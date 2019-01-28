【泰國夜市】曼谷水門市場新開夜市　泰貨批發、小食檔、按摩店

眾所周知，曼谷的夜市跟台灣的一樣精彩，到泰國如果不逛一下怎算去過旅行呢！特別是曼谷，愈開愈多不同類型的夜市，包括文青風的JJ GREEN、復古風的THE CAMP、地道的Talad Neon等。最近又有新夜市登場，正正位於熱鬧的水門市場，遊客又多個選擇了！

P15 Market 位於熱鬧的Central World商圈一帶，鄰近各大商場及旅遊景點。（圖片來源︰P15 Market@IG）

地點超方便 鄰近各大商場

看中Central World商圈一帶的人流，選址在水門市場中心的P15 Market，於去年12月25日開幕並進行試業，吸引不少當地人到場體驗新夜市的魅力。P15 夜市位置便利，最適合遊客在附近逛完街再前往享用美食或繼續掃貨，能夠滿足到情侶、朋友或一家大小。

各式各樣的商戶能滿足民眾及遊客的不同需要！（圖片來源︰P15 Market@IG）

按圖輯看更多夜市檔攤▼

+ 4 + 3 + 2

50間店 集吃喝玩樂於一身

P15 Market 原本是工地空間，重新規劃改建成佔地約2,800平方呎，共有50個車位，可容納約50間店鋪的夜市。包括餐廳、酒店、按摩店、健身房、KTV、美容美髮、露天酒吧和專賣泰國產品的店鋪，務求滿足不同喜好的消費者。

統籌P15 Market市場規劃的李小姐表示︰「商場和商品以多元化取勝，絕無膺品，而且價格更為合理優惠。同時還有泰菜、中菜、越南料理、台灣珍珠奶茶等國際化美食。」（圖片來源︰P15 Market@IG）

P15 Market內還有一家備有80間客房的酒店。（圖片來源︰P15 Market@IG）

2月中全面開業

雖然只是試營運，但目前店鋪招商已達8成，其餘相關設施預計在農曆新年後全部完工。

美食區在試運期間已相當熱鬧！（圖片來源︰P15 Market@IG）