【日本便利店】LAWSON推炸雞放題！期間限定1,000日圓任食炸雞！

每次去日本旅行，都一定要去品嚐一下當地便利店的美食，因為日本的便利店與香港的不同，會提供很多熟食，而且質素很好、超好吃，當中LAWSON的「炸雞君」更是必食的便利店小食！最近LAWSON為了慶祝「炸雞君」發售33週年，在東京開了炸雞專門店「炸雞君BAR」，還有隱藏菜單，喜歡吃LAWSON炸雞的朋友一定要試啊！

4月15日是LAWSON「炸雞君」的生日，今年LAWSON決定「搞大佢」，在澀谷開設期間限定的炸雞店！（圖片來源：akiko_lawson@twitter）

LAWSON東京開炸雞專門店

喜歡吃LAWSON炸雞的朋友，機會來了！適逢「炸雞君」今年33歲，LAWSON就在東京澀谷的東急百貨店，開設為期約三星期的炸雞專門店「炸雞君BAR」（からあげクンBAR ），店內除了LAWSON常賣的原味、辣味和芝士三種口味外，還可以吃到平成時期最受歡迎的兩種期間限定口味，以及新研製的兩款「令和」口味，這幾款口味現時在LAWSON可是吃不到的，千萬不要錯過啊！

▼按圖看「炸雞君BAR」餐單及環境

LAWSON通常賣的「炸雞君」有原味、辣味和芝士三種口味，而新開的炸雞店就可以吃到更多限定口味，絕對不能錯過！（圖片來源：akiko_lawson@twitter）

+ 10 + 9 + 8

隱藏菜單—炸雞君放題

除了LAWSON新研製限定口味「炸雞君」和以「炸雞君」製成的料理外，還有個隱藏菜單，就是1個小時內任食「炸雞君」！雖然1,000日圓這個價錢不算吸引，但對喜歡吃LAWSON炸雞的朋友而言就非常吸引了！暫時日本網友最多可以吃到50塊，大家有機會也去挑戰一下吧！

店內的隱藏菜單就是炸雞放題，有興趣的人記得帶朋友一起去挑戰啊！（圖片來源：akiko_lawson@twitter）

炸雞君BAR（からあげクンBAR） 地址：〒150-8019東京都渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店渋谷・本店 屋上特設スペース 日期：2019年4月15日～5月6日 營業時間：星期一至五：17:00～22:00／星期六、日及公眾假期：12:00～18:00

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