【東京自由行】6層高！原宿Tiffany概念店　設品牌夢幻藍色小食

深受女士歡迎的珠寶名牌Tiffany，品牌精緻飾物以至夢幻Tiffany Blue包裝，都迷倒一眾老中青女生！近日，品牌更於原宿開設6層樓高概念店「Tiffany@CatStreet」，概念店用上全新設計的可愛貓貓Logo，加上頂樓更設有品牌在日本的首家咖啡店，難怪開幕後即出現超長人龍！

親民價食名牌小食

於上周開幕的「Tiffany@CatStreet」預計開業3年，全店以少女最愛的夢幻Tiffany Blue顏色為設計主調，fans一定心花怒放！概念店另一注目位必數頂樓cafe，話說柯德莉夏萍在電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's） 中，就曾在Tiffany櫥窗前飲咖啡食早餐，而今次概念店設立cafe，真正讓顧客坐定定食Tiffany早餐，夠晒噱頭！

店內不論餐桌及餐具都以Tiffany Blue為主題顏色，食物方面，主要提供輕食如牛角度、熱狗及芝士蛋糕，當然唔少得Tiffany Blue冬甩及曲奇，前者僅350円，即25蚊港紙食到，價錢親民！

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概念店注目位必數頂樓cafe，加上價錢相宜，打卡一流！（圖片來源：prtimes）

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超好買！Tiffany手袋、限定版首飾

食飽飽當然要shopping，樓高6層的概念店提供不同的產品及服務，顧客可以自由試戴珠寶，試到啱先埋單！概念店當然唔少得限定項鍊，除了原宿店特有的可愛貓咪logo，其中兩款還做成鑰匙形狀鍊墜，純銀版29,500 円（約港幣2,073)，18K玫瑰金則售 106,000円(約港幣7,450)。除了限定版飾物外，鋪頭亦推出多款實用產品如證件套、卡片套、環保袋等等，品牌fans保證破產！概念店另一特別之處還設有「MAKE IT MY TIFFANY」個性化服務，即在購買的首飾刻上原創印章，極具紀念價值！

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概念店不乏打卡位，Tiffany Blue東京櫻花圖案就經已有排影！（圖片來源：prtimes）

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地址：東京都涉谷區神宮前6-14-5 營業時間：11:00am-7:00pm 網址：www.tiffany.co.jp/jewelry-stores/cat-street/

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