【台北好去處】微風南山8大必到商店 抹茶Café、atre百貨

2019年率先在台北shopping圈發生的大事：微風南山已在台北信義區開幕！信義區一向都是高級百貨、商場雲集的中心地帶，而走高檔路線的微風廣場亦剛剛正式加入戰場，位處台北地標101大樓對面， 與統一時代百貨、信義誠品鼎足而立。百貨公司總面積達 16,200坪，日系百貨atré更是首間進駐的海外商店，還有過百間食店，精選以下8間必到商店，遊台北一定要逛這個全新商場！

微風南山終在上星期1月10日開幕，加入台北信義區的購物戰團。（圖片來源：breezenanshanofficial@IG）

01. 新加坡手抓海鮮店Dancing Crab蟹舞

來自新加坡的手抓海鮮店，在日本知名度極高，滿滿的海鮮會澎湃地堆滿檯面，讓客人隨手拿起juicy海鮮，狂野地大吃一頓，非常暢快。除了豐盛海鮮，還有熱情舞蹈表演；店員會在大門口熱情等候客人，並會每 45 分鐘有舞蹈表演，讓客人High住歎美食！

徒手吃由美國南部入口的Juicy海鮮，夠晒Wild！（圖片來源：na0525k@IG）

DANCING CRAB蟹舞 位置：微風南山 atré 百貨 4 樓 電話：+886 (0)2 8786 8988 營業時間：11am-3pm、5pm-10pm

意大利潮流 select shop，一眾FANS可以近近哋來台北朝聖！（圖片來源：10corsocomo@IG）

02. 俏皮意大利時尚潮店 10 Corso Como

在米蘭創立的「10 Corso Como」，是全球三大複合式潮流精品店，與倫敦 Dover Street Market、巴黎Colette齊名，10 Corso Como 黑白相間的 LOGO，設計源自美國藝術家 Kris Ruhs 之手，而首次踏入台灣的概念店也是由 Kris Ruhs 本人親自到台灣設計。而今次台灣店的天花更有垂釣的花朵瀑布，夠晒型格，一定成為潮人的打卡勝地！

10 Corso Como 位置：微風南山 atré 百貨 1 樓

atré百貨多設在日本車站上蓋，台灣是首間海外分店。（圖片來源：atré官方網站）

03. 首設外地分店 atré百貨

多開在日本鐵道上蓋的購物百貨商場 atré，今次搬到嚟台北，共有51個時尚品牌進駐，當中首次降臨台灣的品牌有BEAMS、UNITED ARROWS、BEAUTY&YOUTH等等。而atré百貨在微風南山佔3層樓，由2樓至4樓，shopping精可以逛個夠。

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atré 位置：微風南山 atré 百貨 2-4 樓

有咖啡「Apple」之稱的 Blue Bottle Coffee，在日本大受歡迎，這次首度來台灣。（圖片來源：Blue_Bottle_Coffee_Japan@FB）

04. 咖啡界Apple Blue Bottle Coffee

在日本很紅的咖啡 ，今次首次來台開第一家「Blue Bottle Coffee 」，其藍色瓶身設計清新、簡潔，並有咖啡界「Apple」美譽。「藍瓶咖啡 」有來自加州獨製的有機罐裝冷咖啡，又有專屬設計的藍瓶咖啡杯、藍瓶濾杯、咖啡器具等等售賣。不過今次在台北的Cafe是只會開業6個月的期間限定店，所以無法像日本般有現煮熱咖啡，不過喜愛 Blue Bottle的話，近近哋也十分值得到訪。

05. 香氛皂香氣四溢 DAVID & MAISIE Select

DAVID & MAISIE Select在台灣的全新概念店，店舖集合了全球14個品牌香皂，都屬天然、草本、無化學添加的香皂，其中主打來自韓國的口腔品牌O' Precare、歐洲百年香氛皂Claus Porto、摩洛哥油保養品牌KAHINA等品牌，都是首次進入台灣市場。

DAVID & MAISIE Select首駐台北的香皂店，裝潢富現代感。（圖片來源：官方網頁）

06. 全球最濃抹茶 Gelato Japan Rail Café

JR Cafe 不只有鐵路產品咁簡單，最大特色是有全球最濃抹茶Gelato！由東日本在台灣成立的「台灣捷爾東事業開發股份有限公司」為了推廣日本旅遊，在微風南山開設了Japan Rail Café，最大賣點是有得食不同濃度的抹茶雪糕，Japer Rail Café 與有百年歷史的靜岡丸七製茶合作，推出七種抹茶 gelatos，當中 Premium No.7 聞說是世上最濃的抹茶gelato，難怪在IG上搜尋已見到很多抹茶控打卡，最多人慕名來試這 No.7 的抹茶魔力！

Cafe有七種抹茶gelato，其中 Premium No.7 是大家最愛挑戰的最濃抹茶味gelato。（圖片來源：jouisafoodie@IG）

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07.《穿著Prada的惡魔》愛吃牛扒 Smith & Wollensky

在《穿著Prada的惡魔》內惡魔總編輯Miranda的指定午餐，就是在 Smith & Wollensky 用餐！這家在1977年開業的老牌餐廳，在美國擁有7間分店，又在倫敦開設首間海外分店。今次選了台灣為亞洲市場的第一站，餐廳窗戶可欣賞到台北101的景色，全店可容納160位客人，食客可享受在47樓高空邊歎牛扒邊欣賞台北景色。

用上獨家的乾煎技法及醬汁，加上經過4星期練成的濃縮精華烹調牛扒，香味誘人。（圖片來源：smithwollensky@IG）

Smith & Wollensky 位置：微風南山百貨47樓

雖是台灣家品牌子，但其家品設計十分富日本簡約風味，是家品控必到之地。（圖片來源：xiaoqipark@IG）

雖是台灣家品牌子，但其家品設計十分富日本簡約風味，是家品控必到之地。（圖片來源：xiaoqipark@IG）

08. 台灣日系家品 「小器生活」

此店的家品十分多元又設計精美，最啱愛日本和風家品的Fans。「小器生活」本身在台北赤峰街已有道具公園店、小器梅酒屋、小器生活料理教室等共6家分店，可以入手梅酒、飾品、文具雜貨等等文青最愛產品。

微風南山 地址：台北市信義區松智路17號 營業時間：星期日至星期三 11am - 9:30pm、星期四-星期六（假日前夕) 11am -10pm 交通：捷運淡水信義線，台北101/世貿站 4 號出口

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