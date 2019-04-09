【希臘旅遊】悲慘驢烈日載癡肥遊客上落　英組織推愛護驢仔短片

「騎驢仔」近年成為具爭議的遊客體驗活動，去年10月希臘政府終於立法禁止體重達100KG以上的遊客騎驢遊玩，為了令全球遊客關注驢仔苦況，英國動保組織The Donkey Sanctuary最近推出短片，呼籲遊客將心比己，向驢仔騎載遊客這項體驗活動說不。

旅遊勝地利用驢仔作招徠

除了希臘聖托里尼島有騎驢仔體驗，新疆、秘魯馬丘比丘等旅遊勝地，也會以騎驢仔作招徠，吸引遊客僱用驢仔代步。不過受僱用的驢仔，生存環境卻十分苛刻，甚至遭受地獄待遇，而遊客在觀光玩樂的過程中，就可能不自覺成為幕後幫兇。有見及此，英國動物保護組織「The Donkey Sanctuary」近日推出教育短片「In Their Hooves」，教導大家如何辦識驢仔正在受苦，提高遊客對動物健康的認識。

按下圖看驢仔有幾陰功：

如果你自問是位愛護動物的遊客，可參考以下幾點！ （圖片來源：YouTube截圖）

如果你自問是位愛護動物的遊客，可參考以下幾點！ （圖片來源：YouTube截圖）

+ 3 + 2

旺季1200遊客湧上島 過細驢鞍刮背致皮開肉綻​

聖托里尼島的地形陡峭，除了徒步上落就要靠驢子當交通工具，也因此造就了載客登山的商機。根據《英國郵報》報道，驢仔在旺季幾乎每天都要爬上500多級石梯4、5趟，接載遊客前往愛琴海白色小屋。長時間工作、沒有足夠休息時間、食物與水，甚至安裝不合尺寸的驢鞍，都令背部負重的驢仔刮致皮開肉綻，加上癡肥遊客越來越多，令驢仔情況雪上加霜。

大量來自英、美、俄的「重量級」體重遊客，在夏天不願步行上石級，選擇騎驢子上白色小屋，結果危害了驢子健康，令牠們缺水缺休息下捱至「五勞七傷」。（圖片來源：Caters News Agency）

島上驢子戴上不合身的騎鞍，每天上落數千梯級而負重太多，導致背部皮開肉綻。（圖片來源：Caters News Agency）

希臘政府終立法 禁體重100公斤以上遊客騎驢

近年多個動物保育團體關注驢仔健康狀況，促使政府關注，希臘政府早前立法通過，禁止當地驢仔負載超過牠本身體重1/5的遊客，或是體重達100公斤以上的客人！法例還要求驢仔主人要給予動物適合的生活環境，如足夠的食物與食水、衛生程度等，若驢仔健康狀況不佳，則不能載客。動保團體如英國非營利組織「驢庇護所」（The Donkey Sanctuary）、動物權利組織（Peta）等，希望世界能以人道和公平的方式對待驢仔，甚至能停止驢仔騎載遊客這項體驗活動。

按下圖看更多希臘驢子的慘況：

+ 4 + 3 + 2

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