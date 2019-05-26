【台灣苗栗】宏偉火炎山、天空古堡！16個山系打卡靚景美食懶人包

每次說到台灣苗栗，都不知道哪裡好玩？其實苗栗擁有許多美麗的自然景觀、歷史建築等值得大家去探訪。這次ReadyGo精選苗栗11大景點，搭配苗栗5大必吃銅板美食，邊吃邊走的懶人包攻略，讓你可以輕鬆規劃兩天一夜苗栗輕旅行，開心度過一個週末！

11大精選景點

1. 南庄｜神仙谷

停留時間：1-2小時

以生態工法建造的枕木碎石步道，可讓遊客安全貼近溪流賞景，一睹神仙谷美麗、神秘的風采，而富有泰雅族風味的吊橋也已重建；優美的山谷溪流景色，隔絕了城市的盛夏燥熱，呼吸著空氣中飽滿的芬多精與濕潤水氣，聽水聲淙淙，拂山風徐徐，還有什麼比這更享受的呢！

地址｜苗栗縣南庄鄉東村中正路151號（參山國家風景區管理處南庄遊客中心）

2. 泰安｜泰安竹林秘境

停留時間：40分鐘

去過日本京都的朋友，一定對嵐山的竹林小徑念念不忘。雖然觀光客很多，但慢慢晃悠在小徑上也是一種享受。尤其夏日午後，竹蔭帶來的清爽涼意，加上蟬鳴鳥叫，置身其中感受那謐靜，有股神奇力量讓人放下不離身的手機、卸下一切煩惱。小編要告訴大家，在苗栗也能再次重溫竹林秘境的寧靜氛圍了！這裡的人流，遠比嵐山竹林小徑少，所以你會更愛這裡的環境。當陽光穿透竹葉撒落時，彷彿心中某片烏雲也因此而散去。這裡適合解憂，深入竹林裡，摸索自己的內心世界。

地址｜苗栗縣泰安鄉大興村高熊卡3鄰63-10號(烏嘎彥景觀休閒露營區下方)

3. 三義｜綠葉方舟

停留時間：1－2小時

位於三義老街附近的綠葉方舟像是一座與自然結合的童話園區，如同小城堡的白色建築與木屋建置而成的餐廳本體都有著夢幻的氛圍，綠葉方舟在大片的綠意中顯得特別清幽寧靜，四季也各有花季盛開，春天時可以欣賞到櫻花、桐花和螢火蟲，豐富的自然生態讓人特別放鬆，餐廳內的餐點美味程度更是不在話下，建議來三義旅遊的人可以安排午餐在綠葉方舟享用，倘佯自然中享受美食，還有不少超燒手機memory的角落可以影靚相。

地址｜苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號

4. 三義｜火炎山

停留時間：北線1小時（輕鬆）／南線2.5－3小時（可以真正欣賞火炎山特殊地形）

來到苗栗，當然要體驗一下當地最有名的火炎山，雖海拔不高，但如鋸齒般矗立火炎山，有凌雲般的氣勢。尤其在夕陽映照下，原本就裸落的紅土岩層山峰，會像由地表竄出的火焰，讓整座山群彷彿燃燒起來，每每經過總會不經令人讚嘆！雖然海拔不高，但爬起來也是挺累人的，想挑戰一下不同的山景，一定要把這納入苗栗遊的行程！

地址｜苗栗縣三義鄉140縣道（從停車場附近進入）

5. 三義｜龍騰斷橋

停留時間：10-15分鐘

在民國88年921地震後遭受無情摧殘，如今的龍騰斷橋只剩下斷面。即便如此，龍騰斷橋仍具古樸之美，透過這些斷面，彷彿都能欣賞到他曾經完好的樣貌。

地址｜苗栗縣三義鄉龍騰村

6. 卓蘭｜卓蘭大峽谷

停留時間：30分鐘

說起卓蘭峽谷，是因為921地震板塊變動而形成的特殊景色。灰色與咖啡色是這裡的組成色，搭上一叢叢的芒草，總給人一股滄桑荒涼感，但是越深入越發現，隨着太陽光的照射，這裡的顏色越來越多，也才發現，眼前的天空是多麼的遼闊。一眼望去，頂端到谷底盡覽無遺，讓人不禁佩服起大自然的神奇。

