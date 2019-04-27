【澳門旅遊】呃Like必到戀愛巷、福隆新街……仲有3大IG打卡點！

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五月又有公眾假期！想要快速逃離一下香港的話，不妨到鄰近的澳門走一趟，既有小旅行的感覺、又不會讓你花費太多。近年澳門的粉紅色情人巷早已變得街知巷聞，想在這裡之外發掘更多打卡熱點？不妨看看這些地方：

1. 戀愛巷

戀愛巷是位於大三巴旁的一條小巷，雖然只是一條短短小巷，但卻因為色彩繽紛而吸引了不少人前往打卡拍照。粉色系的牆面和石頭鋪成的小路，令整個場景都十分好看。

地址：澳門戀愛巷13號

2. 福隆新街

有別於我們印象中的澳門街景，這條街的裝潢並不是粉嫩顏色配以歐式風情，而是近似中國風情的老街氛圍，再加上以紅白二色作為主調，看起來還真的不像是平日所看到的澳門呢！

地址：澳門福隆新街

點擊圖片看其餘3大IG打卡點！

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澳門的景點五彩繽紛，絕對適合想要到處打卡留念的你！既有歐洲葡萄牙式的建築也有古老的中式建築，巧妙融合中西式文化，這就是澳門吸引之處！還不趁著4、5月的小假期，到澳門走一趟？

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【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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