的Big C超市、水門市場、水門海南雞飯亦就在附近，仲有對面的Central World大商場等，隨住新商場開幕，令這區更加熱鬧！大家只要一出BTS Chit Lom站，步行約10分鐘便到；如打算逛完Central World再逛這個新商場，可以沿新天橋過對面，不怕日曬雨淋，方便又舒服。

施工多年的The Market終於開幕，地點十分便利易去。（圖片來源︰themarketbangkok@IG）

店舖多達1,200間

The Market Bangkok樓高6層，店舖多達1,200間，主打時尚創意。除了一些知名的連鎖餐廳、國際品牌、家居用品以及精品手作外，這裏還會陸續引入泰國不同的特色市集商品。例如「Chatuchak商品區」，販賣100多家翟道翟市集中的人氣商品，相當創新，可以說是曼谷最新的潮流集合地。商場還會不定期舉辦主題活動、遊客獨享優惠以及促銷等，十分豐富。

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開放式的購物空間讓客人逛得輕鬆舒服。（圖片來源︰themarketbangkok@IG）

+ 3 + 2

The Market Bangkok 地址︰111 Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330 電話︰+66 (0)2 209 5555 營業時間︰10am - 10pm 官網︰http://www.themarketbangkok.com

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