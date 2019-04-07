【台灣行山】挑戰大自然！全台9個山系、自行車步道景點大合集

好不容易放假了，卻只想待在家裡睡覺嗎？不可以！不能只宅在家。快帶埋你的好閨蜜、好兄弟、好伴侶踏出家門，征服這些美麗的景點！不管是跋山涉水還是踩單車，親近大自然鐵人三項特輯，推薦給愛自然的你！

跋山涉水系列

1. 新北貢寮 · 桃源谷步道

這裏總共有4條路線可以到達桃源谷，分別是草嶺線、大溪線、石觀音線及內寮線。大家都較推薦內寮線，因為只需要15-20分鐘就能抵達桃源谷，輕鬆就能看到美景！隱藏在山海裡的廣大草原，號稱北台灣第一美草原，千變萬化的氣勢可是比擎天岡還豐富，沿著稜線漫步，望着遼闊的大海，真是一大享受！

隱藏在山海裡的廣大草原，號稱北台灣第一美草原，千變萬化的氣勢可是比擎天岡還豐富。（IG@snake_2519）

2. 新北 · 松蘿湖

位於北部的松羅湖，有台北宜蘭兩處登山健行口，一般登山健行隊大多會選擇從宜蘭松羅村登山健行口進行。經過水龍頭營地，步道會開始變陡，需要借助繩索協助，沿途還會經過一大斷壁，頗具難度，提醒大家要做好準備再來挑戰。

虎豹潭步道、 聖母山莊、天母古道…按圖看更多台灣攀山涉水的絕美景點▼

踩單車系列

1. 南投 · 向山自行車道

來到日月潭，除了搭船搭纜車以外，還有什麼玩法呢？避開觀光人潮、避開旅行團，就是可以騎着單車去旅行。位於日月潭的向山自行車道，更曾被CNN評選為全球十大最美腳踏車道呢！

位於日月潭的向山自行車道曾被CNN評選為全球十大最美腳踏車道呢～（IG@almalu）

2. 台中 · 東豐自行車道

這裡最特別的就是這個花樑鋼橋，鋼鐵的橋樑是日據時代的舊山線鐵道，也是第一座廢棄鐵道改建而成的單車徑。通過鐵橋就可看見九號隧道，過去只能搭着火車過隧道，在這裡則可以踩住單車入隧道，十分有趣。隧道出來後再往前踩，就會到后豐馬場。

除了向山、東豐，台灣還有超多值得一「踩」、沿途景色靚絕的單車徑！按圖看更多▼

溫馨提示：人在外地，行山至緊要量力而為。計劃路線前，要清楚評估自己能力及作出充足準備

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