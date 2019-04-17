【東京美食】原宿搵食地圖！11間人氣餐廳：鬆餅、龍蝦包、炸牛排

原宿是美食、購物、潮流文化的聚集地，不管是高級品牌的、次文化的、個性小店等等，就像文化熔爐般彼此和諧的共存於此。上次與大家分享了原宿的一日遊散策，今天要來分享幾間原宿的必吃美食，當然除了這些以外，還有更多美味的餐點等著大家與Natalie我一同持續去挖掘嘍。

1） Bills原宿店

2002年時被紐約時報評比為世界第一好吃的早餐「Bills」，不僅是一般的客人，甚至是荷里活巨星里安納度、妮歌潔曼等人也都曾經推薦過！以雪梨為主店，並在倫敦、東京、首爾等地均有分店，其中最有名氣的餐點是「鬆餅佐香蕉、蜂蜜、奶油」以及被時代雜誌讚許為世界第一的蛋料理「有機法式炒蛋佐烤吐司」兩道料理。

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營業時間：8:30～23:00 定休日：不定休 地址：東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿7F

2） Gram cafe & pancake原宿店

「Gram cafe & pancake」是間主打鬆餅的甜點店，日本各大城市幾乎都設有分店。來到gram必吃的就是每天限量三個時段共60份的「超厚三層鬆餅」了，每天的11:00、15:00與18:00三個時段分別發放20張號碼牌，指定時間到時再回來店裡即可，因此來到原宿時可以先來領取號碼牌，等待的時間就在竹下通裡血拚大採購，一點也不浪費時間。

營業時間：11:00～21:00 定休日：不定休 地址：東京都渋谷区神宮前1-9-30-1F

3） DOMINIQUE ANSEL BAKERY

位在原宿、表參道周邊的「DOMINIQUE ANSEL BAKERY」是一間來自紐約的超人氣糕點店，榮獲世界麵包名店25選之一，更被譽為一生一定要去過一次的麵包店。由被稱為混合甜點之父的 Dominique Ansel於2013年開設，獨具創意的新式甜點、精緻充滿格調，價錢卻不會貴到讓一般民眾負擔不起，必吃餐點有「Cookie Shot」與日本限定「Paris Tokyo」。

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營業時間：10:00～19:00 定休日：無休 地址：東京都渋谷区神宮前5-7-14

4） AFURI 原宿店

「AFURI」拉麵店使用了阿夫利山湧出的天然水製成湯頭，是日本淡麗系拉麵之一。「柚子拉麵」清爽不油膩，湯頭順口不像以往既定的日本拉麵般的鹹，叉燒也因為油脂被逼出來讓人吃的無負擔，再加上柚子畫龍點睛的添加讓拉麵整體更加清爽美味。若喜歡酸辣口感的話更推薦必吃的「柚子酸辣麵」。

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營業時間：10:00～23:30 定休日：無休 地址：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-63-1グランデフォレスタ 1F

5） Luke’s Lobster原宿店

在美國有許多分店的龍蝦麵包「Luke’s Lobster」是原宿的必吃美食之一，不管是剛開幕時還是現在仍然充滿許多的排隊人潮。店鋪前的小黑板會寫上當天的原料來源龍蝦，除了龍蝦也有螃蟹堡、蝦堡等混搭選擇。「Lobster Roll」龍蝦堡分為US與REGULAR兩種尺寸，食材由小麥、乳製品、蛋、甲殼類及大豆所製成，如果對這些成份會過敏的話，建議不要食用哦。溫熱的麵包搭配冷卻的龍蝦肉，冷熱口感非常特別，也因為將龍蝦肉冷卻的關係因此肉質QQ的有彈性。

營業時間：11:00～20:00 定休日：不定休 地址：東京都渋谷区神宮前6-7-1

6）THE GREAT BURGER

充滿美式風格的個性漢堡店「THE GREAT BURGER」位在原宿隱密的巷弄中，不管是年輕人聚會、周邊上班族用餐、家庭聚餐等等總是充滿排隊人潮。多達30多種的漢堡口味選擇豐富多樣，漢堡內基本上都含有番茄、萵苣生菜、洋蔥、酸黃瓜、蛋黃醬與芥黃醬，附餐薯條可以選擇厚切或是一般細條狀的薯條，酥軟的麵包、新嫩多汁的漢堡肉排、炸的恰到好處的薯條，總是吸引許多饕客。

