【日本自由行】日本15大最受遊客歡迎景點　第1位你去過打卡未？

日本各個道都府縣都有絕美的觀光景點，但要去齊絕非易事。早前TripAdvisor就統計了2018年日本最受遊客歡迎的景點，除了港人熱愛的東京、大阪景點外，還有很多近郊的景點上榜！以下15個日本景點，你又去過幾個呢？

01. 伏見稻荷大社｜京都

伏見稻荷大社可說是旅遊到京都必去的景點，社內的「千本鳥居」更是熱門的打卡位！去過日本旅行的朋友可能都會發現，除了京都以外的地方都會看到稻荷神社。當然那些並不是「A貨」，因為全日本其實約有3萬座稻荷神社，當中以京都的伏見稻荷大社為總本宮。

伏見稻荷大社的面積非常廣，更有大部分社域延伸至身後的稻荷山，所以旅客們除了「千本鳥居」朝勝外，亦有不少專程到此處登山的旅客。

很多旅客都會換上和服，再到伏見稻荷大社的「千本鳥居」拍照打卡。（圖片來源： shutterstock）

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02. 廣島和平紀念資料館｜廣島

即使是沒有經驗過戰爭的一代，都會深深明白到和平得來並不容易。第二次世界大戰期間，美軍在廣島和長崎投下了世界第一顆原子彈，廣島整個城市幾乎化為廢墟，奪走了無數寶貴的生命，不過亦因此日本宣布無條件投降，隨即結束了二戰的亞洲戰線。

廣島和平紀念資料館收集了原爆受害者的遺物，以及原爆所造成之慘狀的照片和資料，把這個歷史慘劇展示於民眾，同時介紹廣島遭受原爆前後的發展歷程和核武器時代的發展現狀等，以歷史讓民眾好好珍惜現有的和平。

為了表達反核武訊息，以及和平的理想所建成，館內詳細展出了當時的受災狀況和罹難者的遺物等。（圖片來源：explorehiroshima@fb）

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03. 嚴島神社｜廣島

廣島的嚴島神社是日本國內的世界文化遺產之一，神社內的「海上大鳥居」更是廣島地標，每當潮漲時，海水就會覆蓋著大鳥居的柱身，看起來好像鳥居浮在海上一樣；而潮退的時候還可走到大鳥居下近距離觀賞，無論潮漲潮落景色都絢麗動人，是遊客飛廣島必訪的景點。

▼按圖查看第3 ~ 15位最受遊客歡迎景點

很多遊客都覺得見過「海上大鳥居」才算到過嚴島神社呢！（圖片來源：スピリチュアリズム）

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