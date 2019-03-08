【台灣賞花】拍得住櫻花嘅粉紅旋風！盤點全台7大紅花風鈴木熱點

百花齊放的春天終於到來，近期全台各地櫻花爭相盛開，吸引大批遊人目睹這浪漫的視覺饗宴。不過，其實除了櫻花之外，春天還有同樣粉嫩卻更夢幻飽滿的「紅花風鈴木」正席捲台灣中南部！想睇，就要跟住以下小編特地收集的IG級風鈴木地圖。

紅花風鈴木盛放的時候，因為一團團圓滾滾開得張狂，被譽為新娘的花球（Getty Images）

嘉義

1. 國立嘉義啟智學校

全台灣最壯觀的紅花風鈴木非嘉義啟智學校莫屬，沿着街道盛開的情景可以說是開到「爆到出圍牆」，幾十棵的紅花風鈴木在二月中旬一同百花齊放。一波波圓滾滾的花瓣飽滿鮮嫩，許多當地人都因此形容它為棉花糖和新娘花球。不過由於位置是在校園邊，因此提醒大家賞花時務必不要打擾到學生和校方，也別任意摘取、破壞花朵。

地址：嘉義市西區世賢路二段123號

參觀時間：周一至周五下午4點後，周六、日上午9點到下午5點

2. 嘉義蒜頭糖廠

嘉義蒜頭糖廠原本便是許多當地人假日出遊的好去處，廣大的腹地裡保存着完整的日式宿舍群建築、古早味鄉村彩繪牆和許多寓教於樂的展區。這裡最知名的還有一處百年歷史的五分車車站，木造車站處處可見斑駁的歲月痕跡，搭着復古的五分車還能穿越星空隧道，大家可以趁着春暖花開時到此遊玩一番。

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

營業時間：08：00—17：00

電話：05-3800735

嘉義蒜頭糖廠（IG＠bartpinyao）

台中

3. 新盛綠川水岸廊道

媲美日本的綠川水岸廊道平常入夜後就特別浪漫，最近被眼力好的網友們挖掘到原來這裡也有風鈴木蹤跡，在高樓林立的市區裡獨自綻放光采，雖然沒有大片花海，卻依然成為街道上一抹迷人的盛景。

地址：台中市綠川東街和民權路交叉口

新盛綠川水岸廊道（IG＠littlestar0202）

南投

4. 台灣工藝文化園區

南投台灣工藝文化園區是草屯知名景點之一，這裡有許多工藝館以及DIY體驗活動，而且不需要入場門票，非常適合親子出遊，帶着小孩保證可以玩上一整天，也順便趁着早春的到來，跟可愛的紅花風鈴木合影。

地址：南投縣草屯鎮中正路573號

台灣工藝文化園（IG＠liu.z.s_1999）

5. 南投縣草屯鎮立體育館

草屯鎮立體育館雖然不是大家平常會特地前往的觀光景點，不過由於這裡剛好鄰近台灣工藝文化園區，因此建議大家在春天出遊時可以順道繞去體育館前，欣賞數棵深淺不一的粉嫩風鈴木，另外在體育館附近還有一處草屯植物公園，周遭的環湖步道也種滿了風鈴木，推薦大家可以一次擁有三處絕美花景！

地址：南投縣草屯鎮中正路571-2號

南投縣草屯鎮立體育館（IG＠jiyeon_wooo）

6. 竹山紫南宮

過年求財必去的紫南宮每年總是人頭湧湧，沒想到這裡不但求財旺，連花也開得特別旺。大家不妨趁着春天來這裡沾沾喜氣，來趟賞花祈福之旅。

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

彰化

7. 彰化縣立南郭國小

南郭國小大門口一棵巨大繁盛的紅花風鈴木讓人很難不注意到它的美麗，圓滾滾的粉花開得實在相當猖狂。這棵特別茂盛艷麗的風鈴木現在已是當地人爭先前往打卡的景點了，不過還是要再提醒大家賞花時務必不要干擾到校方師生，也別造成交通癱瘓。

地址：彰化縣彰化市中興路98號

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