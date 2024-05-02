深圳水上樂園3大推介　水滑梯／人造浪／兒童免費　最平33元任玩

深圳水上樂園｜暑假好去處｜深圳好去處｜夏天想去戶外同陽光玩遊戲？原來深圳都有好多水上樂園，又大又多好玩設施，包括人造浪、彩虹滑梯、人造粉紅沙灘等等。下文推介3大深圳水上樂園，當中包括必玩水上設施、門票、交通等資訊，炎炎夏日好去處必去！



炎炎夏日可以去深圳水上樂園玩樂消暑！（星高度雲裏夢想樂園微信公眾號）

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深圳水上樂園【1】歡樂谷瑪雅水公園——小童長者免費入場

這個水上樂園以瑪雅文明主題來包裝及設計，曾獲世界水公園協會（WWA）頒發行業創新獎，更是深圳市內第一個水公園。園內有6大戲水娛樂項目，包括羽蛇神環、彩虹賽道、瑪雅水寨、太陽迷旋等等，整個水公園有2,000平方米大，是適合一定大小合家歡的戲水天堂！身高1.2米小童或70歲及以上長者可免費入場，但必須有家長陪同。

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歡樂谷瑪雅水公園

地址：深圳市南山區僑城西街1號歡樂谷

交通：深圳地鐵1、2號線世界之窗站A出口步行3分鐘

門票：成人港幣140元；身高1.2米至1.5米兒童、60歲至69歲長者港幣108元👉快人一步，即搶水上樂園門票優惠

深圳水上樂園【2】星高度夢想水世界——粉紅水樂園滿滿少女心

位於龍崗坂田的星高度夢想水世界，擁有30,000平方米的超大場地的夢幻粉紅系主題水上樂園，未開始玩水已經可以不停打卡！3大主題場景包括火烈鳥之森、遇見海豚灣、獨角獸城堡，編織粉紅童話夢，讓每位遊客都能童心滿滿。 喜愛刺激的你，不能錯過高速滑道、彩虹滑梯、造浪池、芭比風粉紅沙灘，晚上還有歡樂派對和精彩演出，由朝玩到晚！

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星高度夢想水世界

地址：深圳龍崗坂田街道發達路雲裏夢想樂園

交通：深圳地鐵5號線坂田鐵站D出口步行約200米

門票：原價人民幣129元；抖音優惠次數卡（可多人使用）平均入場一次只需人民幣33元

深圳水上樂園【3】中信金沙灣水世界——360度刺激旋轉滑道

中信金沙灣水世界位於深圳市大鵬新區金沙灣畔，是集激爽遊樂和精彩演藝於一體的大型綜合水上互動娛樂中心。水世界必玩的設施是「挑戰龍卷風」，玩家在扭曲盤旋的滑道，來回震盪、拋至高點，並在大喇叭裂口處俯瞰海天絶美全景；然後在鋸齒巨碗邊緣急速旋轉數圈，讓人心跳加速！

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另一必玩項目「海灣水寨」是360度盤旋蜿蜒的組合滑道，有10條滑道、300多個噴水設施，從跌宕起伏的競速滑道一沖而下，最後被巨型桶的水花澆透全身！還有更多好玩刺激水上設施，一定要去！

深圳中信金沙灣水世界

地址：深圳市龍崗區金沙西路92號

交通：經蓮塘口岸，在蓮塘口岸站（C出口）下車，轉「E11路」到「大鵬中心站」下車，再轉「B983路」到「金沙灣站」下，步行可達；或在蓮塘口岸叫車，大約港幣120元至150元。

開園時間：5月25日至10月7日

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