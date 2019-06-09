【台灣雲林】盡覽古坑山系奇景、IG打卡熱點　14大景點懶人包

你是個放假只想往郊區戶外跑的厭世都市人嗎？講到台灣雲林總是不知道有什麼特別值得去的景點？今天我們要帶大家深入雲林，讓大家認識雲林古坑山區的戶外以及最適合情侶或好友約會的IG熱門打卡景點，一共2種路線超過10個景點，大家可以自由搭配，安排適合自己的行程！

古坑景點地圖

溫馨提示：山區美麗的景點與路途或多或少都會有危險性，請自行評估天氣、自身狀況及周遭環境，千萬不要為了拍照罔顧安全

雲林古坑山區景點

1. 華山小天梯、情人橋

高矮不一的叢林樹木環繞於四周，繩索製成的情人橋限載兩人，走在搖晃狹窄的橋上像在山林冒險般刺激緊張，卻也格外浪漫。大華山地區周遭群山環繞，周遭有不少登山步道與咖啡休閒農場，近年來特別受到歡迎的景點包括華山文學步道、華山小天梯和情人橋，走在綠林中可以好好享受清新的空氣、豐富的溪流瀑布和樹林景觀，是許多雲林在地人假日踏青健行的好去處。

2. 雲嶺之丘

位在雲林、嘉義和南投交界處的雲嶺之丘海拔1360公尺，既有裊裊雲霧也有遍野的茶園，360度零死角的景觀台是個賞雲海日落絕佳位置，天氣晴朗時玉山和阿里山的景色一覽無遺，甚至能同時將彰化、南投、嘉義、雲林和台南景色盡收眼底，最遠還可以看見麥寮和濁水溪口。沿途推薦大家到附近的五元兩角、木馬古道和杉林步道走走，步道輕鬆易走很適合全家大小一起出遊，另外若是有進入私人茶園參觀請發揮公德心，一定要好好愛護環境。

3. 湖光山舍

位在華山區附近的湖光山舍除了提供美味餐點，也是一個適合假日度假的景點，園區內有小木屋、套房以及露營區，到了夜晚時民宿更可以欣賞到雲林的迷人夜景，春天在園區內也會開滿不少粉嫩的櫻花，推薦給家庭親子或是三五好友想要來雲林山區兩天一夜輕鬆度假的好選擇！

五元二角、龍鳳瀑布、峭壁雄風、水濂洞瀑布、萬年峽谷、蓬萊瀑布、草嶺幽情谷…按圖看其餘7個雲林山系景點▼

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雲林古坑熱門IG打卡景點

1. 荷苞山桐花公園

每年到了4、5月時，荷苞山桐花公園便會化作一片詩情畫意的賞桐勝地，規劃良善的步道成為民眾假日踏青的熱門景點，在春暖花開氣溫舒適時也很適合大家來到荷苞山野餐或是露營，享受穿梭在山林古道與飄逸四月雪中的愜意浪漫！

地址｜雲林縣古坑鄉荷苞山

2. 雅聞峇里海岸

大家一定想不到在雲林這座以農林為主的城市裡竟然還有一個迷你海岸，雅聞峇里海岸最讓人驚豔的正是它神似峇里島的宜人景致，這片擁有陽光、沙灘、棕櫚樹和茅草屋的園區充滿南洋度假風情，用心整理的室內外環境和愜意的氛圍總讓來訪的旅客想待上一整天，而且園區還是免費參觀。雖然雅聞峇里海岸算在斗六的景點，不過距離古坑也不算太遠可以一併排進行程。

地址｜雲林縣斗六市中興路333號

3. 珍．粉紅城堡 水漾森林敎堂

珍粉紅城堡園區其實是一間有各式夢幻打卡點的民宿，園區內別出心裁的池塘設計和水上教堂都是讓大家拍照拍不停的可愛造景，若是沒有入住民宿也還是可以進去參觀拍照，不過需要150元（約港幣38元）的入園費。（可折抵消費）

地址｜雲林縣古坑鄉湳仔路50號

4. Rosahill 蘿莎玫瑰莊園

蘿莎玫瑰莊園是耐斯企業集團旗下的香氛觀光工廠，6千多坪的羅莎玫瑰莊園內可以看見萬紫千紅的鮮嫩花朵、溫室植物園區以及繽紛可愛的擺飾，園區內的歐風小木屋和棋盤式草原更是必拍景點，走在浪漫的莊園裡處處都是讓人一秒變少女的夢幻造景，還可以順便採購他們家的口碑不錯的身體保養用品。

地址｜雲林縣古坑鄉永光村大湖口46-1號

5. 天空之夜養生泡腳咖啡

你有泡過腳也有喝過咖啡，但你有同時享受咖啡的香醇與泡腳的療癒紓壓嗎？來到雲林古坑天空之夜不但可以在山頭上遠望雲林夜晚燈光燦爛的景色，也能和好友、伴侶一邊享用茶點和輕食，最特別的當然是讓雙腳好好在熱水中舒緩一下啦，若是白天有安排前往華山附近踏青的人肯定更適合安排在最後一站來這裡放鬆休息一下囉！

地址｜雲林縣古坑鄉華南25-2號

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