地址｜苗栗縣卓蘭鎮上新里

7. 通霄｜通霄神社

停留時間：30－40分鐘

位在虎頭山公園半山腰的通宵神社，古色古香的神社被茂密樹林圍繞，雖海拔不到100公尺，卻可俯瞰通霄小鎮。建於1937年的通霄神社，除了是著名歷史古蹟外，也是台灣少數保留較完整的日本神社。靜謐的氛圍就像是日本動畫《你的名字》的場景，吸引不少人前來參觀。穿越巨大的鳥居、漫步於林蔭下的石階參道，讓人有置身日本神社的錯覺。喜歡日式風格的朋友，一定要把這裡納入行程裡。

地址｜苗栗縣通霄鎮虎頭山公園

8. 通霄｜新埔海岸

停留時間：40-60分鐘

說起夏天，怎麼能少了海邊？苗栗的新埔車站可謂是全台西部最靠海的車站，舊日式的鵝黃站舍讓這裡增添了一點浪漫，附近的新埔海邊更是來這不能錯過的景點。從車站出來後，沿途會有告示牌標示海邊的位置，沿路上會看到一片片的西瓜田，看著一顆顆西瓜躺在地上，着實可愛。這裡的海邊很少人前來，所以污染相對較少。來這裡不論是戲水或是放空，完全可以享受夏天的滋味！但切記一定要把垃圾帶走，不要讓美麗的沙灘變成垃圾灘！

地址｜苗栗縣通霄鎮3578鄰57號（新埔車站附近）

9. 頭屋｜明德水庫日新島

停留時間：1－2小時

一個充滿魅力的神祕島，是全台灣唯一湖中島，島上還有一間Cafe。來這裡除了可以欣賞水庫美景外，還能走過吊橋來到世外桃源，享受這個充滿魅力的島嶼、欣賞湖光山色。走過吊橋便可看到島上唯一的咖啡館-水榭樓台，外牆上植物攀爬，彷彿與這片樹林共生般，低調隱密的存在，給予旅人一個寧靜的放空空間。想要安靜享受自己空間的朋友，建議可以來這裡走走。

地址｜苗栗縣頭屋鄉明德路54-6號 營業時間｜10：00-18：00 電話｜03-7352961 門票｜100元/人（約港幣25元，可抵消費）

10. 大湖｜天空之城：天堂古堡

停留時間：1-2小時

離開充滿魅力小清新的日新島後，接著再來享受被森林包圍的舒適感。苗栗大湖天空古堡就像是埋藏在森林裡的天空之城，彷彿是日本動漫大師宮崎駿筆下的天空之城，讓人流連忘返。進城可以散步、欣賞美景、感受設計者巧妙又具玩心的設計、吸收大自然芬多精之餘，還能在古堡餐廳享受美好的午茶點心，又或者是去鳥v.s人享受不同的餐點，度過一個愜意的午茶時光。

地址｜苗栗縣大湖鄉十份33號 營業時間｜平日10：00-19：00/六、日09：00-19：00 電話｜03-7951815 門票｜200元/人（約港幣50元，可抵消費）

11. 卓蘭｜花露農場

停留時間：1－2小時

苗栗花露農場最近因為繡球花可是成為IG打卡新寵兒呢！不用到陽明山人擠人，在花露農場不只可以看到可愛的繡球花，甚至還能看到其他美麗的花卉！這裡被稱為綠草地中的溫暖城堡，除了吸引人的城堡造型外，園區內種植各種花卉，每個季節甚至展出季節性花展。這裡可不是單單只有繡球花，所以千萬別擔心來了沒花可以看！此外還設有精油主題館，喜歡賞花也喜歡精油的朋友們千萬別錯過，想在IG上留下美好回憶的更不能錯過！

地址｜苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號 營業時間｜08：30-17：30(周三公休) 電話｜04-25893280 門票｜100元（約港幣25，元可抵消費）

5大「銅板」美食

1. 苗栗｜小木屋水晶餃

美好的行程，就是要由美食開始。準備好你的散紙了沒？喜歡吃水晶餃的朋友請注意了！小木屋的水晶餃不只外皮夠煙韌，參着油蔥與胡椒粉的豬肉內餡，帶着濃厚的客家風味，更是讓人筷子停不下來！除了料多的水晶餃，這裡的炒麵、炒米粉只要25元（約港幣6元）就可以搞定，加上30元（約港幣8元）的水晶餃貢丸湯，一頓美食「一張國父」就可以搞定，是不是心動了呢?