營業時間：11:30～23:00 定休日：無休 地址：東京都渋谷区神宮前6-12-5 1F

7） Singapore Holic LAKSA

來自新加坡的道地叻沙麵在原宿也可以品嘗得到！「Singapore Holic LAKSA」位在原宿巷弄中，小小的店舖以藍、白、木質打造，因為溫馨小巧的氛圍讓女性很容易就能獨自一人前往用餐，因此受到許多日本女性的喜愛。餐點有「叻沙麵」與「雞肉飯」兩種，首先選擇套餐種類，接著選擇大小、麵條種類、辣度，最後可以自由加購豐富餐點，想一次品嘗所有美味的話推薦選擇2號套餐！

營業時間：11:00～20:00 定休日：無休 地址：東京都渋谷区神宮前1-13-21 1-13-21

8 ) Angels Heart & Maroin Crepes

在竹下通有兩間知名的可麗餅專賣店「Angels Heart」與「Maroin Crepes」，Angels Heart的粉紅愛心大招牌、夢幻的色彩吸引許多女性朋友，一步距離之差的Maroin Crepes也是門庭若市，各自有各自的美味與忠實粉絲。可麗餅口味選擇眾多，店前的玻璃櫥窗擺滿各種口味的食品模型，看得令人眼花撩亂、口水直流。與台灣酥脆的口味不同，這裡的可麗餅餅皮為軟中帶Q的口感，不同的餡料每款都值得一試。

Maroin Crepes 營業時間：10:00〜20:00 定休日：無休 地址：東京都渋谷區神宮前1-6-15 ジュネスビル1F

Angels Heart 營業時間：10:30〜22:00 定休日：無休 地址：東京都渋谷區神宮前1-20-6

9） Zaku Zakuザクザク原宿店

Zaku Zakuザクザク甜點來自北海道，每次經過店前總是被烤泡芙濃郁的香氣給吸引，原料嚴選北海道直送的牛奶與奶油製作，點餐後才會將內陷灌入泡芙裡以保持泡芙最酥脆的口感，香氣十足的泡芙餅皮搭配濃郁的牛奶內餡，讓人一口接一口停不下來，長條型的泡芙也方便食用不會沾到手上黏黏的。除了泡芙外濃郁的冰淇淋也是必吃的美味哦。2018/10/11至10/31萬聖節期間限定口味「黑ZAKUZAKU」，綿密的紫芋內餡也非常美味。

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營業時間：10:00～20:00 定休日：無休 地址：東京都渋谷区神宮前1-7-1 CUTE CUBE HARAJUKU 1F

10） THE BURGER STAND FELLOWS

離原宿稍微遠一點點，位在「表參道」站徒歩約4分鐘的「THE BURGER STAND FELLOWS」是一間在擁有80多萬間美食餐廳指南「食べログ」中獲得Top 5000的知名漢堡店。手工製作的漢堡後在點餐後才使用炭火燒烤，新鮮的食材、十足的份量、手做的美味造就出他超人氣的原因。

營業時間：周二至周六11:30～16:00／18:00～22:00、周日11:30～19:00 定休日：星期一 地址：東京都港區北青山 3-8-11

11）牛かつもと村 原宿店

「牛かつもと村 炸牛排本村」秉持「讓炸牛排成為日本美食文化」的想法，將美味原封不動地呈現。炸牛排在東京設有許多分店，用餐時段總是排著長長的隊伍，餐點選擇簡單，只有牛排的大小之分與添不添加山藥的定食選項，白飯、味噌湯、漬物、炸牛排、高麗菜絲、馬鈴薯泥與沾醬，一份定食看似簡單卻也豐富。外皮炸得酥脆的牛排內部仍保持鮮嫩的紅色生肉，卻不會有血水滲出，將牛排放置在烤盤上煎至自己喜愛的熟度便可以享用，外酥內軟、香氣十足不油膩，簡單卻很美味。

營業時間：11:00～22:00 定休日：無休 地址：澀谷區神宮前3-23-2 神宮前NS大樓地下1樓

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