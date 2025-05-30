深圳水上樂園4大推介　水滑梯／人造浪／兒童免費　最平¥49任玩

深圳水上樂園｜暑假好去處｜深圳好去處｜夏天想去戶外同陽光玩遊戲？原來深圳都有好多水上樂園，又大又多好玩設施，包括人造浪、彩虹滑梯、人造粉紅沙灘等等。下文推介4大深圳水上樂園，當中包括必玩水上設施、門票、交通等資訊，炎炎夏日好去處必去！



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炎炎夏日可以去深圳水上樂園玩樂消暑！（星高度雲裏夢想樂園微信公眾號）

深圳水上樂園【1】歡樂谷瑪雅水公園——小童長者免費入場

這個水上樂園以瑪雅文明主題來包裝及設計，曾獲世界水公園協會（WWA）頒發行業創新獎，更是深圳市內第一個水公園。公園鄰近世界之窗，在深圳灣口岸過關後僅需15分鐘地鐵車程就可到達，位置方便。

園內有6大戲水娛樂項目，包括羽蛇神環、彩虹賽道、瑪雅水寨、太陽迷旋等等，整個水公園有2,000平方米大，是適合一定大小合家歡的戲水天堂！網民提醒，場內設有更衣室、吹風機、淋浴區等，並建議自備防水手機袋及拖鞋，而儲物櫃需另外付費租借。門票方面，成人全日票¥228（含陸園+水公園），夜場票¥149（17:00入場），兒童或長者票¥130，1.2公尺以下兒童免費。

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歡樂谷瑪雅水公園

地址：深圳市南山區僑城西街1號歡樂谷

交通：深圳地鐵1、2號線世界之窗站A出口步行3分鐘

門票：成人全日票¥228（含陸園+水公園），夜場票¥149（17:00入場），兒童或長者票¥130，1.2公尺以下兒童免費

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深圳水上樂園【2】雲裡夢想水世界——粉紅水樂園滿滿少女心

位於龍崗坂田的雲裡夢想水世界，擁有30,000平方米的超大場地的夢幻粉紅系主題水上樂園，未開始玩水已經可以不停打卡！3大主題場景包括火烈鳥之森、遇見海豚灣、獨角獸城堡，編織粉紅童話夢，讓每位遊客都能童心滿滿。 喜愛刺激的你，不能錯過高速滑道、彩虹滑梯、造浪池、芭比風粉紅沙灘，晚上還有歡樂派對和精彩演出，由朝玩到晚！

門票方面，成人票¥89起，1.4米內兒童¥49起，1米以下免費，16:30後入場夜場票¥49起，價格超抵。至於交通，乘坐深圳地鐵5號線至坂田站即可到達，從福田口岸前往只需35分鐘。園內提供30元儲物櫃租用，建議自備防水手機袋和拖鞋。

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星高度夢想水世界

地址：深圳龍崗坂田街道發達路雲裏夢想樂園

交通：深圳地鐵5號線坂田鐵站D出口步行約200米

門票：成人票¥89起，1.4米內兒童¥49起，1米以下免費，16:30後入場夜場票¥49起



深圳水上樂園【3】中信金沙灣水世界——360度刺激旋轉滑道

中信金沙灣水世界位於深圳市大鵬新區金沙灣畔，是集激爽遊樂和精彩演藝於一體的大型綜合水上互動娛樂中心。水世界必玩的設施是「挑戰龍卷風」，玩家在扭曲盤旋的滑道，來回震盪、拋至高點，並在大喇叭裂口處俯瞰海天絶美全景；然後在鋸齒巨碗邊緣急速旋轉數圈，讓人心跳加速！樂園內設有冷水淋浴間和租借儲物櫃，小格¥30、大格¥40。樂園周邊更有免費鵬飛公園和金沙灣沙灘，沙灘可觀賞到超美日落，充滿度假氛圍！

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另一必玩項目「海灣水寨」是360度盤旋蜿蜒的組合滑道，有10條滑道、300多個噴水設施，從跌宕起伏的競速滑道一沖而下，最後被巨型桶的水花澆透全身！還有更多好玩刺激水上設施，一定要去！

深圳中信金沙灣水世界

地址：深圳市龍崗區金沙西路92號

交通：經蓮塘口岸，在蓮塘口岸站（C出口）下車，轉「E11路」到「大鵬中心站」下車，再轉「B983路」到「金沙灣站」下，步行可達；或在蓮塘口岸叫車，大約港幣120元至150元。



深圳水上樂園【4】世界之窗侏羅紀水世界——最平¥110睇埋煙花

侏羅紀水世界位於世界之窗景區內，同樣就近深圳灣口岸，交通方便。水上樂園門票亦包含在世界之窗門票內，成人票¥220，兒童票¥110，夜場票¥120（17:00後入場），可以同遊景區內各個世界著名地標裝飾、各式機動遊戲和晚上小型煙花匯演，適合安排一日遊。

侏羅紀水世界顧名思義以恐龍作為主題，有恐龍滑道、小恐龍戲水池、互動性強的恐龍禦水訓練營和趣味造浪池等特色項目，整體設施比較適合兒童。值得留意，園內更衣室空間有限，亦建議自備拖鞋。

世界之窗侏羅紀水世界

地址：深圳市南山區深南大道9037號（世界之窗景區內）

營業時間：09:00-22:30

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫至「世界之窗站」J出口，步行約3分鐘即可到達。



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