地址｜苗栗縣苗栗市新苗街59號 營業時間｜06：30-13：00 電話｜03-7327022 價格｜炒麵、炒米粉$25（約港幣6元）／水晶餃貢丸湯$30（約港幣8元）

2. 三義｜賴新魁麵館

來到三義，一定要來人氣老店麵館朝聖一下！這間店可是在地人推薦的美食呢~說起客家菜，那就一定是粄條！看這滿滿的一碗餛飩粄條，不只「Q彈」還厚實，搭上油蔥酥的香氣，還有滷的超入味的滷蛋，讓人忍不住一口接一口，吃完還想再來一份呢！

地址｜苗栗縣三義鄉中正路170之1號 營業時間｜07：00-20：00 電話｜03-7872600 價格｜餛飩蛋粄條$95（約港幣24元）

3. 竹南｜呱呱水餃麵食館

說起呱呱水餃館，招牌煎餃可是與眾不同，若是不想跑到竹南去，今年5月頭份也開了一間新店。看這一大片的煎餃可是結合了蛋餅的元素在裏頭。除了口味獨家特別外，煎餃會淋上蛋液汁，變成蛋餅煎餃。入口後，不只煎的酥脆，煎餃內餡也十分飽滿，蛋與煎餃的相結合讓美味的層次更加提升！若是不想吃蛋的朋友也可以單點煎餃，一樣美味喔！

地址｜苗栗縣竹南鎮延平路51號

營業時間｜10：30-14：00/16：30-21：00

電話｜03-7476805

價格｜雪裡紅／香茅鮮肉蛋餅煎餃$60（約港幣15元）／咖哩鮮肉蛋餅煎餃 $70（約港幣18元）

4. 頭份｜豐籠鮮肉大湯包

來到苗栗頭份，早點一定要來個鮮肉大湯包啦！豐籠鮮肉湯包可是頭份最有名的「交流道旁的平價美味」，看那一顆顆肉多湯汁飽滿的湯包，一早起來能享用這美食實在太過癮了！這裡的湯包一定要配上滿滿一大湯匙的蔥，蔥和著湯包的香味，完全美味大提升，喜歡吃辣的朋友，加點辣可以讓美味的層次感更上層樓喔！

地址｜苗栗縣頭份鎮中正路246號 營業時間｜一、05：30-01：00（14：00-17：00休息）；二、三06：00-13：00；四、五05：30-00：00（4：00-17：00休息）；六、日06：00-12：00 電話｜018-161900 價格｜一籠$55（六顆，約港幣14元）

5. 南庄｜南庄抹茶冰

老街停留時間：1.5小時

南庄有條比九份老街更窄小的老街，又稱之為桂花巷，苗栗人號稱，來這覓食保證包你肥，因為這裡的食物美味又可口。炎炎的夏日，來到苗栗怎麼可以沒有冰品相伴？今天ReadyGo推薦的是南庄老街必吃剉冰-抹茶紅豆冰！這間抹茶紅豆冰只有立牌沒有招牌，即便如此，在老街中他的名氣可是響徹雲霄。店內只賣兩種商品，紫蘇酸梅汁與招牌抹茶紅豆冰。不得不說，抹茶跟紅豆真的是天作之合，加上湯圓的相襯、煉乳的提味，吃到會讓人舌頭打結都不意外。旅行的結束，當然要由美食來做個happy ending才行啊！

地址｜苗栗縣南庄鄉文化路6號 營業時間｜09：30-17：30（僅營業五－日） 電話｜0933-402346 價格｜抹茶紅豆冰$60（約港幣15元）／紫蘇酸梅汁$35（約港幣9元）

你還在等什麼？執定行李，打開小編為大家準備的懶人包，下個禮拜就出發去苗栗！

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