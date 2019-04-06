【韓國夜蒲】首爾酒鬼抵飲攻略：七間人氣酒吧　HKD150無限續飲！

韓國人喜歡喝酒的程度超乎想像，韓國人工作以外的消閒及減壓節目，平常下班後的娛樂就是要去酒吧飲酒了！ 如果身為酒鬼的你希望找個地方吃飽飲醉；或者你想週末和朋友飲通宵的話， 以下就來介紹一下首爾七間無限續飲的韓國酒吧 ， 不但質素不錯，更全部150蚊港紙有找！要去韓國酒吧玩？輕鬆！

1. 오그랑

這是一間性價比很高的餐廳，不但提供超過20種酒水及下酒菜，更有燒肉、湯鍋、炸物、傳統小菜等。一人也只需要16000韓幣（約港幣111元）就可以吃到飽飽的，而且味道都很不錯。

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地址：首爾特別市松坡區蠶室洞192-10 （ 서울특별시 송파구 잠실동 192-10 ） 交通：地鐵2號線잠실새내站4號出口

2. 무사 이자카야

韓國人工作後，都喜歡到這間內部裝修是日式居酒屋的酒吧。不但提供各種日式小吃，一人亦僅需9800韓幣（約港幣68元），就包無限續清酒、燒酒及啤酒！

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地址：首爾特別市西大門區滄川洞52-77（ 서울특별시 서대문구 창천동 52-77 ） 交通：地鐵2號線新村站1號出口

3. 느린마을 양조장

這間酒屋裝修很有格調，可以看到餐廳裡面的釀酒缸。自家釀製的米酒味道特別香醇，更有不同味道，而且只要1萬韓幣（約港幣69元）就可以任喝了！

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地址：首爾特別市麻浦區西橋洞355-1 （ 서울특별시 마포구 서교동 355-1 ） 交通：地鐵2號線弘大入口站9號出口

4. 고기불패

這間很有名的任吃燒肉店，提供多款肉類，全部大大件都只需12900韓幣（約港幣89元）！ 再加多4900韓幣（約港幣34元）的話，就可以任飲13種燒酒和啤酒，幾時都話燒酒同燒肉是最好的朋友啊！

地址：首爾市麻浦區西橋洞407-12 二樓 （ 서울특별시 마포구 서교동 407-12 2층 ） 交通：地鐵6號線上水站1號出口

5. 히츠지야

精緻的日式居酒屋提供特色的火爐燒羊排， 味道超贊之餘對身體也很好哦！ 15000韓幣（約港幣104元）就可以在90分鐘內盡情地吃吃喝喝啦！

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地址：首爾特別市麻浦區西橋洞395-36 （ 서울특별시 마포구 서교동 395-36 ） 交通：地鐵2號線 ／ 6號線合井站5號線

6. 왓더펍

餐廳很有氣氛氛，適合有格調的你。除了啤酒和燒酒，這裡的紅酒也是無限喝的！僅需要13000韓幣（約港幣90元）就可以喝到天荒地老啦！

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地址：首爾特別市冠岳區新林洞1638-20地下一層 （ 서울특별시 관악구 신림동 1638-20 지하1층 ） 交通：地鐵2號線新林站3號出口

7. 사계진미숯불닭갈비

很出名的任吃燒雞排店，只要13500韓幣就可以任吃不同口味的燒雞排，加5000韓幣（約港幣35元），就連酒水也可以任飲！

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地址：首爾特別市麻浦區西橋洞332-22（ 서울특별시 마포구 서교동 332-22 ） 交通：地鐵2號線弘大入口站8號出口

【本文獲「KKday」授權轉載。】

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