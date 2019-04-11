【旅遊注意】美國務院列35個高綁架風險國家！大馬菲律賓也上榜

美國國務院宣布，已更新35個國家的旅行公告，並提供新指標，顯示遭綁架和被劫持為人質的風險。港人較熟知的東南亞國家馬來西亞及菲律賓也有上榜。

霍士新聞報道，美國遊客金柏莉．恩迪柯特（Kimberly Sue Endicott）及其導遊在烏干達伊麗莎白女王國家公園遭綁架，被安全部隊救出幾天後，國務院宣布此事。

國務院9日說，包括烏干達在內的高威脅國家，現將標註「K」字，以便「更清楚地向美國公民展示世界各地罪犯和恐怖分子綁架和劫持人質的風險」。

多個國家的旅行公告已更新，標註「K」字的國家包括：阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、孟加拉、布吉納法索、喀麥隆、中非共和國、哥倫比亞、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、海地、伊朗、伊拉克、肯尼亞、黎巴嫩、利比亞、馬來西亞、馬里、墨西哥、尼日爾、尼日利亞、巴基斯坦、巴布亞新畿內亞、菲律賓、俄羅斯、索馬里、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、千里達和多巴哥、土耳其、烏干達、烏克蘭（俄羅斯控制的烏克蘭東部）、委內瑞拉和也門。

烏干達旅遊局和烏干達警方透露，恩迪柯特和她的導遊上周在駕車遊覽時，被一群持槍歹徒綁架。警方說，另外四人同時被帶走，但當恩迪柯特和她的司機被帶離公園時，他們被釋放。國務院發言人說：「我們知道有報道稱，被劫持為人質的一名美國公民於4月7日被烏干達安全人員救出。考慮到隱私問題，此刻我們不會作進一步評論。」

延伸閱讀：

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