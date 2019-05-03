日本便利店推7大甜品賀「令和」　其中一款酒店質素平民價錢

日本新天皇德仁5月1日即位，開拓了日本全新的令和年代，日本全國普天同興，各個便利店都相繼推出期間限定的特別版甜品，慶祝日本踏入令和這個新年號。以下7款便利店令和甜品，款款都好睇又好食，這段時間身在日本的朋友記得買來試啊！

7-Eleven セブン

打頭陣的有連鎖便利店龍頭7-Eleven！日本7-Eleven的自家品牌推出過很多美食，當中的甜品款色多、味道又好，每次有新品都吸引很多粉絲專程買來試。適逄日本轉換新年號，日本7-Eleven就推出期間限定甜品，歡送平成的同時慶祝令和年代的到來。

按圖查看7-Eleven３款令和甜品：

01.特別版巨型布甸｜這個布甸的size足足有普通布甸的三倍！（圖片來源：takuma-life）

+ 4 + 3 + 2

LAWSON ローソン

提到LAWSON相信最多人想到的就是「炸雞君」！雖然LAWSON的炸雞是很好吃，但這裡的甜品一點也不遜色！LAWSON聯乘GODIVA的甜品更是每次新推出就很快被一掃而空！今次日本換新年號，LAWSON更隆重其事，與日本著名洋菓子研究家今田美奈子合作，推出草莓拿破侖，酒店水平高質甜品，可以平民價錢於便利店就買到！

按圖查看LAWSON2款令和甜品：

04.高級版草莓拿破侖／850日圓｜就這樣看完全不像是便利店出品的蛋糕！（圖片來源：lawson）

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FamilyMart ファミリーマート

作為日本三大便利店之一的FamilyMart，當然都有推出歡迎令和系列的甜品！有別於7-Eleven和LAWSON，FamilyMart的令和甜品偏向傳統風味，以日本傳統喜慶顏色紅、白兩色為主，推出兩款期間限定甜品。

按圖查看FamilyMart２款令和甜品：

06｜零輪紅白雙色貝果／138日圓｜FamilyMart推出跟新年號「令和」同音的「零輪」貝果。（圖片來源：mognavi.jp）

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