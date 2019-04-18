【大阪環球影城】USJ最新酒店11月開幕　760間客房、行1分鐘到USJ

遊客到大阪，其中一處最愛必到日本環球影城，如果Fans想率先入USJ玩盡刺激機動遊戲，最好是入住隔離的USJ官方酒店！而日本USJ史上最多客房的酒店「LIBER HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」將會在19年11月開幕，這間官方旗下的第8間酒店有多達760間客房，想入住的話最快可以在4月19日上網預約喇！

最大規模官方酒店 只需 1分鐘行到 USJ

這間「LIBER HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN」新酒店是USJ旗下第8間官方酒店，取名「LIBER」是希望客人住得舒適，感到自由自在。而這間酒店亦是USJ旗下最大規模的官方酒店，一共有14樓層，共760間客房，包括2間豪華Suite套房、18間Luxury豪華雙床房、標準客房390間等等。

而酒店房間設計走高雅及女性化路線，所以房間設計以白色、水間燈等用色為主，令客人住進房間有簡潔、乾淨的都市感覺。而酒店位置就正正緊貼USJ樂園旁邊，只需要1分鐘就可以行入 USJ，好方便呀！

標準客房共有390間，以淺藍色及白色為設計主要用色，走優雅簡潔的Lady路線。（圖片來源：LIBER_HOTEL）

酒店就位於USJ美國小鎮旁邊，目測1分鐘可以步行到USJ。（圖片來源：LIBER_HOTEL@twitter）

設天然浴場、桑拿房紓緩遊玩者疲勞

需知道客人在 USJ分分鐘排足成日隊，而酒店3樓就設有天然浴場及桑拿房，更從水地下約1000米抽取天然泉水輸送到浴池，讓客人驅除疲累！另外酒店又有數間西餐、日本菜餐廳，喜歡不同類型美食的客人也有很多選擇！

按下圖看更多酒店房間相片：

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LIBER HOTEL AT UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 地址：大阪府大阪市此花区桜島1-511 電話：+81-06-6462-3333 預約客房日期：2019年4月19日起 酒店開業日期：2019年11月13日

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