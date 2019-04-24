【日本禁煙】東京實施最嚴禁煙規定：公共場所全面禁煙！

日本將在2020年舉辦東京奧運，為配合國際奧委會的「無煙奧運」概念，日本當局有意加強禁煙，實施「史上最嚴厲禁煙規定」，除了東京奧運主場館外，現時東京所有公共場所、大部分食肆全面禁煙，更有企業配合政策，禁止員工上班時間吸煙，獲得很多非吸煙市民的支持。

煙民求職有機會受阻

據《朝日新聞》所指，日本政府計劃在2020年東京奧運會前營造一個健康、整潔、現代的東京，打算把日本吸煙率從現在的17.7%降低至12%。

近日東京政府與企業合作推行「最嚴禁煙規定」，日本SoftBank公司率先實施禁煙規定，禁止員工在上班時間吸煙，即使是與客戶應酬期間亦不准吸煙。亦有企業決定由明年開始一概不錄用吸煙人士，相信煙民日後求職會比現時更難了。

日本SoftBank公司率先實施禁煙規定。（圖片來源：FNN）

大部分食肆都取消吸煙席

為響應政府政策，日本全國大部分食肆取消店內的吸煙席，當中包括大型連鎖食店薩莉亞、KFC等等，KFC更早於去年12月開始全面禁煙化，取消了逾1,140間店舖的禁煙席。此外，店舖在禁煙區放置煙灰缸之類的吸煙設備，將會被罰款50萬日圓，相信日本餐廳全面禁煙的情況指日可待。

薩莉亞是日本大型連鎖餐廳，以家庭為目標客群，在香港也有分店。

東京街頭禁「火車頭」

目前東京都內的學校、醫院及行政機關已全面實施禁煙，幼兒園、中小學外亦嚴禁設立吸煙區。而東京街頭除了指定的吸煙區外，其餘地方都不可吸煙，違例者罰款最高可達30萬日圓！吸煙人士如果去日本旅遊，記得要在吸煙區內吸煙，切勿以身試法啊！

（圖片來源：千代田區區役所）

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